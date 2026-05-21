Je vaše zahrada plná zvířat? O víkendu začíná další kolo soutěže Živá zahrada

21.5.2026 03:42 | PRAHA (Ekolist.cz) | Petr Stýblo
Rehek domácí
O víkendu proběhne další kolo celonárodní soutěže Živá zahrada. Jejím cílem je zapojit majitele zahrad do praktické ochrany přírody. Pro mnoho druhů divokých zvířat jsou totiž zahrady ideálním útočištěm. Lze na ně přilákat motýly, čmeláky, ještěrky, žáby, ptáky, ježky a další. Jarní kolo pozorování zvířat na zahradách začíná v pátek 22. května 2026, školní pozorování už probíhají.
 
Je vaše zahrada živá nebo mrtvá? To zjistíte v soutěži, kterou pořádá již 24 let Český svaz ochránců přírody. Byť se to na první pohled nezdá, i zahrady mohou být velmi zajímavými a cennými kousky přírody. Pokud se o ně ovšem vlastník vhodně stará.

Cílem kampaně Živá zahrada je podnítit hravou formou uživatele zahrad právě k takové péči o své pozemky, která z nich vytvoří oázy pro mnoho nejrůznějších živočichů. Dvakrát ročně se pak v rámci celostátního pozorování mohou přesvědčit, jak se jim to daří, a porovnat své úspěchy s ostatními.

Jarní pozorování proběhnou už tento víkend. Přihlásit svou zahradu do soutěže lze však kdykoliv.

V loňském roce byl na soutěžících zahradách nejčastěji pozorovaným živočichem kos černý (byl spatřen na 94 % ze všech zapojených zahrad), druhý byl čmelák (92 %), následovaný sýkorami (90 %) a vrabci (85 %). ajímavé (a smutné) je, že tři druhy motýlů byly pozorovány jen na 32 % zahrad. Přitom právě kvetoucí pestré zahrady by měly být v naší vesměs fádní krajině zdevastované zemědělskou velkovýrobou pro motýly útočištěm.

Soutěže se zúčastnilo už více než 2 400 zahrad z celé republiky a mezi nimi téměř stovka zahrad školních. Pouze 98 z nich však dosáhlo titulu Živá zahrada. Toho lze docílit získáním 50 bodů za libovolné tři roky v posledních pěti letech pozorování. Body účastníci získávají za zaznamenání různých druhů živočichů v předem vyhlášených termínech do mapovací karty, která pro příslušnou sezónu (jarní/zimní) přesně vymezuje konkrétní druhy nebo skupiny živočichů. Ty se nemění.

Více informací najdete v pravidlech soutěže.

Petr Stýblo
Autor pracuje pro Český svaz ochránců přírody a je náčelníkem Pražské zvířecí záchranky.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
