https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/strimicka-vysypka-se-meni-na-ptaci-raj.ornitologove-tu-obnovili-ovocny-sad-a-zalozili-louky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Střimická výsypka se mění na ptačí ráj. Ornitologové tu obnovili ovocný sad a založili louky

5.12.2025 06:11 | PRAHA (Ekolist.cz) | Tereza Valchářová
Foto | Ludmila Korešová / Česká společnost ornitologická
Ambiciózní plán ornitologů postupně přeměnit zanedbané území výsypky nedaleko Mostu v plnohodnotný ptačí park je zase o něco blíž ke splnění. Během jednoho roku, kdy Česká společnost ornitologická (ČSO) o území pečuje, se podařilo úspěšně rozběhnout obnovu přírody. Zásadně v tom pomohl projekt podpořený v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, jehož součástí byl výkup pozemků, jejich první úpravy i otevření návštěvnické stezky.
 
Ornitologové v novém ptačím parku Střimická výsypka obnovili ovocný sad, založili pestré louky namísto neúrodného pole a vyřezali porosty invazních rostlin. V červnu ČSO slavnostně otevřela návštěvnický okruh a v průběhu celého roku organizovala vycházky za ptáky i dobrovolnické brigády. Začalo zde vznikat pestré území, atraktivní nejen pro ptáky, ale také pro lidi.

Pozemky Střimické výsypky o celkové rozloze 251 hektarů nedaleko Mostu získala ČSO do svého vlastnictví začátkem roku 2025. Většinu z potřebných více než 33 milionů korun na jejich výkup a první úpravy dostala z evropského Operačního programu Spravedlivá transformace, který cílí na řešení negativních dopadů spojených s ukončením těžby uhlí v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Dalších více než pět milionů korun darovali členové a příznivci ČSO.

Název výsypky připomíná bývalou obec Střimice, která byla v minulosti zbourána a zasypána vytěženou hlušinou z otevíraného velkolomu Most–Ležáky. Následná rekultivace území se od šedesátých let zaměřila výhradně na jeho hospodářské využití.

„Přírodní hodnoty tehdy nebyly brány v potaz. Když jsme pozemky vykupovali, tvořily velkou část nově vznikajícího ptačího parku stejnověké hospodářské lesy s malou hodnotou pro přírodu, nepříliš úrodná orná půda a zarostlé louky. Naším cílem je namísto toho vytvořit živou a pestrou krajinu – se světlými lesy, květnatými loukami, mokřady a ovocnými sady. Místo, kde najde domov řada ptáků i dalších živočichů a kam se budou lidé rádi vracet. A na této proměně už pracujeme," říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO.

Rákosník velký.
Rákosník velký.
Foto | Miloslav Anderle / Česká společnost ornitologická

Co vše se v nově vzniklém ptačím parku podařilo doposud udělat, shrnuje jeho správce Pavel Vít: „Jednou z prvních úprav bylo odstranění invazních rostlin, které zabíraly místo původním druhům. Podařilo se vyřezat přes 23 hektarů hlošiny, janovce, akátu, zlatice a rukevníku východního." Ornitologové společně s vybraným dodavatelem také oseli 26 hektarů neúrodného pole luční směsí. „Příští rok na jeho místě pokvetou druhově bohaté louky, které poskytnou vhodné prostředí a potravu především pro luční ptačí druhy, například strnady luční nebo bramborníčky hnědé a černohlavé," popisuje Vít.

Díky projektu se také podařilo obnovit starý ovocný sad. „Ten v minulosti unikl zasypání hlušinou a je tak jedinou připomínkou původní obce Střimice. Jeho obnova má proto význam nejen pro přírodu, ale rovněž pro zachování historické paměti místa. Ve starém sadu prošlo zmlazovacím řezem 40 starých stromů. A vznikl také nový sad s 95 jabloněmi a hrušněmi, důkladně zabezpečenými proti okusu zvěří i proti nepřízni počasí," dodává Vít.

V červnu proběhlo slavnostní otevření parku, při kterém ČSO představila veřejnosti návštěvnický okruh s devíti zastaveními. Jejich hlavním tématem je obnova přírody v těžbou postižené krajině. V ptačím parku již proběhly také první akce pro veřejnost. „Uspořádali jsme pět komentovaných vycházek, z nichž čtyři zahrnovaly ukázku kroužkování ptáků, a také pět dobrovolnických brigád – jednu jarní a čtyři podzimní," sděluje Vít.

„Abychom usnadnili návštěvníkům přístup do parku, vysekali jsme podél cest přibližně jeden hektar travního porostu," dodává Martin Bacílek, vedoucí oddělení ochrany ptáků. Ornitologové stihli i některé aktivity nad rámec projektu. „Například jsme zorganizovali víkendový seminář pro studenty ochrany přírody, a také dvě besedy pro místní občany v Mostě a v Braňanech, na kterých jsme je seznámili s našimi plány v ptačím parku. Navázali jsme spolupráci se Selským dvorem v Braňanech, který bude zázemím pro budoucí vzdělávací činnost nebo akce pro veřejnost. V parku probíhají také první systematické monitoringy ptáků a několika řádů hmyzu – motýlů, vážek a brouků,” dodává Bacílek.

Foto | Ludmila Korešová / Česká společnost ornitologická

Střimická výsypka nabídne vhodné prostředí například pěnicím vlašským, bramborníčkům hnědým, skřivanům lesním, bělořitům šedým nebo strakapoudům prostředním. Některým z nich se již v ptačím parku daří hnízdit, u dalších druhů ornitologové očekávají, že se zde v budoucnu teprve objeví. „Střimická výsypka má za sebou první hnízdní sezonu. Vyhnízdit se tu podařilo například čejkám chocholatým, rákosníkům velkým, pěnicím vlašským, oběma druhům bramborníčků, ťuhýkům obecným nebo strnadům lučním a pravděpodobně i rákosním,” popisuje Vít.

Ornitologové věří, že úpravou prostředí se časem podaří přilákat také ikonu ptačího parku – dudka chocholatého. „Prosvětlené lesy propojené s otevřenou, extenzivně obhospodařovanou krajinou, které zde vytváříme, by se měly dudkům zalíbit. Pro hnízdění však potřebují stromové dutiny, kterých je v parku zatím nedostatek – proto jsme pro ně letos nainstalovali čtyři speciálně konstruované budky, které by jim měly poskytnout vhodné a bezpečné místo k hnízdění," dodává Vít.

Do budoucna plánují ornitologové další úpravy. „Střimická výsypka je teprve na začátku své proměny a máme před sebou ještě mnoho práce. Dalším významným krokem bude zavedení pastvy velkými kopytníky, která se již osvědčila v ostatních ptačích parcích. Prosvětlíme také rákosiny na stávajících odvodňovacích poldrech, čímž podpoříme nejen mokřadní druhy ptáků, ale také obojživelníky a další vodní živočichy. Očekáváme, že by se tu v budoucnu mohla objevit třeba kuňka obecná nebo blatnice skvrnitá. Věříme, že obnova Střimické výsypky bude úspěšná a poslouží i jako inspirace pro obnovu dalších těžbou zasažených oblastí," uzavírá Bacílek.

Ptačí parky České společnosti ornitologické jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. První ptačí park v Česku Josefovské louky založila ČSO především na vlastním financování z darů členů a podporovatelů. Podařilo se vzkřísit jeden z nejkvalitnějších mokřadů, umožnit tu návrat jinde mizejících či vymizelých ptáků a zprostředkovat kontakt mezi lidmi a přírodou. Další již existující ptačí parky pokračují ve stejném duchu a stejně tak budou pokračovat i ptačí parky budoucí. ČSO má nyní 7 ptačích parků.

Ptačí park Josefovské louky v roce 2019 získal díky hlasování veřejnosti Cenu sympatie v soutěži Adapterra Awards. V roce 2024 ptačí parky ČSO zvítězily v kategorii Změna klimatu a biodiverzita v Cenách SDGs a v roce 2025 vyhrály titul nejlepšího ekologického projektu roku v 17. ročníku prestižní soutěže E.ON Energy Globe.

ČSO v ptačích parcích nejen vykupuje pozemky, ale i šetrně hospodaří. Tak, aby se zde ptákům a dalším živočichům a rostlinám dařilo. ČSO při péči a obnově využívá tradičních metod jako je sečení a pasení, vyřezávání náletových dřevin a invazních rostlin a buduje tůně s ostrůvky. Zároveň vytváří pozorovatelny a stezky pro návštěvníky. Ptačí parky jsou otevřené celoročně a vstup je zdarma.

Další informace

reklama
 
Další informace |

Projekt Ptačí park Střimická výsypka byl podpořen v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_026/0000456

Česká společnost ornitologická děkuje všem dárcům, osobám i organizacím, kteří přispěli k uskutečnění tohoto unikátního projektu.

foto - Valchářová Tereza
Tereza Valchářová
Autorka je pracovnice České společnosti ornitologické.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Luňáci červení mají typickou siluetu se široce rozevřeným ocasem. Foto: Tomáš Belka ČSO Proč luňáci v Evropě stále hynou Čáp na hnízdě s mláďaty Foto: Ludmila Korešová ČSO Mláďata letos vylétla z více než 830 hnízd čápů bílých Mláďata kalousů ušatých Foto: ZO ČSOP Břeclav Dravcům a sovám pomáhají v zemědělské krajině speciální hnízdní budky
Další články autora |
Luňáci červení mají typickou siluetu se široce rozevřeným ocasem. Foto: Tomáš Belka ČSO Proč luňáci v Evropě stále hynou Čáp na hnízdě s mláďaty Foto: Ludmila Korešová ČSO Mláďata letos vylétla z více než 830 hnízd čápů bílých Kos zabitý nárazem do skla. Foto: Ludmila Korešová Česká společnost ornitologická Týden skleněného zabijáka upozorňuje na zbytečné úhyny ptáků na lidských stavbách

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist