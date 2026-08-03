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OSN: El Niňo dosahuje rekordní intenzity a zvyšuje riziko extrémního počasí

3.8.2026 01:22 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Posilující klimatický jev El Niňo, který by podle vědců mohl dosáhnout rekordní intenzity, zvyšuje riziko dalších extrémních projevů počasí a "přilévá olej do ohně na planetě, která už hoří," varoval generální tajemník Organizace spojených národů (OSN) António Guterres. Svět se podle něj kvůli kombinaci přirozeného jevu a pokračujících změn klimatu v důsledku lidské činnosti dostává do "neprobádaného území." Informovaly o tom agentury AFP a AP.
 
"Před dvěma měsíci jsem varoval, že El Niňo přichází k našim dveřím. Nyní je tu a zvyšuje teplotu," řekl Guterres v sídle OSN. Upozornil, že svět letos zažívá léto plné rekordních veder, ničivých požárů a tisíců úmrtí způsobených vysokými teplotami. Podle nejnovějších vědeckých poznatků však mohou být dosavadní extrémy pouhým začátkem.

El Niňo je přirozený klimatický jev spojený s nadprůměrným oteplením povrchových vod ve střední a východní části tropického Tichého oceánu. Ovlivňuje proudění atmosféry, větry i rozložení srážek po celém světě. Jeho dopady mohou být výraznější kvůli současnému globálnímu oteplování, protože teplejší oceány a atmosféra poskytují více energie pro vznik extrémních jevů, jako jsou vlny veder, silné deště nebo dlouhotrvající sucha.

Vědci očekávají, že El Niňo bude dále sílit a vrcholu by mohl dosáhnout na konci podzimu. Podle některých předpovědních modelů má šanci překonat dosavadní rekordy intenzity. Jeho vliv podle předpovědí bude trvat až do jara 2027.

Světová meteorologická organizace (WMO), která je agenturou OSN, varovala zejména před rizikem sucha a požárů v Indonésii, Indii, dalších částech Asie, na jihu a východě Austrálie, v některých oblastech Jižní Ameriky a v jižní Africe. Naopak některé části Spojených států a jižní Evropy, která letos čelila rozsáhlým požárům, mohou zaznamenat nadprůměrné množství srážek.

Guterres vyzval vlády zemí, aby se na další extrémy připravily. Mezi nezbytná opatření podle něj patří lepší varovné systémy před vlnami veder, dostupnější chlazení ve městech i domácnostech a bezpečnější podmínky pro pracovníky vystavené vysokým teplotám. Zmínil například zaměstnance v oděvním průmyslu, kde podle něj pracují desítky milionů lidí a mnoho továren dosud nemá stanovené žádné standardy pro ochranu před horkem.

Šéf OSN zároveň zdůraznil, že samotné El Niňo není příčinou klimatické krize. Jeho účinky se ale sčítají s dlouhodobými změny klimatu způsobenými spalováním fosilních paliv. "Svět musí tuto krizi přestat přiživovat," uvedl Guterres s tím, že další využívání uhlí, ropy a plynu povede k ještě nebezpečnější budoucnosti. Je podle něj důležité nebrat každou katastrofu jako izolovanou tragédii, ale jako součást celkového problému.

Podle klimatologů se část tepla nahromaděného v oceánech během období El Niňa uvolňuje zpět do atmosféry, což může dočasně zvýšit globální teploty. Ačkoli tento jev po několika měsících odezní, dlouhodobé oteplování způsobené lidskou činností zůstane.

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