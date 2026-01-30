https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novela-stavebniho-zakona-mozna-zakaze-i-lov-zvirat-norovanim
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Novela stavebního zákona možná zakáže i lov zvířat norováním

30.1.2026 19:51 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Peter Trimming / Flickr
Rozsáhlá novela stavebního zákona, která má zjednodušit a zrychlit povolování stavebních záměrů, možná současně zakáže i lov zvířat norováním, tedy způsob lovu lišek a jezevců vyháněním z jejich nory pomocí psů. Zákaz obsahuje připojená novela zákona o ochraně přírody a krajiny. V dnešní rozpravě k novele na to upozornil poslanec ODS a někdejší ministr zemědělství Petr Bendl. Sněmovna začala novelu projednávat ve středu, ale první čtení po čtyřech hodinách nedokončila a vrátila se k němu dnes dopoledne.
 
"Zakotven je také zákaz lovu zvěře norováním a držení lišek za účelem výcviku loveckých plemen," stojí v důvodové zprávě k předloze. Bendl ale poznamenal, že tato věc do stavebního zákona nepatří. "Předložit návrh zákona, který obsahuje víc než 42 novel zákonů poměrně obsáhlých poslaneckým návrhem, je poměrně hodně riskantní. Já myslím, že míříme do tmy, zvláště když předkladatelé podlehli pokušení a řadu přílepků do toho zákona dali," řekl.

Návrhy na zákaz lovu norováním se objevily již dříve. Například loni chtěli zákaz do zákona vložit předseda KDU-ČSL Marek Výborný a tehdejší předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Nynější premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy stejně jako Pekarová Adamová navrhl i zákaz chovu lišek v zajetí kvůli výcviku loveckých psů. Odpůrci norování považují tento způsob lovu za zastaralý a marginální.

S novelou zákona přišli koaliční poslanci v čele s premiérem Babišem. Má zavést centralizovanou státní stavební správu a předpokládá, že pod ní budou moci přejít úředníci z nynějších stavebních úřadů pod obcemi. Zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Někteří opoziční řečníci vytýkali předloze například to, že neprošla řádným připomínkovým řízením a že není jasné, kdo ji ve skutečnosti vypracoval.

Pod úřadem rozvoje bude 14 úřadů v krajích a v Praze a pod nimi 205 územních pracovišť v obcích s rozšířenou působností. Podle novely budou moci vznikat i další územní pracoviště úřadu v dalších obcích podle místní potřeby. Úřad vznikne spojením stavebních úřadů ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy a Dopravního a energetického stavebního úřadu. Úředníci, kteří přejdou pod nový stavební úřad, budou dostávat odměnu. Někteří opoziční poslanci naopak zpochybňovali ochotu nynějších úředníků přejít z obcí pod stát.

Poslanec ODS Ivan Adamec dnes řekl, že klub občanských demokratů nebude bránit posunu předlohy do dalších čtení. Řekl také, že vládě nevyčítá, že návrh předložila jako poslanecký, a připomněl, že i on sám také podobné návrhy jako poslanec předkládal. Pozastavoval se však nad tím, kde budou sídlit nová pracoviště úřadů, protože starostové je podle něj ve svých budovách chtít nebudou.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
jelen sika Foto: Donald Macauley Flickr Sdružení vlastníků lesů chce zrušit některé zákazy lovu spárkaté zvěře Prase divoké Foto: KACHALKIN OLEG Shutterstock Veterináři: Česko je po třech letech znovu zemí bez afrického moru prasat zajíc polní Foto: DS Williams Flickr Veterináři potvrdili další případy brucelózy u zajíců na Kroměřížsku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist