https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-ceska-v-nedeli-znovu-prijde-saharsky-prach-mohl-by-zmirnit-ocekavane-vedro
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach, mohl by zmírnit očekávané vedro

23.5.2026 18:03 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se saharský prach neměl dostat. Na sociální síti X to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se do Česka dostal letos už několikrát.
 
"Během dne by nad naše území měl doputovat společně s vysokou oblačností i saharský prach. Ten se aktuálně nachází zatím nad západní Evropou," napsali meteorologové. "Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohou být odpolední teploty nakonec mírně nižší než předpokládají numerické modely," dodali.

Koncentrace saharského prachu by měly být nejvýraznější ve výšce kolem dvou kilometrů nad zemí. "V přízemní vrstvě se projeví, pokud vůbec, jen minimálně," napsal ČHMÚ.

V ovzduší v Česku se v letošním roce saharský prach objevil v únoru, v březnu i v dubnu. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Dostane-li se prach do přízemních vrstev, ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut. Na jaře 2024 meteorologové kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší dokonce v Česku vyhlásili smogovou situaci.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Plzeň Foto: spamiky Pixabay Plzeňský region má 2. nejnižší emise oxidů dusíku a 3. nejmenší oxidu uhelnatého Písečná bouře Foto: Depositphotos Nad Čechami je saharský prach, může být chladněji a víc oblačno Saharská poušť. Foto: Wikipedia Common Do Česka se opět dostane saharský prach, ovzduší nezhorší

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist