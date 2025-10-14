Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život
Buřňák bohužel zpočátku vůbec nevypadal dobře. Byl po nárazu zhmožděný a totálně vysílený. V péči záchranné stanice Falco však po nasazení intenzivní péče, medikace a speciálního krmení sondou pookřál a začal bojovat o život. Snad je tedy šance nejen na to, že přežije, ale i že se bude moci vrátit do přírody. Pokud ano, určitě bude nutné mu pomoci i tím, že bude dopraven na sever, k mořskému pobřeží. Buřňák severní je totiž výhradně mořský pták, který celý den tráví letem nízko nad hladinou, na svá hnízda v norách na malých ostrůvcích se vrací pouze v noci.
„Jak se mohl buřňák severní ocitnout stovky km nad pevninou, jasné není, ale v předchozích dnech jsou hlášena hned čtyři neobvyklá pozorování tohoto druhu z německých Východofríských ostrovů a Helgolandu,“ uvedl David Heyrovský, předseda Faunistické komise ČSO. Tato komise nyní shromažďuje veškerá data o buřňákovi a teprve po jejím schválení ho bude možné považovat za nový druh české ptačí fauny.
Mezitím však probíhá boj o život tohoto ptáka. Václav Tomšovský, vedoucí záchranné stanice Falco, k tomu sděluje: „Prognóza je dobrá, buřňák přes víkend zesílil a vrátila se mu energie. Ale stále nevidí na jedno oko. Důležitý je pro něj teď klid, proto také jsou veškeré rušivé vjemy zakázány a nemá smysl se pokoušet o jakýkoliv, byť vzdálený kontakt s ním. O dalším vývoji bude záchranná stanice Falco veřejnost informovat.“
Zvířecí záchranáři však již pomalu začínají přemýšlet o tom, jak buřňáka, pokud se uzdraví, dopravit zpět k pobřeží Atlantiku či alespoň Severního moře.
Pokud veřejnost chce, může pomoci Záchranné stanici Falco s úhradou nemalých nákladů spojených s péčí o tohoto vzácného pacienta. Stačí jen poslat dar na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33223355/0800 s variabilním symbolem platby 3702 či rovnou na darovacím portálu sbírky vybrat stanici Falco za příjemce daru.
Kontakty na záchranné stanice Národní sítě naleznete zde: www.zvirevnouzi.cz či na telefonu 774 155 155
