Jiří Kopáček: Šumavské lesy nepřitahují méně a méně srážek, to jen někteří “odborníci” více a více manipulují s daty

Tentokrát budu stručný. Je až neuvěřitelné k jak hoštaplerským metodám se někteří manipulátoři uchylují, aby “potvrdili” svou utkvělou představu a svatou, byť mnohokrát vyvrácenou “pravdu”. Ano, narážím na článek pánů docentů Josefa Sejáka a Jana Pokorného: Kůrovcem zničené suché šumavské lesy přitahují méně a méně srážek (Ekolist, 29. 6. 2025).Autoři tentokrát použili kvalitní data ze stanice Churáňov a s jejich pomocí se snaží čtenáře přesvědčit, že zde roční srážkové úhrny poklesly vinou kůrovcové kalamity o cca 100 mm za posledních 30 let. K tomuto výpočtu využili regresní přímku pro období 1995 až 2024. Schválně používám slovo regresní přímku a nikoli trend, protože aby se o trend jednalo, musela by tato závislost být statisticky významná. A to zdaleka není. Koeficient determinace (R2) uvedené regresní závislosti je pouze 0,03 (obrázek 1A). Aby tato závislost byla statisticky významná a mohly se na jejím základě činit jakékoli realistické odhady, musela by hodnota tohoto koeficientu pro zvolený počet roků být alespoň 0,13.

Nechme stranou, že toto je tak nehorázná chyba při hodnocení environmentálních dat, že by stačila k vyřazení z obhajoby i studenta bakalářského oboru a možná dokonce i autora odborné středoškolské práce. A zde se s podobným výsledkem ohání slovutný pan docent, a aby toho nebylo málo, vezme si na pomoc ještě docenta druhého. Těžko říct, do jaké míry se jedná o skutečnou (a těžko omluvitelnou) neznalost a do jaké míry o opětovnou snahu za každou cenu manipulovat s daty až, jak by řekl Švejk, do roztrhání těla. Ale i tento zjevný nesmysl jistě vzbudí obdivné hýkání Mistrových učedníků, protože posiluje jejich víru. A víra je přece tím pravým důkazem! Ach jo.

Úsměvné je, že si páni autoři nedali ani práci s porovnáním šumavského průběhu ročních srážkových úhrnů s celorepublikovými průměry. Jejich podobnost by jim ukázala, že se nejedná o šumavskou, kůrovcovou anomálii, ale celoplošný jev (obrázek 1A), a mohli si opět ušetřit zděšení. Ačkoliv bychom se možná na druhou stranu dozvěděli, že ten šumavský kůrovec ovlivnil klima v celé ČR.

Obrázek 1. Roční srážkové úhrny na Churáňově a jejich průměrné hodnoty pro Českou republiku (ČR) za období (A) 1995–2024 a (B) 1992–2024 (data ČHMÚ). Čárkované čáry jsou regresní přímky, R2 je koeficient determinace. Ani v jednom případě se nejedná o statisticky významný trend (p >> 0.1).

Navíc je zajímavé, že si jistě zcela namátkou vybrali začátek datové řady v roce 1995, kdy byl na Churáňově nejvyšší roční úhrn s výjimkou povodňového roku 2002 za celé sledované období od roku 1961. Jistě, pokud se na začátek řady dá výrazně nadprůměrné číslo, regresní čáru to krásně sklopí, a to pak hned (a nyní cituji Hrabalova strýce Pepina) „rakouskej voják zase slavně zvítězí“. Kdyby svou regresi protáhli zpět o 2–3 roky, zjistili by, že celé kouzlo rázem zmizí a srážková úhrny se dlouhodobě (nikoli meziročně) nemění (obrázek 1B).

Poté, co pan docent dokázal žonglovat s příkony energie místo s její bilancí, co měřil teploty vzduchu na otevřené ploše termistory bez radiačních krytů a vydával snímky klád pořízené termokamerou při plném slunečním svitu za běžné teploty celého povrchu, se jedná jen o další pohádku. Tentokrát však velmi slabou. Sice do jisté míry obdivuji úpornost, s níž obviňuje kůrovcovou kalamitu na Šumavě ze změny klimatu, ale je vidět, že mu „argumenty“ opravdu dochází. Jsem zvědav, co vytáhne příště. Doporučuji namalovat čáru mezi srážkovým maximem v roce 2002 a minimem v roce 2015. Ta bude ještě strmější, než ta, o níž se opírá nyní, ale ani tak nebude příslušná regrese statisticky významná.

Ale co je na celé věci nejhorší – doc. Pokorný diskredituje vědu v očích široké veřejnosti. A to je mnohem horší než jeho utkvělé představy. Dnes je bohužel módní používat vůči skutečně podloženým (ale někdy nebo někomu nepohodlným) závěrům tvrzení, které zní: „to je váš názor, a já mám jiný“. A bohužel tato „argumentace“ nachází ohlas v politice či veřejné správě. Myslím, že se tomu říká doba postfaktická. A doc. Pokorný se bezpochyby svojí „šumavskou anabází“ stává předním apoštolem této „posfaktické víry“.

