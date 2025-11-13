Monitoring na Šumavě potvrdil výskyt výjimečného brouka trnoštítce horského
„V roce 2023 proběhlo první síťové mapování trnoštítce horského pomocí živochytných nárazových pastí s feromonem na 50 bodech v rámci NP Šumava. Na 14 lokalitách bylo odchyceno celkem 70 jedinců. Tím se počet známých míst s výskytem trnoštítce rozšířil na celkem 20 lokalit v oblasti mezi Novou Pecí a Prášily,“ vysvětluje vedoucí monitoringu Lukáš Drag z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR a odborný koordinátor projektu Interreg Bavorsko – Česko Beetletree, který je zaměřený na výzkum a podporu vzácných brouků vázaných na mrtvé dřevo.
„Letošní výsledky jsou podobně povzbudivé. Na třinácti lokalitách jsme odchytili 80 brouků. Trnoštítce jsme nalezli na pěti nových místech, na šesti původních se nám jeho výskyt nepodařilo potvrdit. Nutno ale dodat, že letošnímu monitoringu, který probíhal od poloviny července do poloviny srpna, nepřálo počasí, a to je pro monitoring takového druhu zásadní omezení,“ doplňuje Lukáš Drag.
Entomologové se navíc radovali z odchyceného počtu brouků na dvou lokalitách nedaleko Stožce a v Jezerním luhu. V prvním případě odchytili 16 trnoštítců, což bylo o čtyři více než při monitoringu na stejném místě před dvěma lety. Na druhé lokalitě odchytili dokonce 48 jedinců, což byl skoro dvojnásobek brouků oproti monitoringu z roku 2023.
„Zdá se, že na těchto dvou lokalitách se trnoštítcům daří už delší dobu. Nacházejí zde dostatek vhodného biotopu a jejich populace v současnosti vypadá stabilně.“ vysvětluje entomoložka Správy NP Šumava Lucie Ambrožová.
Při monitoringu se opět využilo nárazových pastí s feromonem, ve kterých jsme odchycené jedince označili a vypustili zpět o 100 až 400 metrů dále od pastí. Zkoumali jsme tak, jak daleko se trnoštítci dokážou aktivně přesouvat.
„Potvrdilo se, že trnoštítec je schopný překonávat vzdálenost až několik stovek metrů. Získaná data nám pomohou odhadnout doletový potenciál populace a následně přizpůsobit péči o území tak, aby nové vhodné biotopy vznikaly v dosažitelných vzdálenostech od stávajících výskytů,“ představuje další zjištění letošního monitoringu Lucie Ambrožová.
Monitoring trnoštítce ve stejném období proběhl také v sousedním Národním parku Bavorský les. Pod vedením Jörga Müllera, pracovníci Správy NP Bavorský les prověřili 35 lokalit. Odchytili 10 jedinců na dvou lokalitách, jedna oblast výskytu v rámci NP Bavorský les (Reschbachklause) a druhá mimo německý národní park (Dreisessel). V porovnání s monitoringem před dvěma lety je to identický výsledek se stejným počtem potvrzených lokalit.
Díky tomu, že se na území Národního parku Šumava i Bavorského lesa podporují rozsáhlé bezzásahové plochy, je velmi pravděpodobné, že trnoštítec horský se tu v životaschopné populaci bude vyskytovat i nadále. Vyhledává totiž tlející dřevo jehličnanů ve strukturovaných horských pralesovitých porostech. Nejčastěji se nachází v tlejících souších, pařezech, nebo ležících kmenech smrků a borovic. Vyhledává osluněné, na jih orientované, odkorněné a na povrchu tvrdé dřevo, které je však v kontaktu se zemí a od země jím vzlíná vlhkost.
„Je to úžasné, že Šumava je jedním z velmi mála míst střední Evropy mimo Alpy, kde dokáže přežívat prosperující populace tohoto vzácného druhu. My se už řadu let snažíme vytvářet co nevhodnější podmínky pro jeho přežití a populační růst. Na odumřelé stromy, v území, které ponecháváme přírodě, totiž není vázaný pouze trnoštítec horský, ale další druhy brouků, hub i ptáků. Šumava je tak prokazatelně Archou Noemovou, která tyto ohrožené druhy zachraňuje pro budoucí generace. To je jedno z poslání národního parku,“ zakončuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.
