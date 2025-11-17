Turistická trasa na Modrý Sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku
Trasa k přechodu Modrý sloup vede Luzenským údolím. Je zavřená téměř 80 let. V minulosti byla v nepřístupném pohraničním pásmu, v posledních letech na trasu nesměli lidé hlavně kvůli možnému ohrožení populace tetřeva hlušce. Původně existovala naděje, že by se mohla trasa pro turisty otevřít letos. Ale prodlužování povolovacích procesů vše posunulo na příští rok.
Na stezku Luzenským údolím z české strany od Březníka by mohli lidé jen od 15. července do 31. října. Denně by tudy mohlo projít maximálně 50 pěších. Část trasy bude tvořit poválkový chodník, jenž povede po nezpevněných místech. "Kvůli ochraně tetřeva však stavba poválkového chodníku může začít až 15. července. Věříme však, že by mohla být hotova do dvou týdnů. Takže v srpnu by už turisté mohli na Modrý Sloup," uvedl Dvořák.
V minulosti vedla přes Modrý sloup jedna z větví důležité obchodní Zlaté stezky, která spojovala oblast v okolí německého Pasova s Čechami. Pokud bude trasa otevřena, budou si muset zájemci zamluvit termín v rezervačním systému. U vstupu na stezku u Březníku pak budou strážci NP Šumava hlídat, zda počet lidí není vyšší než povolený limit. Na Modrý sloup budou moci turisté od 10:00 do 17:00, trasa bude jen pro pěší.
