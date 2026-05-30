Mláďata to nemají v tom našem světě vůbec snadné
Záchrana mláděte drozda kvíčaly spadlého do anglického dvorce
Byla to náhoda a nebylo tam dlouho, ale kdyby ho nenašla paní se psem, která šla kolem a slyšela jeho pískání ze zamřížované šachty sklepních oken naproti plaveckému bazénu v Plzni na Slovanech, asi by se ven samo už nikdy nedostalo. Naštěstí jeden telefonát k nám na ZSŽ Plzeň, přesná lokace a fotografie od nálezkyně mládě zachránily. My jsme pak v neděli večer 17. 5. 2026 těsně před setměním mládě z šachty vysvobodili a vrátili na lokalitě rodičům. Ti ho spolu s ostatními mláďaty bez problémů mimo hnízdo dokrmí a naučí létat.
Jedno mládě z deseti už mělo v krku zaseklý rybářský háček s návazcem
Není to tak dlouho, co se vylíhla na Borské přehradě v Plzni a už dnes 19. 5. 2026 jsme museli jedno z deseti malých labutích mláďat nuceně odchytit. Opět si toho všimli lidé, kteří labutí pár z Borské přehrady dobře znají. Shoda náhod, jeden telefonát, perfektní spolupráce s místními a podařilo se. Po ošetření na místě mládě okamžitě vráceno rodičům, háček s návazcem byl naštěstí zaseknutý vně krku v kůži.
Pískající kuličky v šeříku u panelového domu
O hnízdění kalousů ušatých na borovici dětského pískoviště v Plzni vedle panelového domu Lábkova 14 jsme od místních obyvatel domu již věděli. Když ale v úterý 19. 5. 2026 na naše zásahové číslo zavolala děvčata Odborné školy cukrářské, že jedno z mláďat se divně naparuje a vypadá v koruně šeříku jako poraněné, nedalo nám to s kolegou Karlem Radou a vyrazili jsme na místo situaci prověřit. Naštěstí se jednalo o planý poplach, a tak po kontrole dvou pískajících a zobákem klapajících kuliček jsme jim dali alespoň identifikační ornitologický kroužek a vrátili je (na sousedním stromě sedící nervózní mámě) zpět do koruny šeříku.
