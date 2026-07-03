Lidé mohou při darování nepotřebných věcí podpořit nadační fond Prahy
"Sociální nadační fond pomáhá lidem ve chvílích, kdy státní pomoc nepřichází včas nebo není dostupná," uvedla náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS).
Do Reuse center mohou lidé přinést věci, které nepotřebují, ale jsou funkční a mohly by sloužit někomu dalšímu. Centra přijímají například menší kusy nábytku, nádobí, nářadí, knihy, sportovní potřeby nebo hračky. Tyto předměty si následně mohou zdarma odnést lidé, kteří je využijí.
"Reuse pointy umožňují dát věcem druhý život a chránit tak přírodní zdroje. Možnost podpořit prostřednictvím nich také Sociální nadační fond rozšiřuje jejich přínos o další rozměr," řekla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Jsme Team). Reuse centra jsou ve 13 městských částech Prahy.
Sběrné dvory s Reuse pointy:
|Praha 2
|Perucká 2542/10
|Praha 3
|U Staré cihelny
|Praha 4
|Zakrytá
|Praha 5
|Klikatá
|Praha 6
|Jednořadá 2124
|Drnovská 18/41
|Praha 8
|Ďáblická 791/89
|Praha 9
|Pod Šancemi 444/1
|Praha 10
|U Plynárny
|Praha 12
|Generála Šišky
|Praha 14
|Teplárenská 5
|Praha 19
|Jilemnická
|Praha 20
|Chvalkovická 3
|Praha 21
|Podnikatelská
|Suchdol
|Suchdolská
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