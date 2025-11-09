https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/teplou-vltavu-splulo-letos-kvuli-nedostatku-vody-nejmene-lodi-za-posledni-roky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Teplou Vltavu splulo letos kvůli nedostatku vody nejméně lodí za poslední roky

9.11.2025 18:35 | VIMPERK (ČTK)
Teplá Vltava, Lenora
Teplá Vltava, Lenora
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Svíčková / Wikimedia Commons
Řeku Teplou Vltavu, která vede šumavským národním parkem, splulo v letošní sezoně 251 lodí. Bylo to nejméně od zavedení rezervačního systému před více než 15 lety. Důvodem bylo sucho. Od května do října, kdy je splouvání povoleno, bylo letos možné plout jen ve 32 dnech. ČTK to řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. Loni se na Teplou Vltavu vydalo přes 3000 lodí.
 
Vodáci smí na řeku, pokud je výška hladiny na stanici Soumarský Most na Prachaticku minimálně 50 centimetrů. Kvůli nedostatku deště však byla od května většinou na nižší úrovni. "Sezona 2025 zaznamenala negativní rekordy i v rámci výšky hladiny, když se dostala na nejnižší stav za dobu funkčnosti registračního systému a to pod 41 centimetrů," uvedl Dvořák.

Loni se na řeku vydalo 3042 lodí. Zákaz splouvání platil kvůli nedostatku vody devět dní. Na řeku vodáci nesměli ještě deset dní v září, kdy byla hladina kvůli povodním extrémně vysoko. Lodě tak mohly Vltavu splouvat 115 dní. "Znamená to, že letos se na řeku vydala méně než desetina lodí v porovnání s loňskem. Je to skutečně nejméně za dobu existence rezervačního systému, což je více než 15 let," řekl Dvořák.

V květnu smí vodáci na řeku pouze o svátcích a víkendech. Od června do konce října se Teplá Vltava splouvá denně. Pokud je stav vody do 61 centimetrů, musí lodě doprovázet průvodce. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. Pokud je vody víc, může denně na řeku 180 plavidel.

Na řeku smí pouze kajaky a kánoe. Zájemci si termíny rezervují a uhradí poplatek 600 korun. V případě zákazu splouvání šumavský národní park peníze vodákům vrátí.

Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou, podléhající přísnějšímu režimu ochrany, je dlouhý 16 kilometrů. V minulosti sjížděli vodáci řeku bez omezení. Regulaci zavedl návštěvní řád národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může ovlivnit populaci mlže perlorodky.

Dále čtěte |
Pražská EVVOluce

