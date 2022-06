Chov bizonů na Českokrumlovsku se rozrostl o šest mláďat

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Jack Dykinga, Agricultural Research Service / Jack Dykinga, Agricultural Research Service / Wikimedia Commons Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O šest mláďat se rozrostl chov bizonů společnosti Agrowald poblíž Rožmberka nad Vltavou na Českokrumlovsku. V oboře o rozloze více než 50 hektarů žijí více než tři desítky těchto turů. Chov je jeden z mála svého druhu v Česku, sdělil ředitel Agrowaldu Roman Urbanec."Mláďata není těžké odchovat. Matky si s nimi poradí samy. Samozřejmě se někdy i stane, že slabší kus nebo nemocné mládě je bohužel stádem vyloučeno a v řádu týdnů zahyne. Do těchto přírodních procesů ale vůbec nezasahujeme," uvedl Urbanec.

Ročně se v chovu narodí v průměru šest až osm bizonů. Ale ne všichni se dožijí dospělého věku z několika důvodů. "Kromě zmíněné přirozené mortality se jeden až dva kusy ročně selektivním způsobem loví. Takže stádo se rozrůstá velmi pomalu," řekl Urbanec.

Agrowald má navíc povoleno, že chov může mít maximálně 40 bizonů. Podle Urbance mají zvířata na pastvinách, které se rozkládají mezi Rožmberkem nad Vltavou a Vyšším Brodem, ideální podmínky. "Převažují zde louky, navíc v remízkách jsou rozvaliny bývalé zaniklé vesnice, kde mají bizoni úkryt. Kromě toho je zde hodně rybníčků a potoků, což je výhodné v období sucha, protože zvířata tím pádem mají stále dostatek vody na pití," řekl Urbanec.

Agrowald se věnuje hlavně zemědělství, lesnictví a myslivosti. Obhospodařuje několik tisíc hektarů pozemků a lesů především v okolí Vyššího Brodu a Rožmberku nad Vltavou. Společnost zaměstnává stovku lidí.

Agrowald provozuje i další rozsáhlé obory. Chová v nich například jelena evropského, muflona obecného nebo daňka skvrnitého. Urbanec uvedl, že spíš než bizona nejprve Agrowald preferoval zubra evropského, ale kvůli složitější veterinární a myslivecké legislativě nakonec od myšlenky ustoupil.

"Bizoni pro nás nikdy nebyli cílem ekonomického prospěchu. Je to zajímavost a radost z chovu. Plus máme kam brát zahraniční exkurze a samozřejmě je to místní zajímavost, na kterou region vždy poukazuje," uvedl Urbanec. Dodal, že v létě je základní potravou bizonů pastva. Občas dostanou i starší tvrdý chléb, který je pro ně lahůdkou. "V zimě je pak přikrmujeme senem. Velkou výhodou bizonů je, že se jedná o velice nenáročná zvířata," řekl Urbanec.

reklama