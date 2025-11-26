Mláďata letos vylétla z více než 830 hnízd čápů bílých
Ornitologové vyhodnocují úspěšnost hnízdní sezony na základě počtu vzrostlých mláďat. „Malá mláďata nemůžeme do vyhodnocení zahrnout, protože byla pozorována ve věku, kdy jsou ještě hodně zranitelná. Zvláště dlouhotrvající deště, kroupy nebo prudké ochlazení v prvních týdnech života mohou být pro mláďata fatální. Proto je velmi důležité, že dobrovolníci sledují hnízda opakovaně – máme přehled o tom, jestli čapí páry opravdu zahnízdily a jestli se mláďatům podařilo přežít kritické období,” vysvětluje Dobruská.
Letos dobrovolníci sledovali hnízdění až do konce u naprosté většiny hnízd. „Ke konci sezony nám chyběly záznamy u několika desítek hnízd zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji. Po naší výzvě se však nakonec podařilo většinu těchto hnízd zkontrolovat a informace o osudu mláďat nám tak chybí pouze u osmi hnízd, což je vynikající výsledek,” sděluje Dobruská.
Veřejnost sleduje průběh hnízdění čápů bílých již jedenáct let. „Za tuto dobu můžeme pozorovat, že u nás populace čápů bílých stabilně roste. Od roku 2014, kdy jsme se sledováním průběhu čapího hnízdění v rámci programu občanské vědy začali, narostl počet hnízdících párů o více než 30 % a s nimi i počet mláďat. Oproti prvnímu roku programu, kdy čápi vyvedli přes 1500 mláďat, byl jejich počet v posledních dvou letech o více než 800 vyšší. Zároveň se nám díky stále vyššímu zapojení dobrovolníků daří každý rok získávat čím dál přesnější data,” vysvětluje Dobruská.
Počet dobrovolníků byl letos rekordní. „Do sledování čápů se zapojilo neuvěřitelných 1262 lidí, kteří v průběhu celé sezóny poskytli tisíce cenných pozorování. Bez jejich obrovského nasazení by se nám nikdy nepodařilo získat tak kvalitní data o hnízdění čápů. Všem dobrovolníkům velmi děkujeme a těšíme se na spolupráci v příští hnízdní sezóně,” uzavírá Dobruská.
