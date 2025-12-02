Tisíce starých skládek v Evropě mohou při povodních ohrozit pitnou vodu
Napříč Evropskou unií je podle odhadů až 500 000 skládek. Přibližně 90 procent z nich vzniklo před zavedením předpisů na ochranu před znečištěním, které požadují například izolaci skládek zabraňující prosakování. Moderní skládky, které jsou dobře spravovány, představují podle serveru pravděpodobně nízké riziko.
Společné šetření médií založené na datech z deseti evropských zemí odhalilo, že přibližně 17 000 skládek leží v oblastech s vysokým rizikem záplav. The Guardian uvedl, že toto číslo může napříč Evropou na základě modelů reálně dosahovat až 140 000. Více než polovina z odhalených skládek je v oblastech, kde podzemní voda nesplňuje chemické standardy kvality, což může podle serveru ukazovat na to, že odpad už v některých oblastech přispěl ke znečištění.
Ohrožení může čelit také volně žijící zvěř a divoká příroda, protože více než 2000 evropských skládek se nachází v chráněných oblastech. Byrneův výzkum například dříve odhalil prosakování z historických skládek do říčky v přírodní rezervaci Newgate na severozápadě Anglie. Hodnoty takzvaných věčných chemikálií PFAS v ní až 20krát přesahovaly povolené limity pro pitnou vodu.
Snahy o zmapování zařízení pro skladování odpadu podle The Guardian ukázaly, že v Evropské unii chybí centralizované informace. Data z jednotlivých členských států zůstávají roztříštěná, nekonzistentní a často nedostupná. "Nedokážeme posoudit riziko pro lidské zdraví a pitnou vodu, dokud nezjistíme, kde všechny skládky jsou, co obsahují, zda z nich něco prosakuje a zda to čistící procesy dokáží filtrovat," doplnil Byrne.
reklama