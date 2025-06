Josef Seják a Jan Pokorný: Kůrovcem zničené suché šumavské lesy přitahují méně a méně srážek

Petr Blažek 29.6.2025 08:20

Nevím, co tímto příspěvkem chtějí autoři dokázat. Třicet let je pro člověka hodně , pro přírodu - les chvilička.

Jisté je, že dochází ke změně klimatu- ať už z jakéhokoliv důvodu. Díky zvyšující se průměrné teplotě dochází ke zvýšení odparu vody. A průměrně inteligentnímu člověku musí být jasné, že jsou a budou oblasti, kde dosavadní fauna nepřežije a nahradí ji nová- taková, která se dokáže na daném stanovišti udržet. Ale tento proces se určitě nepovede na první dobrou. Určitě se v něm vyskytnou slepé cesty, kdy se rostliny uchytí, ale po dosažení určité velikosti jim již nebude stačit dostatek vláhy a oni podlehnou různým chorobám nebo houbám a uschnou. Po té (když to necháme na přírodě) může následovat požár, podobně jako v Českém Švýcarsku. Tyto procesy jsou dobře zdokumentovatelné na ostrovech a v okolí středozemního moře kde lidé v minulosti hospodařili na pozemcích, kde dnes již vládne jen příroda.

Co se týče srážek, ze své zhruba čtyřicetileté zkušenosti vím, že o srážkách zdaleka tolik nerozhoduje to co je dole zaseto ale stanoviště. To znamená, že všeobecně více prší ve vyšších nadmořských výškách a dále rozhoduje odkud daná dešťová fronta jde, to znamená jestli jste na návětrné nebo závětrné straně. Zde má roli mnohdy i pár směrových stupňů.

