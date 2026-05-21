Je vaše zahrada plná zvířat? O víkendu začíná další kolo soutěže Živá zahrada
Cílem kampaně Živá zahrada je podnítit hravou formou uživatele zahrad právě k takové péči o své pozemky, která z nich vytvoří oázy pro mnoho nejrůznějších živočichů. Dvakrát ročně se pak v rámci celostátního pozorování mohou přesvědčit, jak se jim to daří, a porovnat své úspěchy s ostatními.
Jarní pozorování proběhnou už tento víkend. Přihlásit svou zahradu do soutěže lze však kdykoliv.
V loňském roce byl na soutěžících zahradách nejčastěji pozorovaným živočichem kos černý (byl spatřen na 94 % ze všech zapojených zahrad), druhý byl čmelák (92 %), následovaný sýkorami (90 %) a vrabci (85 %). ajímavé (a smutné) je, že tři druhy motýlů byly pozorovány jen na 32 % zahrad. Přitom právě kvetoucí pestré zahrady by měly být v naší vesměs fádní krajině zdevastované zemědělskou velkovýrobou pro motýly útočištěm.
Soutěže se zúčastnilo už více než 2 400 zahrad z celé republiky a mezi nimi téměř stovka zahrad školních. Pouze 98 z nich však dosáhlo titulu Živá zahrada. Toho lze docílit získáním 50 bodů za libovolné tři roky v posledních pěti letech pozorování. Body účastníci získávají za zaznamenání různých druhů živočichů v předem vyhlášených termínech do mapovací karty, která pro příslušnou sezónu (jarní/zimní) přesně vymezuje konkrétní druhy nebo skupiny živočichů. Ty se nemění.
Více informací najdete v pravidlech soutěže.
reklama