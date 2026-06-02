https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zachranar-v-usti-nad-orlici-vysvobodil-capi-mlade-z-vlasce-a-odvezl-na-jip
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Záchranář v Ústí nad Orlicí vysvobodil čapí mládě z vlasce a odvezl na JIP

2.6.2026 19:21 | ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Dan Hutcheson / Flickr
Čapí mládě zamotané do vlasce včera z komína v Ústí nad Orlicí vyzvedli s pomocí hasičské plošiny záchranáři. Pták, který se nemohl hýbat, byl převezen do Záchranné stanice Pasíčka. ČTK to řekl Milan Oppa ze záchranné stanice, prognózu si netroufl odhadnout. Na komíně v ústecké místní části Hylváty hnízdí čápi dlouhodobě.
 
Čapí rodinu mohou lidé sledovat prostřednictvím on-line přenosu firmy poskytující internet. "Její zaměstnanec si díky tomu, že si kamerou hnízdo může přiblížit, všiml, že něco není v pořádku. Jsme domluvení, že nám vždycky zavolá. Byl jsem tam za hodinu 20 minut," řekl Oppa.

V hnízdě byla čtyři malá mláďata a jeden z rodičů. Hasičská plošina jela nahoru pomalu, aby ji dospělý čáp zaregistroval a nevyděsil se. "Obvykle se dospělý jedinec zvedne, odletí a krouží poblíž, a jakmile se plošina vzdálí, vrací se zpět k mláďatům," uvedl Oppa. Včera to ale komplikovalo velmi špatné počasí, mláďata záchranář na chvíli přikryl bundou, aby na ně nepršelo.

Mládě mělo omotaný vlasec kolem krku i pravé nohy. "Bylo doslova přišpendlené k hnízdu, takže se nemohlo narovnat ani pohybovat. Asi tam bylo takhle delší dobu. Už je u nás na intenzivní péči," řekl Oppa.

Rodiče podle něj nebudou ve stresu, že jim jedno mládě chybí. U čápů platí, že pokud je nedostatek potravy nebo je některé mládě výrazně slabší, stává se, že ho vytlačí silnější sourozenci nebo rodiče. "Jde o přirozený mechanismus přežití, který může působit tvrdě z lidského pohledu, ale je součástí jejich strategie přežití v přírodě," řekl Oppa.

Komín v Hylvátech je vysoký asi 17 metrů. Kvůli záchraně zvířat musí Oppa někdy vystoupat i na podstatně vyšší konstrukce. "V Nasavrkách je komín vysoký zhruba 30 metrů, což už je poměrně velká výška, a při silném větru to tam s plošinou výrazně houpalo, takže to rozhodně nebyl úplně komfortní pocit ani prostředí, kde by si člověk chtěl dělat selfie s čápy," řekl Oppa.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Mladí kalousi ušatí Foto: DES OP - Záchranná stanice živočichů Mláďata to nemají v tom našem světě vůbec snadné Vrabci u pítka Foto: Allegresse Photography Shutterstock Umožněte zvířatům přístup k vodě. Vedra letos přišla příliš brzo, v době, kdy ptáci a savci pečují o svá mláďata Čáp bílý na hnízdě Foto: Depositphotos Ochránci v Pavlově přijali šest mláďat čápů ze dvou hnízd kvůli úhynu rodičů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist