Umožněte zvířatům přístup k vodě. Vedra letos přišla příliš brzo, v době, kdy ptáci a savci pečují o svá mláďata
Postačí ale i postavit mělkou misku s vodou na zem tak, aby se nepřevrhla a ptáci i třeba ježci a veverky tak měli jednoduchý přístup k vodě. Vodu v misce je třeba jedenkrát denně vyměňovat.
Pozor však na jezírka a bazény s kolmými stěnami. Také dávejte pozor na sudy, konve nebo kbelíky. Nouze o vodu nutí ptáky i hmyz pít i z těchto zdrojů a hrozí jim utopení.
Nejen nedostatek vody je příčinou stávajících problémů divokých zvířat. Pražská zvířecí záchranka i záchranné stanice po celé ČR v posledních dnech hlásí zvýšené příjmy nevzrostlých mláďat ptáků a savců žijících v dutinách domů. Vysvětlují si to tím, že dutiny jsou sluncem natolik rozpálené, že mláďata v nich prostě nevydrží a vyskakují či vypadávají ven. Podobný problém mohou mít i ptáčata v otevřených, málo zastíněných místech. Například mláďata hrdliček či hřivnáčů.
Pády z hnízd často způsobují ptáčatům, ale i třeba malým kunám traumata. I když se nezraní, je pomoc záchranářů a transport do stanice takových mláďat nutná. Důležité přitom je rozeznat, kdy je ptáče v pořádku a pod dozorem rodičů a kdy je skutečně ohrožené a potřebuje pomoc záchranářů. Proto je vždy nutné volat odborníky ze záchranných stanic či jejich centrální dispečink na tel. 774 155 155.
Přečtěte si také |Vedra trápí i zvířata. Trpí nedostatkem vody, ptáčata mohou předčasně opouštět hnízda
Národní síť záchranných stanic v tomto roce zatím podporují pouze drobní dárci. Pomozte jim prosím finančním darem na účet sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800 či prostřednictvím darovacího portálu https://daruj.zvirevnouzi.cz/.
reklama