Studie: Africké pralesy už uhlík nezachytávají, naopak ho produkují
V afrických pralesích tak každoročně ubyde přibližně 106 miliard kilogramů biomasy, což podle serveru The Guardian odpovídá hmotnosti zhruba 106 milionů aut. Nejvíce postižené jsou lesy v Kongu, Madagaskaru a v některých státech západní Afriky.
Naopak biomasa přibyla v savanách, pravděpodobně vlivem většího výskytu křovin. Podle vědců však tento pozitivní trend nemůže převážit škody, které jsou napáchány v pralesích.
Pralesy v Africe tak nyní paradoxně podle vědců přispívají k většímu vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Závěr studie proto zní, že vnitrostátně stanovené příspěvky (NDC) států, které podepsaly pařížskou dohodu, by měly být ambicióznější. Mezi NDC patří mimo jiné i slib států snižovat emise skleníkových plynů.
Cílem pařížské dohody je nedopustit oteplení o více než dva stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou a snažit se udržet růst teplot pod 1,5 stupně.
