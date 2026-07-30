Praha v aktuálních vedrech zpřístupnila klimatizované prostory v přízemí Škodova paláce
Veřejnost může v horkých dnech využít pro ochlazení také pítka, mlžítka a další vodní prvky umístěné na mnoha místech metropole, úkryt mohou nabídnout také stanice metra nebo stín v pražských parcích. Právě pro tyto účely je obyvatelům a návštěvníkům hlavního města k dispozici nová mapa oáz chladu, která nabízí přehled lokalit, které mohou nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí.
Obsahuje informace nejen o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách, ale i místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území celé Prahy. Vznikla ve spolupráci odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městské společnosti Operátor ICT jako součást pražské Strategie adaptace na změnu klimatu.
V neposlední řadě obdobná opatření v jednotlivých ulicích nebo čtvrtích v současnosti připravují také některé městské části, které mají detailní přehled o tom, kde jsou opatření pro krátkodobé zmírnění teplot nejvíce potřeba.
Meteorologové vzhledem k současným vlnám veder doporučují sledovat aktuální informace v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách chmi.cz.
„V těchto horkých dnech, kdy teploty přesahují 35 stupňů Celsia, dostává naše tělo pořádně zabrat. Nejvíce jsou ohroženi senioři, malé děti nebo lidé se zdravotními potížemi, ale vedra jsou náročná pro každého z nás. Chceme proto Pražanům nabídnout místo, kde si mohou na chvíli odpočinout, schovat se před horkem, ochladit se a napít se. Díky rychlé spolupráci s kolegy se podařilo otevřít klimatizované prostory ve Škodově paláci, kde bude lidem k dispozici příjemné zázemí i pitná voda. I takovými jednoduchými kroky pomáháme Pražanům zvládat dny, kdy venku panují extrémní vedra,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Hlavní město se zaměřujeme také na střednědobá a dlouhodobá opatření pro zmírnění dopadů klimatické krize, jejíž součástí mohou být například právě i současné vlny veder. Ve městě jsou v rámci jakéhokoli nového projektu plánovány nové vodní prvky, kašny, fontány apod. Příkladem může být aktuálně otevření náměstí Jiřího z Poděbrad, které oproti minulosti obsahuje velké množství prvků, které reflektují klimatické změny posledních let. Ve střednědobém výhledu jsou plánovány a revitalizovány i další parky a náměstí nebo nové stromy v ulicích.
Přečtěte si také |Nový „Jiřák“ je promyšlená kombinace technologie a přírody
Hlavní město přijalo v posledních letech hned několik plánů, které se specificky zaměřují na klimatickou změnu. Jedná se například o Klimatický plán hl. m. Prahy nebo Standardy pro hospodaření se srážkovou vodou, Praha se také zaměřuje na cirkulární ekonomiku a další témata v této oblasti.
reklama