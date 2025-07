Josef Seják a Jan Pokorný: Kdo manipuluje s výsledky naměřených dat ze šumavské horské meteostanice Churáňov?

Ladislav Metelka 16.7.2025 09:10

Dovolte mi pár poznámek:

1. "...zda trend věcně důvodného poklesu srážek v důsledku velkoplošných úbytků živého horského lesa bude statisticky významný, ukáží další roky..." Možná ano, možná ne. Každopásně taková úvaha není žádným důkazem. Tím mohou pánové argumentovat, až ten trend statisticky významný bude. Dříve je to spekulace a šarlatánství.

2. V těch úvahách zcela chybí srovnání vývoje srážek na okolních stanicích, které nejsou zasaženy diskutovanými antropogenními vlivy, takže nelze rozlišit, jestli je to lokální záležitost nebo jestli má větší rozsah (a jiné příčiny)

3. "A z hlediska předpověditelnosti vývoje budoucích sukcesních procesů v NPŠ je pravděpodobné, že srážky budou dále klesat... " Další spekulace.

4. "Zvyšující se příkon sluneční energie na zemský povrch popsal M. Wild (2009), je zřejmý i z dostupných dat ČHMU i dalších měření.". Ano, to je pravda, ale je třeba se na to podívat v širším kontextu. V publikaci "Měření složek radiační bilance a dlouhodobé změny globálního záření v České republice (Sborník prací ČHMÚ č. 61, 2015) průměrná intenzita globálního záření od roku 1920 do roku 1945 mírně rostla, pak do roku 1975 mírně klesala a od té doby opět mírně roste. A to se děje nejen na území ČR, ale je to globální jev, příká se tomu "global dimming " (v klesající fázi) a "global brightening" (v rostoucí fázi). V současnosti jsme někde kolem maxima, které je v ČR hodnotami podobné tomu kolem roku 1945. Viz také MULLER, B., WILD, M., DRIESSE, A., BEHRENS, K., 2014. Rethinking solar resource assessments in the context of global dimming and brightening. Solar Energy, Vol. 99, s. 272–282. doi:10.1016/j.solener.2013.11.013.

NORRIS, J. R., WILD, M., 2007. Trends in aerosol radiative effects over Europe inferred from observed cloud cover, solar ”dimming,“ and solar ”brightening,“ Journal of Geophysical Research, Vol. 112, D08214, doi:10.1029/2006JD007794. Svádět to na procesy na Šumavě je tedy značně pošetilé...

5. "Od přehřátých povrchů se ohřívá vzduch, který stoupá rychle vzhůru a brání vzniku mraků a kondenzaci vodní páry a tvorbě srážek.", Jenže realita je někde úplně jinde. Výstupné pohyby vzduchu naopak vedou k tvorbě mraků a někdy i srážek. Znají to plachtaři, kteří nejlepší "stoupáky" hledají pod kupovitou oblačností. Vzduch stoupá, ochlazuje se o cca 1 st.C. na 100 m výšky, až v něm dojde ke kondenzaci vodní páry. Pánům bych doporučil trochu studia termodynamiky atmosféry nebo si alespoň popovídat s plachtaři.

