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Čeští vědci vyvinuli jeden z nejmenších přístrojů pro měření emisí motocyklů

9.7.2026 01:04 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Jeden z nejmenších přenosných přístrojů pro měření emisí motocyklů, tzv. FTIR analyzátor, vyvinula Technická fakulta České zemědělské univerzity (TF ČZU) spolu s Technickou univerzitou v Liberci a firmou CreaTech. Analyzátor umožňuje měření všech skleníkových plynů současně. Vývoj přístroje byl součástí mezinárodního projektu LENS, který mimo jiné zjistil, že motocykly produkují v běžném městském provozu výrazně více hluku i škodlivých emisí, než naznačují současné schvalovací metodiky.
 
FTIR analyzátor byl během výzkumu umístěn ve speciální krosně, kterou měl řidič motocyklu na zádech. Vědci přístrojem otestovali 22 vozidel kategorie L, tedy mopedů, skútrů, velkých motocyklů, tříkolek, čtyřkolek i miniaturního automobilu pro mladé řidiče.

Michal Vojtíšek z Katedry vozidel a pozemní dopravy TF ČZU uvedl, že analyzátor je schopný měřit všechny zásadní plynné emise, a to jak skleníkové plyny, mezi které patří oxid uhličitý, metan nebo oxid dusný, tak i plyny přímo nebo nepřímo rizikové pro lidské zdraví. K těm patří oxid uhelnatý, oxid dusnatý a dusičitý, amoniak, formaldehyd a další látky nad rámec automobilového standardu Euro 7.

"V současnosti jej využíváme například pro měření emisí z leteckých motorů a pro měření emisí z experimentů s novými druhy biopaliv. Jedná se o nejmenší přístroj s takto vysokým optickým rozlišením na světě, navíc s velmi malou spotřebou elektrické energie," popsal Vojtíšek.

Euro 7 je nejnovější emisní standard Evropské unie pro silniční vozidla. V EU má pro nově uváděné typy osobních a dodávkových automobilů začít platit od 29. listopadu.

Projekt LENS podle ČZU ukázal, že současné homologační testy nedokážou dostatečně zachytit situace typické pro skutečný městský provoz, například prudké akcelerace, rozjezdy, dynamickou jízdu nebo intenzivní brzdění. Právě při těchto situacích dochází k nejvyšším emisím i hlučnosti.

Homologační testy jsou zkoušky, které musí nové vozidlo splnit, aby získalo oficiální schválení pro provoz na veřejných komunikacích. Tyto testy zajišťují, že produkt splňuje nezbytné bezpečnostní, ekologické a technické normy.

Výzkum podle Vojtíška přinesl i pozitivní zjištění. "Výborná zpráva je, že střední a větší motocykly během relativně klidné jízdy dokáží mít velmi nízké emise, obdobně jako benzínové automobily," uvedl. Horší výsledky pak vědci naměřili u velmi malých motocyklů a mopedů, u těch lze ale podle Vojtíška v blízké budoucnosti předpokládat přechod na elektrický pohon.

Z projektu vyplynulo několik opatření, která by podle vědců mohla výrazně přispět ke snížení hluku a emisí z lehkých vozidel. Patří k nim například zavedení měření emisí v reálném provozu, důslednější kontroly nelegálních úprav, zavádění nízkoemisních a nízkohlukových zón nebo podpora obnovy vozového parku směrem k čistším a elektrickým vozidlům. Výzkumníci zároveň doporučili modernizaci evropské legislativy tak, aby více reflektovala skutečné podmínky provozu a širší spektrum sledovaných škodlivin.

Mezinárodní projekt LENS se uskutečnil mezi lety 2022 až 2055 a byl financovaný z programu Horizon Europe. Vedle Česka se do něj zapojily například i Rakousko, Německo nebo Francie. Vědci během něj otestovali víc než 150 vozidel v laboratorních podmínkách a dalších přibližně 2300 vozidel přímo v ulicích evropských měst, například v Barceloně nebo Paříži.

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