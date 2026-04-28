Plzeňský region má 2. nejnižší emise oxidů dusíku a 3. nejmenší oxidu uhelnatého
Z dat Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že v Plzeňském kraji se v roce 2024 meziročně snížily základní znečišťující látky především ze stacionárních zdrojů. "Emise oxidů síry o více než pětinu na hodnotu 0,23 tuny na kilometr čtvereční. Měrné emise oxidu uhelnatého klesly o osm procent na hodnotu 4,59 t/km2," řekla Křížová. Pokud jde o emise oxidů síry, byl region čtvrtý nejlepší z ČR. Emise tuhých látek klesly o šest procent na 0,44 t/km2. Emise oxidů dusíku se snížily o 2,3 procenta na 0,84 t/km2.
Hodnota měrných emisí je pod republikovým průměrem. "Ten ovlivňují kraje, kde je ovzduší podstatně více znečištěné, například Praha, Ústecký a Moravskoslezský kraj. V rámci Česka lze hodnotit ovzduší v našem kraji jako relativně čisté," řekla vedoucí. Nejvyšší měrné emise oxidu uhelnatého byly v Moravskoslezském kraji a druhé v Praze. Ústecký kraj je nejvíce zatížen emisemi oxidů síry a druhé nejvyšší tam byly emise oxidů dusíku a tuhých látek. Praha měla nejvyšší emise oxidů dusíku a tuhých látek.
Jeden obyvatel Plzeňského kraje byl podle ČSÚ předloni zatížený ze stacionárních zdrojů 50 kilogramy oxidu uhelnatého, pěti kilogramy oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek a třemi kilogramy oxidů síry. Za tři roky se snížily emise oxidů síry a tuhých látek o 23 procent, u oxidu uhelnatého o 19 procent a oxidů dusíku o devět procent. U emisí z mobilních zdrojů pak emise oxidu uhelnatého klesly o 11 procent, u oxidů dusíku o šest procent a tuhých látek o tři procenta. Naopak oxidy síry vzrostly o více než pětinu.
