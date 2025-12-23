Úspěšná sezóna dudků chocholatých na jižní Moravě
Na jižní Moravě nacházejí dudci vhodné životní podmínky, a to nejen kvůli teplému klimatu a biotopům. Stávající nedostatek vhodných dutin ve stromech jim zde nahrazují speciální hnízdní budky, které pro ně už šestým rokem připravují členové Českého svazu ochránci přírody Břeclav.
Budky umisťují do lokalit, které odpovídají životním nárokům dudků – do prosvětlených lesních pozemků a na stromy v otevřené krajině. S podporou programu Ochrana biodiverzity kontrolovali v roce 2025 vybraných 27 budek včetně 2 nových, které do terénu doplnili ještě před jarním příletem dudků. Tato kolekce budek je umístěna zejména na lesních pozemcích v katastrech obcí Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Novosedly, Nový Přerov, Sedlec u Mikulova a Hrabětice.
Úsilí ochránců přírody přineslo i letos svoje ovoce - dudci si pro hnízdění vybrali 5 nabídnutých budek. Přestože dudci snášejí obvykle 5-7 vajec, zdaleka ne všechna vylíhlá mláďata se v konkurenci mezi sourozenci prosadí a z hnízda úspěšně vylétnou. Tak tomu bylo i letošním roce, přesto dudci v budkách vychovali 25 mladých.
Ochránci přírody ve dvou případech zaznamenali dokonce druhé hnízdění - jedno z nich bohužel nebylo úspěšné, protože v budce zůstala opuštěná pětikusá snůška.
Úspěšná hnízdění dudků pomáhají zvyšovat početnost tohoto krásného ptáka v naší přírodě. Realizace těchto aktivit je dána dosavadní velmi dobrou a vstřícnou spoluprací mezi Českým svazem ochránců přírody Břeclav a Lesním závodem Židlochovice a díky podpoře programu Ochrana biodiverzity.
