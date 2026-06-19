Vlakem nebo autobusem: Jaké je cestování v letních vedrech?
Vedro na kolejích„Aktuálně máme více než 1 700 vozů s klimatizací. Vedle většiny dálkových vlaků je to i velká část regionálních spojů, např. jednotky CityElefant, RegioPanter, RegioShark, RegioFox, RegioSpider,“ vyjmenovává Petr Šťáhlavský za České dráhy. Klimatizované vlaky obsluhují podle jeho slov hlavně vytížené páteřní linky, takže dnes už podstatná většina cestujících ve vlacích dopravce cestuje v klimatizovaných spojích.
Klimatizace u drážních vozidel funguje podle Petra Šťáhlavského celoročně. Je totiž součástí ventilace vlaků, která zajišťuje výměnu vzduchu ve vlacích. V chladných dnech systém přitápí, v letním období chladí.
Základní nastavení teploty uvnitř vlaků je 22 °C. Ve velkoprostorových vozech může tuto teplotu o +/– 2 °C upravit doprovod vlaku, v oddílových vozech si ji ve stejném rozsahu může upravit přímo cestující, uvádí Petr Šťáhlavský. Při rostoucí venkovní teplotě udržuje systém díky čidlům vně i uvnitř vozidla rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou na zhruba 8 °C. „Při vnější teplotě vzduchu 35 °C tak udržuje klimatizace uvnitř vlaku teplotu na úrovni zhruba 27 °C,“ dává konkrétní příklad Petr Šťáhlavský.
Klimatizovaný vůz je označený u nástupních dveří nebo v interiéru symbolem s obrázkem sluníčka a sněhové vločky.
Aktuální teplotu ve vlacích ovlivňuje řada dalších faktorů, upozorňuje dále Petr Šťáhlavský. Intenzita slunečního záření, vlhkost vzduchu, obsazenost vlaku, tepla z dalších elektrických zařízení, jako jsou laptopy apod. – to všechno může mít na prostředí v interiéru vlaku vliv. Na stávající teplotě ve vozech se může projevit i doba trvání otevření dveří do klimatizovaných oddílů ve stanici, rychlost jízdy vlaku nebo charakter tratě, např. zda projíždí místy s větším množstvím tunelů nebo v otevřené krajině.
Jedete klimatizovaným vozem, a zdá se vám, že klimatizace tak úplně nefunguje? Významný vliv na výkon klimatizace má také konstrukce trakčního vedení a jeho výluky, během kterých musí být napájení soupravy z trakčního vedení vypnuté. Tehdy dochází k odstavení činnosti klimatizačního systému. „Pokud je v příslušném traťovém úseku větší počet míst s nutným vypnutím napájení, dochází také k častějšímu vypnutí klimatizace, ta nemůže fungovat po celou dobu jízdy, a proto může být její účinnost nižší,“ vysvětluje Petr Šťáhlavský.
Příjemnou teplotu během cestování mohou částečně ovlivnit také cestující. Účinnost klimatizace se snižuje například, pokud jsou v oddílových vozech otevřené dveře z oddílů do postranní chodby, upozorňuje Petr Šťáhlavský. Ke snížení účinnosti klimatizace dochází také při zmiňovaných delších pobytech ve stanicích, pokud zůstávají nástupní dveře dlouho otevřené. Cestující za sebou mohou i v moderních vlacích zavřít dveře stisknutím tlačítka pro jejich ovládání, a zabránit tak úniku vychlazeného vzduchu z vnitřních prostor soupravy.
Cestující mohou podle svých preferencí vybírat místa k sezení dál nebo blíže od výdechů klimatizace, místa u dveří, které se častěji otevírají a dochází k intenzivnějšímu proudění vzduchu, nebo naopak dál či blíž oknům, do kterých svítí slunce.
V 1. třídě vybraných dálkových vlaků poskytují české dráhy jako bonus pitnou vodu. „Pitnou vodu se snažíme zajistit i v dalších případech, pokud dojde např. k omezení provozu, závadě klimatizace ve voze a při jiných mimořádnostech,“ dodává Petr Šťáhlavský. Na dálkových spojích označených v jízdních řádech příslušným symbolem pak nabízí nápoje ČD Minibar nebo restaurační a bistro-vozy.
Klimatizace stává standardem i ve vlacích dalších dopravních společností. Mají ji například všechny vlaky společnosti Arriva, které obsluhují regionální spoje v Jihomoravském, Libereckém, Plzeňském a Zlínském kraji nebo v meziregionálních rychlících z Ústí nad Labem přes Liberec do Pardubic, mezi Prahou a Jizerskými horami nebo na trati Kolín – Šluknov. „Z hlavního města přes Příbram do Českých Budějovic nebo do Rakovníka klimatizované vozy nasazujeme, nejsou však garantovány jako na předchozích linkách,“ dodává Jan Holub, tiskový mluvčí společnosti Arriva.
Klimatizací ochlazený vzduch nabízí společnost Arriva i ve všech autobusech, které jezdí na linkách Arriva Expressů mezi hlavním městem a Teplicemi, Mostem a Litvínovem i linkách z Brna přes Prostějov do Olomouce. Klimatizaci mají podle mluvčího také všechny autobusy v jednotlivých regionech, kde dopravu společnost Arriva zajišťuje.
Všechny autobusy má vybavené klimatizacemi také společnost Flix. Mezi cestujícími jsou navíc oblíbené noční linky, během nichž je celkově chladněji, dává další z tipů pro letní cestování Tomáš Beránek, tiskový mluvčí společnosti Flix.
Počet vozů s klimatizací se každoročně zvyšuje i u MHD v Brně. „Všechny nové vozy, které nakupujeme, jsou klimatizací vybaveny," uvádí Hana Tomaštíková tisková mluvčí Dopravního podniku města Brna. V současné době je klimatizací vybaveno 57 procent vozů. U trolejbusů je to 77 procent vozů, u tramvají 27 procent, jelikož mají nejdelší životnost a obměna vozů je nejpomalejší, vysvětluje mluvčí.
Zároveň prosí. aby cestující, pokud jedou klimatizovaným vozem, za jízdy neotevírali okénka, protože se tím snižuje účinnost klimatizace. "Pokud vůz klimatizací vybavený není, pak lze doporučit otevření většího počtu okének, aby vzduch vozem proudil a ve voze bylo příjemně," dodává Hana Tomaštíková.
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Zastávky a čekárny
A co když do odjezdu našeho spoje zbývá ještě pěkná řádka minut? Najdeme chladivé oázy i na nádražích a zastávkách?
„Některá nová nebo kompletně zrekonstruovaná nádraží jsou klimatizovaná,“ přisvědčuje David Kabele, tiskový mluvčí Správy železnic.
Při návrhu budoucího uspořádání interiérů budov však správa vždy zohledňuje jejich architektonické řešení, technické parametry i očekávané množství cestujících.
„U řady historických nádražních budov se klimatizace standardně neinstaluje. Bývají totiž charakteristické masivním zdivem a vysokými stropy, které samy o sobě přispívají k přirozené tepelné stabilitě interiéru a pomáhají omezovat jeho přehřívání,“ vysvětluje David Kabele. Jinde musí správa podle jeho slov respektovat případná stavební a památková omezení, která někdy instalaci klimatizačních systémů komplikují nebo znemožňují.
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Na vybraných nádražích provozuje správa ve spolupráci se společností Lokni výdejníky filtrované pitné vody. Cestující mohou přes mobilní aplikaci využít tuto síť samoobslužných míst k bezplatnému doplnění pitné vody do vlastní lahve. Letos bude pitná voda na nádražích při teplotách nad 30° zdarma v neomezeném množství i bez aplikace, informovala za společnost Martina Bezděková.
Výdejníky vody jsou v současnosti k dispozici v železničních stanicích Břeclav, Česká Třebová, České Budějovice, Děčín hl. nádraží, Hradec Králové hl. nádraží, Kolín, Lovosice, Náchod, Olomouc hl. nádraží, Ostrava hl. nádraží, Plzeň hl. nádraží, Praha hl. nádraží, Praha-Masarykovo nádraží, Praha-Libeň a na autobusovém nádraží Florenc v Praze.
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