https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/praha-spousti-mapu-oaz-chladu.obyvatelum-poradi-kde-najit-ulevu-v-horkych-letnich-dnech
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Praha spouští mapu oáz chladu. Obyvatelům poradí, kde najít úlevu v horkých letních dnech

2.7.2026 05:02 | PRAHA (Ekolist.cz) | Vít Hofman
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Pražské vodovody a kanalizace
Hlavní město spouští novou interaktivní mapu oáz chladu, která obyvatelům i návštěvníkům Prahy usnadní orientaci v místech, kde se mohou v horkých letních dnech ochladit. Mapa nabízí přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek a míst ke koupání a ochlazení. Je dostupná na adrese oazychladu.mojepraha.eu.
 
Extrémně horkých dnů v Praze v posledních letech přibývá a město proto postupně rozšiřuje nástroje, které pomáhají zmírňovat dopady klimatické změny. Nová mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot.

Do budoucna je v plánu další rozvoj mapy. Přibudou informace o chladných parcích a klimatizovaných prostorách veřejných budov - úřadů, knihoven nebo galerií - a aktuální teploty z mikroklimatických měření v Praze. V plánu je také zapojení městských částí, které by mohly obsah mapy doplňovat o další lokality na svém území.

„Interaktivní mapa oáz chladu pomůže Pražanům i návštěvníkům snadno najít místo, kde se mohou v horkých dnech ochladit. Nechceme jen pasivně čekat na vybudování nové infrastruktury. Využíváme to, co už v Praze funguje, pítka, mlžítka, fontány, stinné parky nebo místa u vody a propojujeme je do jedné přehledné mapy. Věřím, že mapa lidem usnadní zvládat letní vedra a zároveň objevit nová příjemná místa ve městě,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„V minulých dnech jsme si v Praze znovu vyzkoušeli, jak náročné umí být tropické teploty blížící se čtyřicítce. Proto jsem rád, že díky spolupráci odboru ochrany prostředí a Operátora ICT vzniká praktická digitální služba, která lidem pomůže zvládat dopady horka i klimatické změny,“ uvádí radní hl. m. Prahy v oblasti ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur.

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Projekt vznikl ve spolupráci odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městské společnosti Operátor ICT jako součást pražské Strategie adaptace na změnu klimatu./p>

„Technologie mají lidem usnadňovat každodenní život. Mapa oáz chladu je dobrým příkladem digitální služby, která využívá městská data k tomu, aby obyvatelům pomohla rychle najít místo, kde se mohou během horkých dnů ochladit. Zároveň jsme ji navrhli tak, aby ji bylo možné v budoucnu dále rozvíjet a rozšiřovat o nová data,“ uvádí předseda představenstva společnosti Operátor ICT Luboš Kratochvíl.

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foto - Hofman Vít
Vít Hofman
Autor je tiskovým mluvčím Magistrátu hl. m. Prahy.
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