Milovníci ptáků se mohou o Vánocích přidat do soutěže Živá zahrada
Z prvních hlášení o ptácích pozorovaných na školních zahradách se zdá, že zatím je to mezi koňadrou, modřinkou a kosem plichta, ale to se po Vánocích s hlášením dalších pozorování změní. Minulou zimu byla nejčastěji pozorovaným zahradním ptákem v této době sýkora koňadra (na 91 zahradách ze 100). Následovala jí sýkora modřinka (86 %) a kos černý (85 %).
Podstatou soutěže Živá zahrada je v předepsaných dnech na soutěžící zahradě potvrdit výskyt předepsaných druhů či skupin druhů živočichů. Čím více z těchto druhů na zahradě v danou dobu bude, tím více bodů zahrada obdrží. Ty nejpestřejší zahrady mají po několika letech šanci získat 50 bodů a s nimi titul Živá zahrada. Za 21 let soutěžení se to podařilo necelé stovce zahrad. Mezi nimi dokonce několika zahradám školním.
Lákat divoká zvířata do blízkosti lidských obydlí je u nás stále populárnější. Nejde jen o tradiční ptačí krmítka, jde o celkové změny zahrady, vytváření nových biotopů a prvků, které zvířata využívají, ale také o odstraňování prvků a činností zvířatům nebezpečných.
Správná Živá zahrada musí poskytovat zvířatům přirozenou potravu, bezpečně přístupnou vodu, místa pro úkryty i pro rozmnožování a musí být prostupná do okolí. Musí na ní žít nejen ptáci, ale především motýli, žáby, ještěrky či ježci.
Zimní kolo soutěže, které právě začíná, je více méně kolo oddychové. Jeho cílem je spíše odlákat lidi od televizí, počítačů či přeplněných stolů ven. Pozorují se pouze ptáci, kteří se na zahradě během svátků objeví. Hlavní soutěžní kolo Živé zahrady pak probíhá vždy 4. víkend v květnu, tedy 22.–24. 5. 2026.
