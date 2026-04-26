Hlídka strážníků odchytila v domažlickém parku tetřeva hlušce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Podle informací z dispečinku Městské policie Domažlice odchytila hlídka strážníků v pondělí (20. 4. 2026) dopoledne v parku nedaleko TJ Jiskra pravděpodobně po nárazu otřesenou dospělou samici tetřeva hlušce. Odchyt tak vzácného ptačího druhu, který byl v minulosti lidmi a jejich nešetrným hospodařením v lesích a krajině vyhuben, byl pro nás jednoznačně mimořádnou událostí, kterou jsme ještě neřešili. Navíc když pták byl odchycen městskými strážníky kousek od domažlického náměstí v parku, bylo jasné, že je třeba prověřit úplně všechny okolnosti.
Na základě fotografie odchycené tetřeví samice umístěné v prostorné přepravce na služebně Městské policie Domažlice jsem na místo vyrazil osobně s kolegou ornitologem Milošem Paiskerem a kolegou Kamilem Forstem.
Následně po vizuální kontrole zvířete, které nejevilo žádné známky poranění, nebylo označeno žádným chovatelským ani ornitologickým kroužkem a vykazovalo známky chování ptáka z divoké přírody, jsme se po telefonické konzultaci s místně příslušným orgánem ochrany přírody Plzeňského krajského úřadu a kolegy z Domažlických městských lesů rozhodli ji okroužkovat (označit) a okamžitě vypustit.
Návrat tetřeví samice z městského parku zpět do vhodného lesního komplexu ve správě revírníků Domažlických městských lesů proběhl téměř okamžitě, a to téhož dne na lokalitě dostatečně daleko od lidí a zástavby.
Vidět tento skvost naší přírody bylo pro nás všechny obrovský zážitek a shodli jsme se na tom, že po 33 letech provozování ZSŽ Plzeň jsme živého tetřeva hlušce viděli poprvé!
