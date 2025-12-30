https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ct-v-pripadu-tyrani-zvirat-v-obore-brezka-padlo-obvineni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

ČT: V případu týrání zvířat v oboře Březka padlo obvinění

30.12.2025 18:21 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Středočeští kriminalisté zahájili trestní stíhání v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. Videozáznam tam loni v srpnu zachytil dnes už bývalého šéfa obory Libora Beníčka, jak střílí kočky a tchoře chycené do pastí nebo je píchá klackem. Za trestný čin týrání zvířat hrozí až šest let vězení, uvedla dnes na webu Česká televize (ČT).
 
"Ve věci bylo pro část prověřovaného jednání ze strany Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov-jih zahájeno trestní stíhání vůči jedné fyzické osobě pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu," sdělil ČT státní zástupce Dalibor Šelleng z Okresního státního zastupitelství pro Prahu-východ.

Kriminalisté incident v lednu vyhodnotili jako přestupek a případ předali do Černošic. Vedoucí oddělení ochrany přírody Zdeněk Vyskočil ale řekl, že o trestný čin jde. Do případu se vložilo Krajské státní zastupitelství v Praze a uvedlo, že rozhodnutí o přestupku je předčasné. Věc dostalo na starost Okresní státní zastupitelství pro Prahu-východ.

Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Podnik serveru iROZHLAS.cz v srpnu potvrdil, že v něm už Beníček nepracuje.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Prase divoké Foto: KACHALKIN OLEG Shutterstock Zvěřina ze střediska na Mostecku táhne, zájem je o divočáka na guláš Prase divoké Foto: KACHALKIN OLEG Shutterstock U Barcelony omezili vstup do volné přírody ve snaze zabránit šíření moru prasat Divoké prase v podzimní krajině Foto: Depositphotos Populace divočáků v Olomouckém kraji pozvolna roste, odstřely výrazně kolísají

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist