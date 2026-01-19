https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/prvni-vysledky-mezinarodniho-scitani-vodniho-ptactva-na-rece-berounce
První výsledky mezinárodního sčítání vodního ptactva na řece Berounce

19.1.2026 09:14 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karel Makoň
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Jako každý rok, i letos vyrazily celkem čtyři posádky v kánoích na sčítání vodních ptáků zimujících na řece Berounce. Akce za DES OP se konala v sobotu 17. 1. 2026 a posádky ve čtyřech kánoích měly za úkol urazit za dopoledne 56 říčních kilometrů a sečíst vodní ptáky od soutoku řeky Radbuzy a Mže z Plzně (Štruncových sadů) po řece Berounce až do Zvíkovce.
 
Předešlé mrazivé počasí a zamrzlé stojaté vodní plochy slibovaly zajímavá ornitologická pozorování, ale také komplikace a náročnou kontrolu zejména posledních dvou říčních úseků.

Takže zatímco si posádka v úseku ze Štruncových sadů až do Dolan k Dolanskému mostu užívala relativně pohodovou jízdu na volné vodě bez ledu a extrémně vysoké počty vodních ptáků, zejména kormoránů velkých, jiní to štěstí letos neměli.

Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

V pořádku dorazila i druhá kanoe. Ta na pěkné hejno 40 labutí narazila hned na místě nalodění u Dolanského mostu a bez vážnějších komplikací a prorážení ledu sjela až k mlýnu do Olešné. Posádka třetí kánoe první polovinu svého úseku řeky Berounky z Olešné pod Rakolusky mezi ledy statečně projela. Zastavila je až ledová bariéra a kompletně zamrzlá řeka pod mostem v Liblíně, kde museli sčítání předčasně ukončit.

Úplně nejhůř na tom byla naše poslední posádka. Ta se svezla po Berounce zhruba půl kilometru pod Rakolusky. Dále střídavě po ledu i souši kánoi kolegové už převážně táhli za sebou. Do toho několikrát uvízli v ledovém poli uprostřed zamrzlé řeky a museli se složitě vracet proti proudu, což zejména pro ruce a pádlování je hodně náročná disciplína. A tak zatímco kolegové na horním toku řeky Berounky pod městem Plzní, kde je voda protékající městem evidentně teplejší, projeli dva úseky bez problémů, níže zhruba o 30 říčních km po proudu je voda už zase studenější a řeka zamrzlá.

Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Co se pozorovaných a sečtených vodních ptáků týká, letos dominovala opravdu velká hejna kormoránů. Poskrovnu bylo morčáků velkých, hoholů severních i labutí. A přestože počasí vypadalo na výskyt vodních ptáků na Berounce slibně, nic zásadního se oproti předešlým rokům nezměnilo. Méně bylo sečteno i ledňáčků a orlů a na místech, kde byla řeka pokrytá ledem, logicky nebylo vidět vůbec nic. Přesné součty vodních ptáků se teprve zpracovávají, ale předběžně to vypadá již několik let hodně podobně.

Úplně první sčítání vodních ptáků na řece Berounce jsme prováděli v lednu roku 2005, sčítání z kánoí pak od roku 2007. Kanoe pro sčítání letos zapůjčila firma H2O Sport Sikyta.

foto - Makoň Karel
