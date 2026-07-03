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Pražané mohou žádat o dotace na tepelná čerpadla, solární panely, nádrže i zelené střechy

3.7.2026 18:45 | PRAHA (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Pražané mohou od začátku července do konce srpna žádat v programu Čistá energie o dotace na instalaci tepelných čerpadel, solárních termických systémů či zelených střech. O dotaci se mohou ucházet fyzické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Město má k rozdělení v letošním roce 25 milionů korun, stejná částka bude v programu i příští rok.
 
Program navazující na takzvané kotlíkové dotace zahrnuje oproti dřívějšku kromě modernizaci vytápění i opatření mající za cíl zmírňovat dopady klimatické změny. "Praha už realizuje vlastní adaptační opatření a podporuje v nich i městské části. Nově chceme nabídnout podporu také obyvatelům, aby mohli na svých pozemcích a domech vytvářet více zeleně, zachytávat do nádrží dešťovou vodu a další opatření, která pomáhají ochlazovat město," uvedla náměstkyně primátora Jana Komrsková (nez., dříve Piráti).

Program je rozdělen do dvou skupin. První je určena pro majitele rodinných domů, bytů a rekreačních objektů, druhá pro bytové domy. Podporu mohou žadatelé získat například na instalaci tepelných čerpadel, solárních systémů, zelených střech, akumulačních nádrží na dešťovou vodu nebo další opatření zvyšující energetickou úspornost a odolnost budov vůči klimatickým změnám. Podrobnosti zájemci najdou na webu města.

Pro rodinné domy a bytové jednotky lze získat až 150 000 korun na tepelné čerpadlo, 50 000 korun na solární termický systém, 200 000 korun na zelenou střechu a 150 000 korun na akumulační nádrž na dešťovou vodu.

Pro bytové domy je možnost získat až 400 000 korun na tepelné čerpadlo, 100 000 korun na regulaci otopné soustavy napojené na centrální zásobování teplem, 400 000 korun na zelenou střechu, 250 000 korun na akumulační nádrž na dešťovou vodu, 200 000 korun na pnoucí vegetaci a 400 000 korun na takzvané odpevnění nepropustného povrchu přilehlého pozemku, například vnitrobloku.

Program podpory ekologického vytápění podle magistrátu od svého spuštění v roce 1994 pomohl s tímto vytápěním ve více než 58.000 bytech. V posledních letech se jeho zaměření postupně rozšiřovalo tak, aby víc odpovídal aktuálním potřebám v energetice a klimatu, a kromě úspor energií začal víc zohledňovat i opatření reagující na sucho, vedra nebo přívalové deště.

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