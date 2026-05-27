Umožněte zvířatům přístup k vodě. Vedra letos přišla příliš brzo, v době, kdy ptáci a savci pečují o svá mláďata

27.5.2026 09:20 | PRAHA (Ekolist.cz) | Petr Stýblo
Vrabci u pítka
Tropické počasí a nebývalé sucho působí nejen na lidi, ale také na živočichy, které ve městech najdete ve vnitroblocích, zahrádkách, v parcích, dutinách domů apod. Trpí vedrem a nedostatkem vody. Apelujeme tedy na všechny zvířecí příznivce, aby mysleli na své zvířecí spoluobyvatele a umožnili jim přístup k vodě. Nezvyklým podmínkám jsou také vystavena zvířecí mláďata. Vedra a sucho přišly letos příliš brzo a bohužel v době, kdy ptáci a savci pečují o svá mláďata. Jejich hnízda a úkryty nejsou na takové klimatické podmínky přizpůsobené, a tak je mláďata, snažíc se uniknout před vedrem, předčasně opouštějí.
 
Jestliže jste majitelem bazénku, jezírka nebo něčeho podobného, stačí jen umožnit ptákům přístup k vodě. A to úplně jednoduše za pomoci plovoucího prkna, aby se ptáci pohodlně napili a neutopili se. Domácí kutilové a nejen oni si určitě budou vědět rady.

Postačí ale i postavit mělkou misku s vodou na zem tak, aby se nepřevrhla a ptáci i třeba ježci a veverky tak měli jednoduchý přístup k vodě. Vodu v misce je třeba jedenkrát denně vyměňovat.

Pozor však na jezírka a bazény s kolmými stěnami. Také dávejte pozor na sudy, konve nebo kbelíky. Nouze o vodu nutí ptáky i hmyz pít i z těchto zdrojů a hrozí jim utopení.

Nejen nedostatek vody je příčinou stávajících problémů divokých zvířat. Pražská zvířecí záchranka i záchranné stanice po celé ČR v posledních dnech hlásí zvýšené příjmy nevzrostlých mláďat ptáků a savců žijících v dutinách domů. Vysvětlují si to tím, že dutiny jsou sluncem natolik rozpálené, že mláďata v nich prostě nevydrží a vyskakují či vypadávají ven. Podobný problém mohou mít i ptáčata v otevřených, málo zastíněných místech. Například mláďata hrdliček či hřivnáčů.

Pády z hnízd často způsobují ptáčatům, ale i třeba malým kunám traumata. I když se nezraní, je pomoc záchranářů a transport do stanice takových mláďat nutná. Důležité přitom je rozeznat, kdy je ptáče v pořádku a pod dozorem rodičů a kdy je skutečně ohrožené a potřebuje pomoc záchranářů. Proto je vždy nutné volat odborníky ze záchranných stanic či jejich centrální dispečink na tel. 774 155 155.

Národní síť záchranných stanic v tomto roce zatím podporují pouze drobní dárci. Pomozte jim prosím finančním darem na účet sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800 či prostřednictvím darovacího portálu https://daruj.zvirevnouzi.cz/.

Petr Stýblo
Autor pracuje pro Český svaz ochránců přírody a je náčelníkem Pražské zvířecí záchranky.
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
