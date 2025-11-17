https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/turisticka-trasa-na-modry-sloup-se-otevre-nejdrive-v-lete-pristiho-roku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Turistická trasa na Modrý Sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku

17.11.2025 19:06 | VIMPERK (ČTK)
Přechod Modrý sloup, Šumava NP
Přechod Modrý sloup, Šumava NP
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Rawe / Wikimedia Commons
Turistická trasa na Modrý Sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku. Správa šumavského národního parku trasu schválila, ale proti rozhodnutí se odvolaly jiné subjekty. Projekt tak nyní bude posuzovat ministerstvo životního prostředí. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.
 
"Vzhledem ke správním lhůtám budeme znát rozhodnutí ministerstva životního prostředí zřejmě až v prosinci. Pokud bude trasa schválena, musíme ještě získat povolení od stavebního úřadu," uvedl.

Trasa k přechodu Modrý sloup vede Luzenským údolím. Je zavřená téměř 80 let. V minulosti byla v nepřístupném pohraničním pásmu, v posledních letech na trasu nesměli lidé hlavně kvůli možnému ohrožení populace tetřeva hlušce. Původně existovala naděje, že by se mohla trasa pro turisty otevřít letos. Ale prodlužování povolovacích procesů vše posunulo na příští rok.

Na stezku Luzenským údolím z české strany od Březníka by mohli lidé jen od 15. července do 31. října. Denně by tudy mohlo projít maximálně 50 pěších. Část trasy bude tvořit poválkový chodník, jenž povede po nezpevněných místech. "Kvůli ochraně tetřeva však stavba poválkového chodníku může začít až 15. července. Věříme však, že by mohla být hotova do dvou týdnů. Takže v srpnu by už turisté mohli na Modrý Sloup," uvedl Dvořák.

V minulosti vedla přes Modrý sloup jedna z větví důležité obchodní Zlaté stezky, která spojovala oblast v okolí německého Pasova s Čechami. Pokud bude trasa otevřena, budou si muset zájemci zamluvit termín v rezervačním systému. U vstupu na stezku u Březníku pak budou strážci NP Šumava hlídat, zda počet lidí není vyšší než povolený limit. Na Modrý sloup budou moci turisté od 10:00 do 17:00, trasa bude jen pro pěší.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Trnoštítec horský Foto: Štěpán Rosenkranz NP Šumava Monitoring na Šumavě potvrdil výskyt výjimečného brouka trnoštítce horského Teplá Vltava, Lenora Foto: Svíčková Wikimedia Commons Teplou Vltavu splulo letos kvůli nedostatku vody nejméně lodí za poslední roky Jelen evropský Foto: Depositphotos Pro stovky jelenů na Šumavě je období říje, projevují se hlasitým troubením

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist