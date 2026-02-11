Sledování zajíců má na jihu Čech snížit počet nehod se zvěří
O"Tenhle projekt nám dává do ruky konkrétní data, která dosud chyběla. Díky nim můžeme lépe cílit opatření v místech, kde dochází ke střetům zvěře s dopravou, a hledat řešení, která budou fungovat v praxi," uvedl náměstek jihočeského hejtmana pro zemědělství a lesnictví David Štojdl (Naše Česko).
Početnost zajíce polního se v České republice snižuje desítky let a v poslední době zaječí populaci likviduje i myxomatóza. Zajíci se také často stávají oběťmi při přebíhání frekventovaných silnic.
Odborníci odchytávali zajíce v otevřené krajině pomocí tradiční metody do tenat. Když se zajíc dostal do sítě, byl okamžitě opatrně vyproštěn a umístěn do přepravní bedýnky.
"Vybraným zajícům byly po odchytu nasazeny moderní GPS obojky, které umožňují dlouhodobě sledovat jejich pohyb v příměstské krajině. Obojky dostali pouze jedinci s dostatečnou hmotností tak, aby zařízení nepředstavovalo pro zvíře zátěž," uvedla Dědičová. Používané GPS obojky lze odepnout na dálku. V případě poklesu kapacity baterie na kritickou úroveň nebo při jiných komplikacích lze obojek na dálku uvolnit, aniž by bylo nutné zvíře znovu odchytávat.
Získaná data umožní sledovat, kde se zajíci nejčastěji pohybují, jak velké území využívají a zda se opakovaně přibližují k rizikovým úsekům silnic. Součástí projektu bude také testování elektronických zradidel, která budou instalována podél vybraných silničních úseků v honitbě Bavorovice. Tato zařízení mají za cíl odradit zvěř od vstupu na vozovku.
"Díky propojení se sledováním pomocí GPS obojků bude možné vyhodnotit, zda zradidla skutečně ovlivňují chování zajíců a pomáhají omezit jejich pohyb v nejrizikovějších místech. Výsledky projektu následně pomohou lépe plánovat ochranná opatření podél silnic nejen v okolí Českých Budějovic, ale i v dalších částech Jihočeského kraje," doplnila Dědičová.
