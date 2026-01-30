Novela stavebního zákona možná zakáže i lov zvířat norováním
Návrhy na zákaz lovu norováním se objevily již dříve. Například loni chtěli zákaz do zákona vložit předseda KDU-ČSL Marek Výborný a tehdejší předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Nynější premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy stejně jako Pekarová Adamová navrhl i zákaz chovu lišek v zajetí kvůli výcviku loveckých psů. Odpůrci norování považují tento způsob lovu za zastaralý a marginální.
S novelou zákona přišli koaliční poslanci v čele s premiérem Babišem. Má zavést centralizovanou státní stavební správu a předpokládá, že pod ní budou moci přejít úředníci z nynějších stavebních úřadů pod obcemi. Zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Někteří opoziční řečníci vytýkali předloze například to, že neprošla řádným připomínkovým řízením a že není jasné, kdo ji ve skutečnosti vypracoval.
Pod úřadem rozvoje bude 14 úřadů v krajích a v Praze a pod nimi 205 územních pracovišť v obcích s rozšířenou působností. Podle novely budou moci vznikat i další územní pracoviště úřadu v dalších obcích podle místní potřeby. Úřad vznikne spojením stavebních úřadů ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy a Dopravního a energetického stavebního úřadu. Úředníci, kteří přejdou pod nový stavební úřad, budou dostávat odměnu. Někteří opoziční poslanci naopak zpochybňovali ochotu nynějších úředníků přejít z obcí pod stát.
Poslanec ODS Ivan Adamec dnes řekl, že klub občanských demokratů nebude bránit posunu předlohy do dalších čtení. Řekl také, že vládě nevyčítá, že návrh předložila jako poslanecký, a připomněl, že i on sám také podobné návrhy jako poslanec předkládal. Pozastavoval se však nad tím, kde budou sídlit nová pracoviště úřadů, protože starostové je podle něj ve svých budovách chtít nebudou.
