Expozice v březnické hájence připomíná Klostermannovu knihu i těžký život horalů

Zdroj | NP Šumava

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Tvrdý život lidí na staré Šumavě představuje nová expozice v podkroví hájenky na Březníku nedaleko Modravy. Výstava připomíná také asi nejslavnější román spisovatele Karla Klostermanna Ze světa lesních samot, jehož děj se právě na Březníku odehrává. Vznik expozice stál 1,3 milionu korun a správci Národního parku (NP) Šumava věří, že v letní sezoně si ji prohlédnou tisíce lidí, řekl dnes ČTK ředitel parku Pavel Hubený.Na březnické hájence byla výstava věnovaná Kostermannovi zhruba od roku 2003 do roku 2020. Nová expozice si klade za cíl vtáhnout lidi do historie, aby si představili, jak žili horalé před více než sto lety v izolované lokalitě, odkud to bylo do nejbližší vesnice Modravy dvě hodiny chůze.

"Výstava se jmenuje podle známého a nejkrásnějšího románu Karla Klostermana, který vyšel v roce 1893 a představí život během ročních období od jara do zimy," řekla vedoucí informačních středisek a středisek environmentální výchovy parku Martina Kučerová.

Zatímco dnes je na Březníku jen hájenka s letní restaurací, ale žádný trvale obývaný dům, za Klostermanna stála v Luzenském údolí pod Březníkem myslivna, hájovna a množství dřevařských domků, kde žily desítky lidí. Každý den dělali stejnou práci, večer si vyprávěli stejné příběhy, jedli skoro stále stejné jídlo. Jediné, co se měnilo, bylo šumavské počasí - vítr, vlhko a v zimě závěje sněhu, řekli tvůrci expozice.

Zdroj | NP Šumava

"Mně by se moc líbilo, aby se na výstavě lidé zamysleli, aby na chviličku si řekli, že jsou v době před 100 lety, aby si uvědomili, jak v dnešní době se máme velice dobře, jak dříve tady lidé museli přežít. Chtěla bych, aby si uvědomili nádheru této lokality, národního parku i pokoru k přírodě," řekla Kučerová.

Výstava představuje historii Březníku a jeho osídlení, věrné trojrozměrné modely ukazují osídlení Luzenského údolí či samotnou hájenku. Expozici doplňují informace o Klostermannovi i ilustrace z jeho knihy, která je podle řady místních lidí stále aktuální a populární. O vydávání jeho knih se v Česku a v Bavorsku už přes dvě desetiletí zasazují spolky na obou stranách hranice.

"Pro mě vnitřně a obsahově je smysl výstavy v tom, že ta stará Šumava je tady pořád s námi. Že nezmizela, že ta klostermannovská Šumava je pořád přítomná," řekl Hubený. Podle něj na Březník míří za letní sezonu kolem 25 000 až 30 000 lidí, kdyby výstavu navštívilo 10 000 lidí, byl by spokojený.

Kamenná myslivna byla v nadmořské výšce asi 1175 metrů postavena roku 1856. Bydlelo se v ní do roku 1951, do roku 1969 sloužila jako stáje pohraniční roty, pak byla opuštěná a chátrala. Rekonstrukce začala v roce 1999 a v roce 2002 se otevřela veřejnosti jako informační středisko parku. Loni park vyměnil staré smrkové šindele na konci životnosti za nové, trvanlivější modřínové. Připravuje se instalace fotovoltaiky v přístřešku za hájenkou. Solární energie by měla v objektu nahradit dosud používaný generátor na baterie.

reklama