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Lidé mohou při darování nepotřebných věcí podpořit nadační fond Prahy

3.7.2026 00:41 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | MHMP
Lidé mohou při darování nepotřebných věcí přispět na pomoc osobám v nouzi. Magistrát umístil do Reuse center ve sběrných dvorech QR kódy, přes něž mohou poslat libovolnou částku Sociálnímu nadačnímu fondu hlavního města (SNF). Ten funguje od roku 2022 a pomáhá například pěstounům, handicapovaným nebo osobám, jimž hrozí ztráta bydlení. ČTK o tom informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Reuse centrům mohou lidé darovat funkční věci, které nepotřebují. Kdokoliv si je pak může zdarma odnést.
 
S nápadem umístit do center QR kódy odkazující na SNF přišli zaměstnanci magistrátního oddělení odpadů. Podle vedoucího oddělení Radima Poláka tím propojili udržitelnost se solidaritou. V minulém roce podpořil SNF 359 pěstounských rodin, 248 rodin a jednotlivců ohrožených ztrátou bydlení a 101 lidí se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím darů a bezúročných půjček.

"Sociální nadační fond pomáhá lidem ve chvílích, kdy státní pomoc nepřichází včas nebo není dostupná," uvedla náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS).

Do Reuse center mohou lidé přinést věci, které nepotřebují, ale jsou funkční a mohly by sloužit někomu dalšímu. Centra přijímají například menší kusy nábytku, nádobí, nářadí, knihy, sportovní potřeby nebo hračky. Tyto předměty si následně mohou zdarma odnést lidé, kteří je využijí.

Zdroj | MHMP

"Reuse pointy umožňují dát věcem druhý život a chránit tak přírodní zdroje. Možnost podpořit prostřednictvím nich také Sociální nadační fond rozšiřuje jejich přínos o další rozměr," řekla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Jsme Team). Reuse centra jsou ve 13 městských částech Prahy.

Sběrné dvory s Reuse pointy:

Praha 2 Perucká 2542/10
Praha 3 U Staré cihelny
Praha 4 Zakrytá
Praha 5 Klikatá
Praha 6 Jednořadá 2124
Drnovská 18/41
Praha 8 Ďáblická 791/89
Praha 9 Pod Šancemi 444/1
Praha 10 U Plynárny
Praha 12 Generála Šišky
Praha 14 Teplárenská 5
Praha 19 Jilemnická
Praha 20 Chvalkovická 3
Praha 21 Podnikatelská
Suchdol Suchdolská
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