Čtyři rybníky na jihu Čech se staly novými přírodními památkami

Jihočeský kraj má čtyři nové přírodní památky. Jde o rybníky na Jindřichohradecku, které zatím nespadaly pod žádný stupeň ochrany. Mezi památky tak nyní patří Mnišský rybník u Nové Bystřice, rybník Osika mezi Albeří a Klášterem, rybník Růže u Číměře a Vosecký rybník u Střížovic u Kunžaku. ČTK to řekl David Hocke z kanceláře hejtmana.

"Ochrana přírody patří k prioritám naší krajské koalice, a proto jsem velice potěšen, když můžeme vyhlásit nové přírodní památky a pomoct tak chránit přírodní bohatství jižních Čech," uvedl náměstek jihočeského hejtmana František Talíř (KDU-ČSL).

Například v případě Mnišského rybníku je cílem ochrany populace silně ohrožené puchýřky útlé. "To je dva až 10 centimetrů vysoká tráva, která roste už jen na několika místech v naší zemi. Proto je také evropsky chráněná. Kromě puchýřky je ale Mnišský rybník domovem skokana krátkonohého i zeleného, čápa bílého a mnoha dalších. Byl tam viděn dokonce i moták pochop," uvedl Talíř.

Rybník Osika je zase jedno z mála míst v České republice, kde roste pobřežnice jednokvětá. "Laik by asi řekl, že je to obyčejná tráva, ale není to tak. Má velmi specifické ekologické požadavky, pro které se jí v české přírodě nevede a je považována za rostlinu blízkou vyhynutí,“ řekl náměstek hejtmana.

