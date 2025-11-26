https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/mladata-vyletla-z-vice-nez-830-hnizd-capu-bilych
Mláďata letos vylétla z více než 830 hnízd čápů bílých

26.11.2025 08:57 | PRAHA (Ekolist.cz) | Tereza Valchářová
Foto | Ludmila Korešová / ČSO
Čápi bílí letos zažili druhou nejúspěšnější sezonu v jedenáctileté historii programu Čapí hnízda, během něhož veřejnost sleduje průběh jejich hnízdění. Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s dobrovolníky zaznamenala celkem 838 hnízd s již vzrostlými čapími mláďaty. Rekordní byl počet 1262 zapojených dobrovolníků, kteří ornitologům pomáhají získávat stále přesnější data o hnízdění čápů v Česku.
 
Letošní rok byl pro čápy velmi úspěšný. „Na hnízdech se nám podařilo pozorovat o 21 párů více než v předchozí sezoně, konkrétně jsme je pozorovali na 1034 hnízdech. Z nich nakonec úspěšně vyhnízdilo 838 párů, které vyvedly celkem 2373 mláďat. To je o 147 mláďat méně než loni, kdy se z 849 hnízd podařilo vylétnout 2520 mláďatům. I tak se však jedná o druhý nejúspěšnější rok v celé historii programu,” říká Gabriela Dobruská, která v ČSO koordinuje program Čapí hnízda.

Ornitologové vyhodnocují úspěšnost hnízdní sezony na základě počtu vzrostlých mláďat. „Malá mláďata nemůžeme do vyhodnocení zahrnout, protože byla pozorována ve věku, kdy jsou ještě hodně zranitelná. Zvláště dlouhotrvající deště, kroupy nebo prudké ochlazení v prvních týdnech života mohou být pro mláďata fatální. Proto je velmi důležité, že dobrovolníci sledují hnízda opakovaně – máme přehled o tom, jestli čapí páry opravdu zahnízdily a jestli se mláďatům podařilo přežít kritické období,” vysvětluje Dobruská.

Letos dobrovolníci sledovali hnízdění až do konce u naprosté většiny hnízd. „Ke konci sezony nám chyběly záznamy u několika desítek hnízd zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji. Po naší výzvě se však nakonec podařilo většinu těchto hnízd zkontrolovat a informace o osudu mláďat nám tak chybí pouze u osmi hnízd, což je vynikající výsledek,” sděluje Dobruská.

Veřejnost sleduje průběh hnízdění čápů bílých již jedenáct let. „Za tuto dobu můžeme pozorovat, že u nás populace čápů bílých stabilně roste. Od roku 2014, kdy jsme se sledováním průběhu čapího hnízdění v rámci programu občanské vědy začali, narostl počet hnízdících párů o více než 30 % a s nimi i počet mláďat. Oproti prvnímu roku programu, kdy čápi vyvedli přes 1500 mláďat, byl jejich počet v posledních dvou letech o více než 800 vyšší. Zároveň se nám díky stále vyššímu zapojení dobrovolníků daří každý rok získávat čím dál přesnější data,” vysvětluje Dobruská.

Počet dobrovolníků byl letos rekordní. „Do sledování čápů se zapojilo neuvěřitelných 1262 lidí, kteří v průběhu celé sezóny poskytli tisíce cenných pozorování. Bez jejich obrovského nasazení by se nám nikdy nepodařilo získat tak kvalitní data o hnízdění čápů. Všem dobrovolníkům velmi děkujeme a těšíme se na spolupráci v příští hnízdní sezóně,” uzavírá Dobruská.

foto - Valchářová Tereza
Tereza Valchářová
Autorka je pracovnice České společnosti ornitologické.
Pražská EVVOluce

