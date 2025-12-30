ČT: V případu týrání zvířat v oboře Březka padlo obvinění
30.12.2025 18:21 | PRAHA (ČTK)
Kriminalisté incident v lednu vyhodnotili jako přestupek a případ předali do Černošic. Vedoucí oddělení ochrany přírody Zdeněk Vyskočil ale řekl, že o trestný čin jde. Do případu se vložilo Krajské státní zastupitelství v Praze a uvedlo, že rozhodnutí o přestupku je předčasné. Věc dostalo na starost Okresní státní zastupitelství pro Prahu-východ.
Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Podnik serveru iROZHLAS.cz v srpnu potvrdil, že v něm už Beníček nepracuje.
