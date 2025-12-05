Střimická výsypka se mění na ptačí ráj. Ornitologové tu obnovili ovocný sad a založili louky
Pozemky Střimické výsypky o celkové rozloze 251 hektarů nedaleko Mostu získala ČSO do svého vlastnictví začátkem roku 2025. Většinu z potřebných více než 33 milionů korun na jejich výkup a první úpravy dostala z evropského Operačního programu Spravedlivá transformace, který cílí na řešení negativních dopadů spojených s ukončením těžby uhlí v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Dalších více než pět milionů korun darovali členové a příznivci ČSO.
Název výsypky připomíná bývalou obec Střimice, která byla v minulosti zbourána a zasypána vytěženou hlušinou z otevíraného velkolomu Most–Ležáky. Následná rekultivace území se od šedesátých let zaměřila výhradně na jeho hospodářské využití.
„Přírodní hodnoty tehdy nebyly brány v potaz. Když jsme pozemky vykupovali, tvořily velkou část nově vznikajícího ptačího parku stejnověké hospodářské lesy s malou hodnotou pro přírodu, nepříliš úrodná orná půda a zarostlé louky. Naším cílem je namísto toho vytvořit živou a pestrou krajinu – se světlými lesy, květnatými loukami, mokřady a ovocnými sady. Místo, kde najde domov řada ptáků i dalších živočichů a kam se budou lidé rádi vracet. A na této proměně už pracujeme," říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO.
Co vše se v nově vzniklém ptačím parku podařilo doposud udělat, shrnuje jeho správce Pavel Vít: „Jednou z prvních úprav bylo odstranění invazních rostlin, které zabíraly místo původním druhům. Podařilo se vyřezat přes 23 hektarů hlošiny, janovce, akátu, zlatice a rukevníku východního." Ornitologové společně s vybraným dodavatelem také oseli 26 hektarů neúrodného pole luční směsí. „Příští rok na jeho místě pokvetou druhově bohaté louky, které poskytnou vhodné prostředí a potravu především pro luční ptačí druhy, například strnady luční nebo bramborníčky hnědé a černohlavé," popisuje Vít.
Díky projektu se také podařilo obnovit starý ovocný sad. „Ten v minulosti unikl zasypání hlušinou a je tak jedinou připomínkou původní obce Střimice. Jeho obnova má proto význam nejen pro přírodu, ale rovněž pro zachování historické paměti místa. Ve starém sadu prošlo zmlazovacím řezem 40 starých stromů. A vznikl také nový sad s 95 jabloněmi a hrušněmi, důkladně zabezpečenými proti okusu zvěří i proti nepřízni počasí," dodává Vít.
V červnu proběhlo slavnostní otevření parku, při kterém ČSO představila veřejnosti návštěvnický okruh s devíti zastaveními. Jejich hlavním tématem je obnova přírody v těžbou postižené krajině. V ptačím parku již proběhly také první akce pro veřejnost. „Uspořádali jsme pět komentovaných vycházek, z nichž čtyři zahrnovaly ukázku kroužkování ptáků, a také pět dobrovolnických brigád – jednu jarní a čtyři podzimní," sděluje Vít.
„Abychom usnadnili návštěvníkům přístup do parku, vysekali jsme podél cest přibližně jeden hektar travního porostu," dodává Martin Bacílek, vedoucí oddělení ochrany ptáků. Ornitologové stihli i některé aktivity nad rámec projektu. „Například jsme zorganizovali víkendový seminář pro studenty ochrany přírody, a také dvě besedy pro místní občany v Mostě a v Braňanech, na kterých jsme je seznámili s našimi plány v ptačím parku. Navázali jsme spolupráci se Selským dvorem v Braňanech, který bude zázemím pro budoucí vzdělávací činnost nebo akce pro veřejnost. V parku probíhají také první systematické monitoringy ptáků a několika řádů hmyzu – motýlů, vážek a brouků,” dodává Bacílek.
Střimická výsypka nabídne vhodné prostředí například pěnicím vlašským, bramborníčkům hnědým, skřivanům lesním, bělořitům šedým nebo strakapoudům prostředním. Některým z nich se již v ptačím parku daří hnízdit, u dalších druhů ornitologové očekávají, že se zde v budoucnu teprve objeví. „Střimická výsypka má za sebou první hnízdní sezonu. Vyhnízdit se tu podařilo například čejkám chocholatým, rákosníkům velkým, pěnicím vlašským, oběma druhům bramborníčků, ťuhýkům obecným nebo strnadům lučním a pravděpodobně i rákosním,” popisuje Vít.
Ornitologové věří, že úpravou prostředí se časem podaří přilákat také ikonu ptačího parku – dudka chocholatého. „Prosvětlené lesy propojené s otevřenou, extenzivně obhospodařovanou krajinou, které zde vytváříme, by se měly dudkům zalíbit. Pro hnízdění však potřebují stromové dutiny, kterých je v parku zatím nedostatek – proto jsme pro ně letos nainstalovali čtyři speciálně konstruované budky, které by jim měly poskytnout vhodné a bezpečné místo k hnízdění," dodává Vít.
Do budoucna plánují ornitologové další úpravy. „Střimická výsypka je teprve na začátku své proměny a máme před sebou ještě mnoho práce. Dalším významným krokem bude zavedení pastvy velkými kopytníky, která se již osvědčila v ostatních ptačích parcích. Prosvětlíme také rákosiny na stávajících odvodňovacích poldrech, čímž podpoříme nejen mokřadní druhy ptáků, ale také obojživelníky a další vodní živočichy. Očekáváme, že by se tu v budoucnu mohla objevit třeba kuňka obecná nebo blatnice skvrnitá. Věříme, že obnova Střimické výsypky bude úspěšná a poslouží i jako inspirace pro obnovu dalších těžbou zasažených oblastí," uzavírá Bacílek.
Ptačí parky České společnosti ornitologické jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. První ptačí park v Česku Josefovské louky založila ČSO především na vlastním financování z darů členů a podporovatelů. Podařilo se vzkřísit jeden z nejkvalitnějších mokřadů, umožnit tu návrat jinde mizejících či vymizelých ptáků a zprostředkovat kontakt mezi lidmi a přírodou. Další již existující ptačí parky pokračují ve stejném duchu a stejně tak budou pokračovat i ptačí parky budoucí. ČSO má nyní 7 ptačích parků.
Ptačí park Josefovské louky v roce 2019 získal díky hlasování veřejnosti Cenu sympatie v soutěži Adapterra Awards. V roce 2024 ptačí parky ČSO zvítězily v kategorii Změna klimatu a biodiverzita v Cenách SDGs a v roce 2025 vyhrály titul nejlepšího ekologického projektu roku v 17. ročníku prestižní soutěže E.ON Energy Globe.
ČSO v ptačích parcích nejen vykupuje pozemky, ale i šetrně hospodaří. Tak, aby se zde ptákům a dalším živočichům a rostlinám dařilo. ČSO při péči a obnově využívá tradičních metod jako je sečení a pasení, vyřezávání náletových dřevin a invazních rostlin a buduje tůně s ostrůvky. Zároveň vytváří pozorovatelny a stezky pro návštěvníky. Ptačí parky jsou otevřené celoročně a vstup je zdarma.
• Více o Střimické výsypce na birdlife.cz/strimicka-vysypka
• Informace o podpoře z Operačního programu Spravedlivá transformace: birdlife.cz/projekt-ptaci-park-strimicka-vysypka/
• Více o ptačích parcích ČSO na birdlife.cz/rezervace/
• Video o Střimické výsypce: https://youtu.be/NtCayQol6Uc
Projekt Ptačí park Střimická výsypka byl podpořen v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_026/0000456
Česká společnost ornitologická děkuje všem dárcům, osobám i organizacím, kteří přispěli k uskutečnění tohoto unikátního projektu.