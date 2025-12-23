https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/milovnici-ptaku-se-mohou-o-vanocich-pridat-do-souteze-ziva-zahrada
Milovníci ptáků se mohou o Vánocích přidat do soutěže Živá zahrada

23.12.2025 07:28 | PRAHA (Ekolist.cz) | Petr Stýblo
Sýkorka koňadra.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | hedera.baltica / Flickr
Bude nejčastěji pozorovaným ptačím druhem na vánočních zahradách opět sýkora koňadra? Nebo se na první místo po letech vrátí kos černý? To ukáže další kolo naší soutěže Živá zahrada. V pátek skončila školní kola, soukromé zahrady mohou začít soutěžit na Štědrý den. Život na zahradě lze v rámci soutěže pozorovat až do neděle 28.12.
 
Prostřednictvím jednoduché zábavné soutěže učíme veřejnost přizpůsobovat zahrady potřebám divokých živočichů. To je podstata programu Živá zahrada, se kterým Český svaz ochránců přírody přišel už před 22 lety. Za tu dobu se ho zúčastnilo 2454 zahrad. Přihlásit se svojí zahradou může každý na https://zivazahrada.cz/soutez/.

Z prvních hlášení o ptácích pozorovaných na školních zahradách se zdá, že zatím je to mezi koňadrou, modřinkou a kosem plichta, ale to se po Vánocích s hlášením dalších pozorování změní. Minulou zimu byla nejčastěji pozorovaným zahradním ptákem v této době sýkora koňadra (na 91 zahradách ze 100). Následovala jí sýkora modřinka (86 %) a kos černý (85 %).

Podstatou soutěže Živá zahrada je v předepsaných dnech na soutěžící zahradě potvrdit výskyt předepsaných druhů či skupin druhů živočichů. Čím více z těchto druhů na zahradě v danou dobu bude, tím více bodů zahrada obdrží. Ty nejpestřejší zahrady mají po několika letech šanci získat 50 bodů a s nimi titul Živá zahrada. Za 21 let soutěžení se to podařilo necelé stovce zahrad. Mezi nimi dokonce několika zahradám školním.

Lákat divoká zvířata do blízkosti lidských obydlí je u nás stále populárnější. Nejde jen o tradiční ptačí krmítka, jde o celkové změny zahrady, vytváření nových biotopů a prvků, které zvířata využívají, ale také o odstraňování prvků a činností zvířatům nebezpečných.

Správná Živá zahrada musí poskytovat zvířatům přirozenou potravu, bezpečně přístupnou vodu, místa pro úkryty i pro rozmnožování a musí být prostupná do okolí. Musí na ní žít nejen ptáci, ale především motýli, žáby, ještěrky či ježci.

Zimní kolo soutěže, které právě začíná, je více méně kolo oddychové. Jeho cílem je spíše odlákat lidi od televizí, počítačů či přeplněných stolů ven. Pozorují se pouze ptáci, kteří se na zahradě během svátků objeví. Hlavní soutěžní kolo Živé zahrady pak probíhá vždy 4. víkend v květnu, tedy 22.–24. 5. 2026.

foto - Stýblo Petr
Petr Stýblo
Autor je ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody.
Další články autora |
Pražská EVVOluce

