Ochránci v Pavlově přijali šest mláďat čápů ze dvou hnízd kvůli úhynu rodičů

24.5.2026 19:53 | PAVLOV (ČTK)
Ilustrační foto
Ochránci ze Stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku převzali v tomto týdnu šest mláďat čápů ze dvou hnízd, v obou případech uhynul jeden z rodičovského páru. Jeden čáp sice mláďata hlídal, ale chyběl druhý, který by pro ně lovil potravu. Malí čápi byli v hnízdech na vysokých komínech v Nové Vsi u Chotěboře a v Jaroměřicích nad Rokytnou, sundat je pomohli hasiči se svou technikou. Až vyrostou, pracovníci stanice by je rádi vrátili do přírody. ČTK to řekl ředitel stanice Zbyšek Karafiát.
 
V Nové Vsi u Chotěboře našli lidé mrtvého čápa v parku poblíž hnízda, je možné, že narazil do drátů elektrického vedení. "Máme tam kolegu ornitologa, se kterým spolupracujeme. Ten ověřil, že čápátka jsou na hnízdě, že tam je pouze jeden čáp, který je hlídá, ale nikdo je nekrmí," uvedl Karafiát.

V hnízdě byla tři mláďata, stejně jako v dalším ohroženém hnízdě v Jaroměřicích nad Rokytnou. Tam čápa srazilo auto. Lidé, kteří ho našli, dali vědět městu a to kontaktovalo ochránce z Pavlova. Čapí hnízdo na komíně tam je možné sledovat kamerou. O záchraně čápů informovalo město na webu, zveřejnilo také fotografie ze středečního zásahu hasičů, kteří se k hnízdu dostali pomocí požárního žebříku s plošinou.

Čápata z Nové Vsi jsou čtrnáctidenní, jaroměřická jsou ještě menší, nejmladší bylo asi čtyři dny po vylíhnutí. "Když jsou čápi takhle malí, tak je jeden (rodič) hlídá a zahřívá a druhý je na lovu. Když jsou čápata větší, mají aspoň tři týdny a více, mohou být na hnízdě i sama a dokáže se postarat i jeden rodič. Od takto malých se nevzdálí a uhynula by hlady," uvedl ředitel. Převzetí mláďat z obou hnízd řešili ochránci v jednom dnu.

Malí čápi jsou ve stanici v hnízdě z krabic od banánů, zahřívá je zářivka. "Mají velký apetit," řekl Karafiát. Mláďata dostávají hlavně rybičky, myši či kuřecí maso. I menší jaroměřičtí čápi žerou sami z misky a není potřeba je krmit pinzetou, což je podle Karafiáta dobře, protože nemají tak úzký kontakt s člověkem. Neuvidí je ani návštěvníci stanice. "Můžeme ukazovat jen zvířata, u kterých nehrozí, že by se ochočila," vysvětlil. Ochránci také chtějí zkusit přidat čápata do hnízda čápice, která je ve stanici od loňska kvůli zraněnému křídlu.

Stanice přijala vloni skoro 1740 zraněných nebo vysílených zvířat nalezených na Vysočině. Vyléčená ochránci vypouštějí, ta s trvalým handicapem musejí zůstat v Pavlově nebo v jiných chovných zařízeních. Toto období je podle Karafiáta nejrušnější v roce. Stanice přijímá mláďata různých druhů ptáků a jiná zvířata. V tomto týdnu dostala i osmitýdenní liščí mládě, jemuž chybí část zadní nohy.

Do stanice teď také přijíždí hodně škol. Stavba nového léčebného zařízení za více než 20 milionů korun návštěvníky neomezuje. Hotová bude letos v září. Na projekt je vyhlášená veřejná sbírka.

