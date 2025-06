Na vážky, symbol zachovalých vodních ploch, se zaměří druhá etapa 3x 30 dnů pro mokřady

Foto | Václav Bartuška / ČSOP

Zdroj | ČSOP Šídlo modré.

Po úspěšné první etapě zaměřené na obojživelníky začíná v neděli 15. června 2025 druhá etapa celostátní akce s názvem 3x 30 dnů pro mokřady, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Až do 14. července mohou malí i velcí opět vyrazit za mokřady ve svém okolí a tentokrát pozorovat vážky. Touto akcí chce ČSOP upozornit širokou veřejnost na to, že ochrana našich mokřadů je stále nedostatečná a rostlin a živočichů na ně vázaných ubývá.„Když se řekne vážka, málokdo si představí, že na celém světě jich žije téměř 6 000 druhů a v České republice jich bylo zaznamenáno 74, z nichž téměř polovina je dle Červeného seznamu IUCN zařazena do různých kategorií ohrožení,“ říká Petr Stýblo, ředitel Kanceláře ČSOP.

Vážky jsou podle jeho slov symbolem zachovalých vodních ploch a mokřadů. Pokud se na nějakém místě daří vážkám, daří se tam i mnohým dalším formám života ve vodě a kolem ní. „Klimatická změna spolu s negativními zásahy lidské činnosti však vedou k degradaci nebo likvidaci tohoto přirozeného prostředí. Proto akcí 3x 30 dnů pro mokřady zapojujeme širokou veřejnost, aby se o problematice mokřadů více dozvěděla a připojila se tak k jejich důležité ochraně,“ uvádí Stýblo.

První etapy se zúčastnilo téměř 700 osob, z toho více než 500 dětí. Lidé ze všech krajů ČR mapovali obojživelníky na pestré plejádě vodních ploch – od zahradních jezírek, tůněk, lesních potůčků a jezírek, louží v polích přes obecní i lesní rybníky, pískovny, potoky, až třeba po zavodněný příkop u silnice. „Podařilo se zpozorovat 14 druhů obojživelníků z 21 žijících u nás. Děkujeme všem pozorovatelům a věříme, že i druhá etapa bude lidi bavit a přinese hojnou účast,“ doplňuje Petr Stýblo.

Foto | Jan Hartl / ČSOP Šídlatka páskovaná.

Vážky nejsou stejnorodou skupinou. V České republice se vážky dělí na stejnokřídlice a různokřídlice. Mezi stejnokřídlice patří motýlice, šídlatky a šidélka, mezi různokřídlice pak šídla, klínatky, páskovci, lesklice a vážky.

V hmyzím světě patří vážky mezi nejlepší letce a jsou hmyzem se zřejmě nejdokonalejším zrakem. Stejně jako u jiných živočichů a rostlin platí i v případě vážek, že pro jejich ochranu je nejdůležitější pečovat o celé jejich prostředí. Jde zejména o ochranu vodního prostředí, které potřebují k rozmnožování, přirozených břehů s vodními rostlinami, mezi kterými se mohou larvy vážek (nymfy) ukrývat a vyvíjet, a čistotu vody, ve které žije dostatek dalších drobných živočichů, kterými se živí.

Foto | Jan Hartl / ČSOP Šídlatka kroužkovaná.

Svá pozorování zapisují účastníci do formuláře na webových stránkách nasemokrady.cz. Ve hře je další fotopast nebo návštěva záchranné stanice pro volně žijící živočichy pro vylosovaný dětský kolektiv. Sdílet svá pozorování mohou také ve facebookové skupině 3x 30 dnů pro mokřady - Pochlub se, co žije v mokřadu.

Pozorovatelé se mohou zúčastnit všech etap nebo jen jedné a mohou zaslat jedno i více hlášení. Třetí etapa 3x 30 dnů pro mokřady proběhne na podzim od 15. září do 14. října a bude o vodních a mokřadních ptácích. Zároveň pokračuje fotografická soutěž ČSOP s názvem Mokřady živé a mrtvé.

Foto | Lukáš Konečný / ČSOP Vážka rudá.

Akce 3x 30 dnů pro mokřady je součástí projektu Naše mokřady v době klimatické změny. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Více informací najdete na webových stránkách www.nasemokrady.cz a Facebooku nasemokrady.

