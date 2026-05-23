Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach, mohl by zmírnit očekávané vedro
23.5.2026 18:03 (ČTK)
Koncentrace saharského prachu by měly být nejvýraznější ve výšce kolem dvou kilometrů nad zemí. "V přízemní vrstvě se projeví, pokud vůbec, jen minimálně," napsal ČHMÚ.
V ovzduší v Česku se v letošním roce saharský prach objevil v únoru, v březnu i v dubnu. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Dostane-li se prach do přízemních vrstev, ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut. Na jaře 2024 meteorologové kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší dokonce v Česku vyhlásili smogovou situaci.
