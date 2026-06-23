Automobilů přibývá v Praze rychleji než obyvatel. Hlavní město plánuje posílení metra, nové tramvajové tratě i rozvoj železnice
Důležitým impulsem pro další rozvoj veřejné dopravy je pokračující růst automobilizace. V roce 2024 připadalo v Praze jedno registrované vozidlo na 1,1 obyvatele a jedno osobní auto na 1,3 obyvatele. Přestože se město dlouhodobě snaží podporovat udržitelné způsoby dopravy, počet automobilů nadále roste rychleji než počet obyvatel.
„Čísla hovoří jasně – Praha čelí velkému nárůstu počtu aut a my na tento trend musíme reagovat nabídkou kvalitní, bezpečné a kapacitní veřejné dopravy. Zrušíme proto přežité povánoční omezování počtu spojů a zkrátíme intervaly. Do roku 2030 postavíme sedm nových tramvajových tratí, na které budeme nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje. Pokračujeme ve výstavbě metra D a automatizaci trasy C. Naším cílem je ulevit dopravně přetíženému centru a nabídnout lidem kvalitní spojení i v okrajových částech města. Aby se v Praze dobře žilo, veřejná doprava musí být rychlá, spolehlivá a cenově dostupná,“ říká náměstek primátora hl. m. Prhy pro dopravu Jaromír Beránek.
Aktualizovaný Dopravní plán PID do roku 2030 představuje rozsáhlý soubor opatření pro rozvoj veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji. Vedle výrazného rozšíření tramvajové a trolejbusové sítě přináší posílení metra, modernizaci železnice, zjednodušení odbavení a pokračující přechod na bezemisní dopravu. Cílem všech opatření je vytvořit kapacitnější, rychlejší a ekologičtější systém, který dokáže uspokojit rostoucí přepravní potřeby metropole i jejího zázemí a nabídne dostatečně atraktivní alternativu k individuální automobilové dopravě.
V následujících letech čeká několik významných provozních změn Pražské metro. Od roku 2026 se již nepočítá s omezeným poloprázdninovým provozem v rámci prvních dvou měsíců v roce. Metro bude mimo letní prázdniny jezdit po celý rok v plném rozsahu.
Po úspěšném návratu trolejbusů bude pokračovat rozsáhlá elektrifikace autobusových linek. Vedle toho budou prověřovány další možnosti využití parciálních trolejbusů na řadě dalších městských linek.
V autobusové dopravě se připravují změny reagující na novou výstavbu i rostoucí poptávku. Nejdůležitější novinkou bude zavedení nové expresní linky 145 Dejvická – Hradčanská – Kobylisy – Sídliště Čimice. Linka využije Tunelový komplex Blanka a nabídne rychlé severojižní spojení bez nutnosti průjezdu centrem.
„Veřejná doprava v Praze a jejím zázemí čelí rekordnímu zájmu cestujících. Schválený dopravní plán proto přináší konkrétní kroky, které umožní zvládnout rostoucí přepravní poptávku, modernizovat vozový park a připravit systém PID na další desetiletí rozvoje,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.
Součástí dopravního plánu je také příprava nového konceptu odbavení cestujících. Praha a Středočeský kraj chtějí vytvořit jednodušší a přehlednější tarifní systém založený na moderních platebních technologiích. Cílem je usnadnit cestování napříč celým systémem PID a zvýšit atraktivitu veřejné dopravy. Vzhledem k rostoucím provozním a investičním nákladům dokument zároveň počítá s možností postupné valorizace jízdného, která by pomohla financovat další rozvoj veřejné dopravy.
Dopravní plán je k dispozici na webu PID.
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