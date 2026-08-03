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Farmáři mají kvůli suchu problémy s nedostatkem sena na krmení

3.8.2026 15:55 | ŽELEZNÝ ÚJEZD (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Farmáři v Plzeňském kraji i v dalších částech Česka mají problémy s nedostatkem sena a slámy pro krmení hospodářských zvířat. Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Pastviny jsou vyschlé, farmáři na nich musí skot přikrmovat. Někteří chovatelé nakupují seno za trojnásobek běžné ceny, třeba i z Polska. Další připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa, zjistila ČTK.
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"Takto suchý rok za 40 let nepamatuji. Posledních 15 let je sucho stále větší. A teď je extrém, protože bylo velmi suché jaro," uvedl Radek Sochor z rodinného statku Zlatá kráva u Nových Mitrovic na Plzeňsku. "Abychom zachránili šlechtitelský chov, abychom nemuseli, nedejbůh, dávat březí krávy na jatky, tak kupuji seno z Polska. A stojí to ukrutné peníze," dodal.

Ceny sena z Polska jsou trojnásobné v porovnání s běžnými lety. Balík vyjde s dopravou na 1400 korun, ale v regionu se prodává i za 1900 korun. "Dám za něj milion korun a je jasné, že budeme ve ztrátě," uvedl Sochor. V minulých letech si vždy krmení pro býky zabezpečil a ještě část prodal.

Farma Zlatá kráva získala z první seče na počátku června třetinu obvyklého množství sena. "A druhá seč už žádná nebude. A my jsme pastevci, ale tady je to všechno uschlé. Louky jsou vyprahlé. Krávy tam chodí, koušou, a my nevíme co. Nemáme jim co dát. Budu jim teď muset zavézt seno. Modlíme se, aby začalo pršet, protože se tráva zazelená a aspoň bude pastva, i když neuděláme druhou seč," řekl.

Sochor dodal, že se v inzerátech objevují nabídky prodeje březích krav na zabití. České jatky hlásí přetlak hovězího dobytka na trhu. "Momentálně výkupní cena masa spadla ze 100 korun na 70 (za kilogram). Takže zemědělci jsou zase v pasti," uvedl farmář.

Třetinové výnosy letošní seče potvrdil také agronom Jakub Zrostlík ze společnosti Příkosická zemědělská, který takové sucho nepamatuje. "Tím, že jsme měli nějaké zásoby a dost jsme sušili, tak se senem asi vyjdeme," řekl. Seč měla firma jednu, při druhé sekala otavy, ale jen tam, kde bylo mokro. "Kukuřice (na krmení) teď vypadají, že by mohly být. Ale pokud v dohledné době nezaprší, tak nám uschnou," uvedl.

Hodně zemědělců z regionu shání podle Zrostlíka intenzivně seno nebo slámu na krmení. "My ho ale potřebujeme pro firmy v naší skupině," uvedl. Potvrdil, že pastviny jsou vypálené a musí se tam už nyní dost přikrmovat.

Šéf krajské agrární komory Pavel Šrámek, spolumajitel farmy a mlékárny Milknatur v Líních u Plzně, řekl, že už se objevují nabídky za 2000 Kč za balík sena. "Nám spadlo v červenci 12 milimetrů, to je naprostá tragédie. Máme suchou kukuřici a nevíme, jestli ji máme posekat ještě teď, dokud je zelená, nebo nám uschne," uvedl. Zásoby krmení má farma na 1,5 roku, takže letos snad vyjde.

Zmenšování stád skotu se podle Šrámka projeví až příští rok na jaře. "Stavy zvířat určitě půjdou dolů. Budou se rušit chovy, nejen kvůli nedostatku krmení, ale i kvůli nízké ceně mléka, která je teď 9,75 koruny za litr, od října o čtyři koruny nižší. Navíc se čeká dovoz hovězího z Brazílie, takže jeho cena půjde dolů. Brazílie je největším výrobcem hovězího," dodal.

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