Mláďata to nemají v tom našem světě vůbec snadné

30.5.2026 07:26 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karel Makoň
Labutí mládě se zaseklým rybářským háčkem s návazcem.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Jarní záchranářská sezóna je v plném proudu a každý den řešíme nějaké to mládě. O tom, že to v našem lidském světě nemají volně žijící živočichové vůbec jednoduché a že civilizační nástrahy zejména na nezkušená mláďata číhají na každém kroku, se přesvědčujeme čím dál častěji.
 

Záchrana mláděte drozda kvíčaly spadlého do anglického dvorce

Byla to náhoda a nebylo tam dlouho, ale kdyby ho nenašla paní se psem, která šla kolem a slyšela jeho pískání ze zamřížované šachty sklepních oken naproti plaveckému bazénu v Plzni na Slovanech, asi by se ven samo už nikdy nedostalo. Naštěstí jeden telefonát k nám na ZSŽ Plzeň, přesná lokace a fotografie od nálezkyně mládě zachránily. My jsme pak v neděli večer 17. 5. 2026 těsně před setměním mládě z šachty vysvobodili a vrátili na lokalitě rodičům. Ti ho spolu s ostatními mláďaty bez problémů mimo hnízdo dokrmí a naučí létat.

Záchrana mláděte drozda kvíčaly spadlého do zamřížované šachty
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Jedno mládě z deseti už mělo v krku zaseklý rybářský háček s návazcem

Není to tak dlouho, co se vylíhla na Borské přehradě v Plzni a už dnes 19. 5. 2026 jsme museli jedno z deseti malých labutích mláďat nuceně odchytit. Opět si toho všimli lidé, kteří labutí pár z Borské přehrady dobře znají. Shoda náhod, jeden telefonát, perfektní spolupráce s místními a podařilo se. Po ošetření na místě mládě okamžitě vráceno rodičům, háček s návazcem byl naštěstí zaseknutý vně krku v kůži.

Mladí kalousi ušatí
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Pískající kuličky v šeříku u panelového domu

O hnízdění kalousů ušatých na borovici dětského pískoviště v Plzni vedle panelového domu Lábkova 14 jsme od místních obyvatel domu již věděli. Když ale v úterý 19. 5. 2026 na naše zásahové číslo zavolala děvčata Odborné školy cukrářské, že jedno z mláďat se divně naparuje a vypadá v koruně šeříku jako poraněné, nedalo nám to s kolegou Karlem Radou a vyrazili jsme na místo situaci prověřit. Naštěstí se jednalo o planý poplach, a tak po kontrole dvou pískajících a zobákem klapajících kuliček jsme jim dali alespoň identifikační ornitologický kroužek a vrátili je (na sousedním stromě sedící nervózní mámě) zpět do koruny šeříku.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
ss

smějící se bestie

30.5.2026 07:57
No, kdo to má dnes lehký, co ?
