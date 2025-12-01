https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-africke-pralesy-uz-uhlik-nezachytavaji-naopak-ho-produkuji
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Studie: Africké pralesy už uhlík nezachytávají, naopak ho produkují

1.12.2025 09:53 (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | jbdodane / Flickr
Africké pralesy už uhlík z atmosféry nezachytávají, ale naopak ho produkují. Zjistila to vědecká studie, kterou publikovali vědci z Británie. Pralesy na tomto kontinentu společně s lesnatými savanami přitom v minulosti odstraňovaly uhlík z ovzduší tím, že ho ukládaly.
 
Změna rolí afrických pralesů nastala mezi léty 2010 a 2017, a to kvůli jejich odlesňování člověkem a zabíráním půdy pro zemědělskou produkci. Na základě dat ze satelitních snímků a jiných analýz zjistili vědci úbytek biomasy, do které se uhlík ukládal pomocí fotosyntézy rostlin.

V afrických pralesích tak každoročně ubyde přibližně 106 miliard kilogramů biomasy, což podle serveru The Guardian odpovídá hmotnosti zhruba 106 milionů aut. Nejvíce postižené jsou lesy v Kongu, Madagaskaru a v některých státech západní Afriky.

Naopak biomasa přibyla v savanách, pravděpodobně vlivem většího výskytu křovin. Podle vědců však tento pozitivní trend nemůže převážit škody, které jsou napáchány v pralesích.

Pralesy v Africe tak nyní paradoxně podle vědců přispívají k většímu vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Závěr studie proto zní, že vnitrostátně stanovené příspěvky (NDC) států, které podepsaly pařížskou dohodu, by měly být ambicióznější. Mezi NDC patří mimo jiné i slib států snižovat emise skleníkových plynů.

Cílem pařížské dohody je nedopustit oteplení o více než dva stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou a snažit se udržet růst teplot pod 1,5 stupně.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Phil Tragen ÚJV Řež a Rolls-Royce SMR rozšiřují spolupráci v oblasti jaderné energetiky Hasič hasí lesní požár Foto: Depositphotos Vědci společně s hasiči vyvinuli index hasitelnosti, pomůže hasičům Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2025 převzal environmentální psycholog Jan Krajhanzl Foto: Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2025 převzal environmentální psycholog Jan Krajhanzl

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

1.12.2025 12:02
Pokud se ze dřeva nedělá uhlí, tak pralesy nemohou dlouhodoběji uhlík ukládat, nemají kam, dřevo i opad se rozloží.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.12.2025 12:05
A na lidmi obdělávané půdě se biomasa netvoří?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist