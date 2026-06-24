Praha dá 850 milionů korun na modernizaci ZEVO Malešice pro lepší využití odpadu
Realizace projektu by měla výrazně omezit množství odpadu ukládaného na skládky, zvýšit návratnost využitelných surovin a přispět ke snížení potřeby těžby primárních materiálů i emisí oxidu uhličitého. Podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) je projekt významný i proto, že Česku postupně docházejí stavební materiály. Předpokládaná doba návratnosti investice je podle něj 12 až 13 let, uvedl již dříve Kovářík.
Investice je rozdělena do dvou etap, které mají být uskutečněny v letech 2026 až 2029. Peníze město poskytne formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti. Prostředky budou uvolňovány postupně podle postupu realizace projektu.
Pražské služby už v minulých letech využily škváru vznikající při spalování odpadu ke stavebním účelům. V roce 2023 z ní v areálu v Malešicích vybudovaly první parkoviště a loni přibyla druhá obdobná plocha. Podle společnosti by materiál mohl v budoucnu najít širší uplatnění například při výstavbě silnic jako náhrada štěrkodrti.
Roční produkce směsného komunálního odpadu obyvatel metropole je asi 250 000 tun, z čehož ZEVO Malešice vyrobí světlo a teplo pro přibližně 20 000 domácností. Na konci celého procesu zůstane popílek a asi 50 000 až 60 000 tun strusky, která v současnosti slouží na skládkách k oddělování a zpevňování jednotlivých vrstev uloženého odpadu.
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