https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/monitoring-na-sumave-potvrdil-vyskyt-vyjimecneho-brouka-trnostitce-horskeho
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Monitoring na Šumavě potvrdil výskyt výjimečného brouka trnoštítce horského

13.11.2025 11:39 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jan Dvořák
Trnoštítec horský.
Trnoštítec horský.
Foto | Štěpán Rosenkranz / NP Šumava
Letošní cílený monitoring velmi vzácného brouka trnoštítce horského na území Národního parku Šumava potvrdil jeho životaschopnost. Vyskytoval se na většině lokalit, na kterých ho entomologové našli už před dvěma lety a jeho výskyt potvrdili na několika nových místech. Tento, pro entomology „broučí Modrý Mauricius“, se vyskytuje jak na jižní části Šumavy, tedy na Stožecku a Novopecku, tak i na druhé straně Národního parku v oblasti Modravy a Prášil.
 
První záznamy o trnoštítci horském na Šumavě se objevují už v roce 1898 z oblasti Trojmezné a pak v průběhu celého 20. století. Pokaždé se však jednalo o záznamy nejvýše s několika jedinci. Před prvním cíleným monitoringem v roce 2023 bylo po roce 2020 známo pouze osm nálezů tohoto až 3,5 centimetru velkého brouka z čeledi tesaříkovitých.

„V roce 2023 proběhlo první síťové mapování trnoštítce horského pomocí živochytných nárazových pastí s feromonem na 50 bodech v rámci NP Šumava. Na 14 lokalitách bylo odchyceno celkem 70 jedinců. Tím se počet známých míst s výskytem trnoštítce rozšířil na celkem 20 lokalit v oblasti mezi Novou Pecí a Prášily,“ vysvětluje vedoucí monitoringu Lukáš Drag z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR a odborný koordinátor projektu Interreg Bavorsko – Česko Beetletree, který je zaměřený na výzkum a podporu vzácných brouků vázaných na mrtvé dřevo.

Nárazová past umístěná v terénu.
Nárazová past umístěná v terénu.
Foto | Lucie Ambrožová / NP Šumava

„Letošní výsledky jsou podobně povzbudivé. Na třinácti lokalitách jsme odchytili 80 brouků. Trnoštítce jsme nalezli na pěti nových místech, na šesti původních se nám jeho výskyt nepodařilo potvrdit. Nutno ale dodat, že letošnímu monitoringu, který probíhal od poloviny července do poloviny srpna, nepřálo počasí, a to je pro monitoring takového druhu zásadní omezení,“ doplňuje Lukáš Drag.

Entomologové se navíc radovali z odchyceného počtu brouků na dvou lokalitách nedaleko Stožce a v Jezerním luhu. V prvním případě odchytili 16 trnoštítců, což bylo o čtyři více než při monitoringu na stejném místě před dvěma lety. Na druhé lokalitě odchytili dokonce 48 jedinců, což byl skoro dvojnásobek brouků oproti monitoringu z roku 2023.

„Zdá se, že na těchto dvou lokalitách se trnoštítcům daří už delší dobu. Nacházejí zde dostatek vhodného biotopu a jejich populace v současnosti vypadá stabilně.“ vysvětluje entomoložka Správy NP Šumava Lucie Ambrožová.

Při monitoringu se opět využilo nárazových pastí s feromonem, ve kterých jsme odchycené jedince označili a vypustili zpět o 100 až 400 metrů dále od pastí. Zkoumali jsme tak, jak daleko se trnoštítci dokážou aktivně přesouvat.

„Potvrdilo se, že trnoštítec je schopný překonávat vzdálenost až několik stovek metrů. Získaná data nám pomohou odhadnout doletový potenciál populace a následně přizpůsobit péči o území tak, aby nové vhodné biotopy vznikaly v dosažitelných vzdálenostech od stávajících výskytů,“ představuje další zjištění letošního monitoringu Lucie Ambrožová.

Trnoštítec horský.
Trnoštítec horský.
Foto | Štěpán Rosenkranz / NP Šumava

Monitoring trnoštítce ve stejném období proběhl také v sousedním Národním parku Bavorský les. Pod vedením Jörga Müllera, pracovníci Správy NP Bavorský les prověřili 35 lokalit. Odchytili 10 jedinců na dvou lokalitách, jedna oblast výskytu v rámci NP Bavorský les (Reschbachklause) a druhá mimo německý národní park (Dreisessel). V porovnání s monitoringem před dvěma lety je to identický výsledek se stejným počtem potvrzených lokalit.

Díky tomu, že se na území Národního parku Šumava i Bavorského lesa podporují rozsáhlé bezzásahové plochy, je velmi pravděpodobné, že trnoštítec horský se tu v životaschopné populaci bude vyskytovat i nadále. Vyhledává totiž tlející dřevo jehličnanů ve strukturovaných horských pralesovitých porostech. Nejčastěji se nachází v tlejících souších, pařezech, nebo ležících kmenech smrků a borovic. Vyhledává osluněné, na jih orientované, odkorněné a na povrchu tvrdé dřevo, které je však v kontaktu se zemí a od země jím vzlíná vlhkost.

„Je to úžasné, že Šumava je jedním z velmi mála míst střední Evropy mimo Alpy, kde dokáže přežívat prosperující populace tohoto vzácného druhu. My se už řadu let snažíme vytvářet co nevhodnější podmínky pro jeho přežití a populační růst. Na odumřelé stromy, v území, které ponecháváme přírodě, totiž není vázaný pouze trnoštítec horský, ale další druhy brouků, hub i ptáků. Šumava je tak prokazatelně Archou Noemovou, která tyto ohrožené druhy zachraňuje pro budoucí generace. To je jedno z poslání národního parku,“ zakončuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

reklama
 
foto - Dvořák Jan
Jan Dvořák
Autor je tiskový mluvčí Správy Národního parku Šumava.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Teplá Vltava, Lenora Foto: Svíčková Wikimedia Commons Teplou Vltavu splulo letos kvůli nedostatku vody nejméně lodí za poslední roky Jelen evropský Foto: Depositphotos Pro stovky jelenů na Šumavě je období říje, projevují se hlasitým troubením Nelegální ohniště v NP Šumava Foto: NP Šumava Strážci NP Šumava letos likvidovali čtyřicítku nelegálních ohnišť. Některá museli ještě dohašovat
Další články autora |
Nelegální ohniště v NP Šumava Foto: NP Šumava Strážci NP Šumava letos likvidovali čtyřicítku nelegálních ohnišť. Některá museli ještě dohašovat Likvidování lupiny na Šumavě Foto: Štěpán Rosenkranz NP Šumava Velký problém celé Šumavy - invazní lupina mnoholistá. Do řešení se musí zapojit obce i vlastníci pozemků Šumava na jaře. Foto: Tor Lillqvist Flickr Na Šumavě je sucho. Situace bude pravděpodobně horší než před 10 lety

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist