Praha spouští mapu oáz chladu. Obyvatelům poradí, kde najít úlevu v horkých letních dnech
Do budoucna je v plánu další rozvoj mapy. Přibudou informace o chladných parcích a klimatizovaných prostorách veřejných budov - úřadů, knihoven nebo galerií - a aktuální teploty z mikroklimatických měření v Praze. V plánu je také zapojení městských částí, které by mohly obsah mapy doplňovat o další lokality na svém území.
„Interaktivní mapa oáz chladu pomůže Pražanům i návštěvníkům snadno najít místo, kde se mohou v horkých dnech ochladit. Nechceme jen pasivně čekat na vybudování nové infrastruktury. Využíváme to, co už v Praze funguje, pítka, mlžítka, fontány, stinné parky nebo místa u vody a propojujeme je do jedné přehledné mapy. Věřím, že mapa lidem usnadní zvládat letní vedra a zároveň objevit nová příjemná místa ve městě,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
„V minulých dnech jsme si v Praze znovu vyzkoušeli, jak náročné umí být tropické teploty blížící se čtyřicítce. Proto jsem rád, že díky spolupráci odboru ochrany prostředí a Operátora ICT vzniká praktická digitální služba, která lidem pomůže zvládat dopady horka i klimatické změny,“ uvádí radní hl. m. Prahy v oblasti ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur.
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Projekt vznikl ve spolupráci odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městské společnosti Operátor ICT jako součást pražské Strategie adaptace na změnu klimatu./p>
„Technologie mají lidem usnadňovat každodenní život. Mapa oáz chladu je dobrým příkladem digitální služby, která využívá městská data k tomu, aby obyvatelům pomohla rychle najít místo, kde se mohou během horkých dnů ochladit. Zároveň jsme ji navrhli tak, aby ji bylo možné v budoucnu dále rozvíjet a rozšiřovat o nová data,“ uvádí předseda představenstva společnosti Operátor ICT Luboš Kratochvíl.
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