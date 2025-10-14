https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/burnak-severni-v-cesku-nebyl-zatim-nikdy-pozorovan.nyni-ho-nasli-na-kolejich-a-bojuje-v-zachranne-stanici-o-zivot
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

14.10.2025 15:04 | PRAHA (Ekolist.cz) | Petr Stýblo
Diskuse: 1
Foto | Záchranná stanice Falco / ČSOP
Do Záchranné stanice Falco se dostala skutečná ptačí rarita. Buřňák severní je ptákem Atlantického oceánu, v České republice nebyl zatím nikdy pozorován. Až do 9. října, kdy zbloudilého, totálně vysíleného buřňáka srazil v Děčíně vlak. Od té doby bojuje o život v záchranné stanici Falco. Pokud tento boj vyhraje, bude nezbytné ho dopravit zpět k oceánu. Pokud ne, stane se muzejním exponátem prokazujícím první výskyt tohoto druhu u nás.
 
Už v listopadu 2023 se díky záchranné stanici v Rudě podařilo prokázat výskyt 404. ptačího druhu v Česku – stal se jím buřňáček Wilsonův (Oceanites oceanicus). Teď přibyl do seznamu ptáků Česka další druh – buřňák severní (Puffinus puffinus), 405. ptačí druh u nás. A opět se tak stalo díky záchranné stanici a samozřejmě především díky nálezcům, kteří neváhali a ptáka, asi sraženého vlakem, odevzdali záchranářům.

Buřňák bohužel zpočátku vůbec nevypadal dobře. Byl po nárazu zhmožděný a totálně vysílený. V péči záchranné stanice Falco však po nasazení intenzivní péče, medikace a speciálního krmení sondou pookřál a začal bojovat o život. Snad je tedy šance nejen na to, že přežije, ale i že se bude moci vrátit do přírody. Pokud ano, určitě bude nutné mu pomoci i tím, že bude dopraven na sever, k mořskému pobřeží. Buřňák severní je totiž výhradně mořský pták, který celý den tráví letem nízko nad hladinou, na svá hnízda v norách na malých ostrůvcích se vrací pouze v noci.

„Jak se mohl buřňák severní ocitnout stovky km nad pevninou, jasné není, ale v předchozích dnech jsou hlášena hned čtyři neobvyklá pozorování tohoto druhu z německých Východofríských ostrovů a Helgolandu,“ uvedl David Heyrovský, předseda Faunistické komise ČSO. Tato komise nyní shromažďuje veškerá data o buřňákovi a teprve po jejím schválení ho bude možné považovat za nový druh české ptačí fauny.

Mezitím však probíhá boj o život tohoto ptáka. Václav Tomšovský, vedoucí záchranné stanice Falco, k tomu sděluje: „Prognóza je dobrá, buřňák přes víkend zesílil a vrátila se mu energie. Ale stále nevidí na jedno oko. Důležitý je pro něj teď klid, proto také jsou veškeré rušivé vjemy zakázány a nemá smysl se pokoušet o jakýkoliv, byť vzdálený kontakt s ním. O dalším vývoji bude záchranná stanice Falco veřejnost informovat.“

Zvířecí záchranáři však již pomalu začínají přemýšlet o tom, jak buřňáka, pokud se uzdraví, dopravit zpět k pobřeží Atlantiku či alespoň Severního moře.

Pokud veřejnost chce, může pomoci Záchranné stanici Falco s úhradou nemalých nákladů spojených s péčí o tohoto vzácného pacienta. Stačí jen poslat dar na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33223355/0800 s variabilním symbolem platby 3702 či rovnou na darovacím portálu sbírky vybrat stanici Falco za příjemce daru.

Kontakty na záchranné stanice Národní sítě naleznete zde: www.zvirevnouzi.cz či na telefonu 774 155 155

reklama
 
foto - Stýblo Petr
Petr Stýblo
Autor je ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Vlaštovky zahnízdily v budce pro rehky Foto: Jaromír Kříž Vlaštovky zahnízdily v budce pro rehky Songmeter Foto: Pavel Prouza Česká krajina Songmeter: Chytrá krabička pomáhá ornitologům s výzkumem ptáků Kos zabitý nárazem do skla. Foto: Ludmila Korešová Česká společnost ornitologická Týden skleněného zabijáka upozorňuje na zbytečné úhyny ptáků na lidských stavbách
Další články autora |
Sražená zvěř se může nacházet i dál od místa střetu. Foto: DESOP Plzeň Co dělat se zvířatem zraněným na silnici? Foto: Záchranná stanice Buchlovice Srna zebru nezná Netopýří zálety Foto: Archa Liberec ČSOP Na přelomu léta a podzimu přichází čas netopýřích záletů. Co dělat, pokud vám vlétne do bytu netopýr?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

va

vaber

14.10.2025 15:29
Je nepůvodní a invazivní, tak co s ním? Odborníci mají jasno.
Odpovědět

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 30

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 39

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 8

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 32

Stavba přelivu na Orlíku si vyžádá dvouleté uzavření silnice na hrázi přehrady

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist