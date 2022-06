Co si lidé slibují od Cílů udržitelného rozvoje? Uhlíkovou neutralitu do roku 2050

Jiří Svoboda 21.6.2022 11:01

"Celkem 6 z 10 Čechů je přesvědčeno, že bychom měli přijmout takovou legislativu, abychom do roku 2050 dosáhli uhlíkové neutrality."



To bych si také moc přál! Ale ta reálná legislativa by vypadala asi tak, že by se na ochranu klimatu rozfofrovaly biliony Kč, většina z nich by skončila v kapsách zelených lobbyistů a firem slibujících zaručená proklimatická řešení a výsledek by se nedostavil.



Dotaz na Asociaci společenské odpovědnosti: bylo by toto společensky odpovědné? A pokud ne, jak tomu chtějí zabránit? Protože v případě veřejných peněz je primární, kdo je získá a ne co se za ně získá.

