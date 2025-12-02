https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tisice-starych-skladek-v-evrope-mohou-pri-povodnich-ohrozit-pitnou-vodu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tisíce starých skládek v Evropě mohou při povodních ohrozit pitnou vodu

2.12.2025 18:15 | LONDÝN (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Olesia Bilkei / Shutterstock
Zvýšené riziko povodní způsobené klimatickou změnou může vést k uvolnění nebezpečných látek ze starých, neregulovaných skládek napříč Evropou. Tisíce takových skládek podle mezinárodního průzkumu investigativních týmů z listu The Guardian, Watershed Investigations a Investigate Europe představují hrozbu pro pitnou vodu a chráněné oblasti, pokud by z nich unikl toxický odpad do řek, půdy a ekosystémů.
 
"S narůstající četností a rozsahem povodní a půdní eroze kvůli klimatické změně nám nyní hrozí větší riziko toho, že se tyto odpady vyplaví do našeho prostředí," uvedl Patrick Byrne z Univerzity Johna Moorese v Liverpoolu. To podle něj hrozí nejen u fyzického odpadu, jako jsou například plasty a stavební materiály, ale také u toxických kovů a chemikálií, jako jsou perfluorované a polyfluoroalkylové látky (PFAS) a polychlorované bifenyly (PCB).

Napříč Evropskou unií je podle odhadů až 500 000 skládek. Přibližně 90 procent z nich vzniklo před zavedením předpisů na ochranu před znečištěním, které požadují například izolaci skládek zabraňující prosakování. Moderní skládky, které jsou dobře spravovány, představují podle serveru pravděpodobně nízké riziko.

Společné šetření médií založené na datech z deseti evropských zemí odhalilo, že přibližně 17 000 skládek leží v oblastech s vysokým rizikem záplav. The Guardian uvedl, že toto číslo může napříč Evropou na základě modelů reálně dosahovat až 140 000. Více než polovina z odhalených skládek je v oblastech, kde podzemní voda nesplňuje chemické standardy kvality, což může podle serveru ukazovat na to, že odpad už v některých oblastech přispěl ke znečištění.

Ohrožení může čelit také volně žijící zvěř a divoká příroda, protože více než 2000 evropských skládek se nachází v chráněných oblastech. Byrneův výzkum například dříve odhalil prosakování z historických skládek do říčky v přírodní rezervaci Newgate na severozápadě Anglie. Hodnoty takzvaných věčných chemikálií PFAS v ní až 20krát přesahovaly povolené limity pro pitnou vodu.

Snahy o zmapování zařízení pro skladování odpadu podle The Guardian ukázaly, že v Evropské unii chybí centralizované informace. Data z jednotlivých členských států zůstávají roztříštěná, nekonzistentní a často nedostupná. "Nedokážeme posoudit riziko pro lidské zdraví a pitnou vodu, dokud nezjistíme, kde všechny skládky jsou, co obsahují, zda z nich něco prosakuje a zda to čistící procesy dokáží filtrovat," doplnil Byrne.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Prales v Gabonu Foto: jbdodane Flickr Studie: Africké pralesy už uhlík nezachytávají, naopak ho produkují Foto: Phil Tragen ÚJV Řež a Rolls-Royce SMR rozšiřují spolupráci v oblasti jaderné energetiky Hasič hasí lesní požár Foto: Depositphotos Vědci společně s hasiči vyvinuli index hasitelnosti, pomůže hasičům

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist