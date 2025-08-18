https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/z-krajiny-mizi-ptaci-nejvice-z-poli-a-luk.ubyvat-ale-zacali-take-z-lesu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

18.8.2025 05:41 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Koroptev polní
Koroptev polní
Foto | Pavla Tomková / AOPK ČR
Závěry aktualizované zprávy Indikátory běžných a lesních druhů ptáků za rok 2024 ukazují na hlubší změny ve stavu naší přírody. Ptáci totiž patří mezi klíčové ukazatele zdraví ekosystémů.
 
Početnost běžných druhů ptáků v České republice dlouhodobě klesá – od roku 1982 o více než 11 %. Největší populační propad sledujeme u ptáků zemědělské krajiny, jejichž početnost se za posledních 40 let snížila téměř na polovinu. V posledních deseti letech je však patrný výraznější pokles i u druhů vázaných na lesní prostředí, uvádí zpráva, kterou pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR zpracovala Česká společnost ornitologická.

Jak zemědělská politika ovlivnila populace ptáků

Za dramatickým poklesem ptáků v zemědělské krajině stojí především dlouhodobé, intenzivní a neudržitelné hospodaření, které zásadně proměnilo podobu české krajiny. Po roce 1989 se tlak na pole a louky na čas zmírnil, tento vývoj však netrval dlouho. Intenzita se brzy znovu zvýšila a s nástupem Společné zemědělské politiky EU ještě zesílila. Druhy jako koroptev polní, čejka chocholatá nebo linduška luční tak ustoupily na zlomek své původní početnosti.

Linduška luční
Linduška luční
Foto | Petr Kuna / AOPK ČR

Mírnější úbytek ptáků v lesích, příčiny nejsou zcela známé

Zatímco úbytek ptáků v zemědělské krajině je dlouhodobě známý, v lesích byl vývoj zpočátku mírnější. Do roku 2000 byl pokles lesních druhů spíše pomalý, následovalo období stability.

V posledních letech však i zde dochází k výraznějšímu úbytku. Důvody zatím nejsou zcela jasné. Pravděpodobně se jedná o kombinaci více faktorů – například dopady sucha, kůrovcových kalamit či změn v lesním hospodaření. Dobrou zprávou je, že ochrana vzácných a početně slabých druhů je v lesích zatím poměrně úspěšná.

Klimatická změna posouvá areály rozšíření

Vedle výše zmíněných faktorů stále více ovlivňuje složení ptačích společenstev i změna klimatu.

Od poloviny 90. let ustupují ze střední Evropy severské druhy, jako bramborníček hnědý, cvrčilka zelená nebo sedmihlásek hajní. Naopak ptáci z teplejších oblastí – například hrdlička zahradní, slavík obecný či žluva hajní – rozšiřují svůj výskyt směrem na sever nebo do vyšších poloh.

Graf křivky indikátorů.
Graf křivky indikátorů.
Foto | Pavla Tomková / AOPK ČR

Modely budoucího rozšíření jednotlivých druhů v reakci na klimatickou změnu předpokládají, že se těžiště biodiverzity, jehož jsme dosud byli součástí, posune severovýchodně mimo území ČR. S tím lze očekávat další úbytek ptactva u nás.

Výzvy v ochraně ptáků v měnící se krajině

Dostupná data jasně ukazují, že změny klimatu a způsob využívání krajiny výrazně ovlivňují ptačí populace v Česku. Zvlášť znepokojující je zrychlující se úbytek běžných druhů ptáků a to především specialistů na určité typy biotopů.

Opačně jsme svědky růstu početnosti tzv. generalistů – druhů, které dokážou přežít a najít potravu v různých prostředích bez nutnosti specifických podmínek. Výsledkem je, že ptačí společenstva se stávají druhově chudšími a uniformnějšími.

Čejka chocholatá
Čejka chocholatá
Foto | Pavla Tomková / AOPK ČR

Dosavadní ochranná opatření, hlavně v zemědělské krajině, nejsou zatím dostatečná. Naději přináší nově přijaté Nařízení o obnově přírody, které usiluje o zlepšení ekosystémů, lepší přizpůsobení krajiny klimatickým změnám a zpomalení úbytku.

Indikátor běžných a lesních druhů ptáků je důležitý pro sledování a vyhodnocování změn v biodiverzitě a vývoji životního prostředí v České republice. Vychází z více než čtyřicetiletého sledování početnosti ptačích druhů, které Česká společnost ornitologická provádí v rámci dlouhodobých monitorovacích programů: Jednotného programu sčítání ptáků, který běží už od roku 1982, a Liniového sčítání druhů zahájeného před sedmi lety.

Indikátory běžných a lesních druhů ptáků byly zpracovány v rámci projektu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a sledování předmětů ochrany chráněných území“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí.

reklama
 
Lucie Záhorová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
tisknout poslat
Dále čtěte |
PR Peliny Foto: Mirka Schärfnerová Wikimedia Commons Obnova Doskočilovy vyhlídky v Chocni začne na podzim, teď tam hnízdí ptáci Čáp bílý Foto: Bernard Dupont Flickr Žena v Německu rušila dronem čápy, teď kvůli tomu čelí vyšetřování Rekordní sezóna u dudků chocholatých Foto: Zoo Brno Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.8.2025 07:11
Když si dáte do grafu čápa, volavku, krkavce, straku, poštolku... "komíny"...(včetně prasátek, lišek a kun), tak zjistíte, že trend početnosti je u nich protisměrný. Ikonizace a ochrana predátorů je příčinou, že vymizeli ptáci nejen z otevřené krajiny, ubývají i v lese, ale také ve městech. Nezanedbatelný vliv mají i nové pandemie, stejně jako změny na zimovištích a tahových cestách. Budky na sloupcích v polích s drátky na střeše hovoří u kdysi početného (v poli i zástavbě) druhu za vše. Holt, z chybné premisy nemůže vzejít správný závěr ("šťastný konec").
Odpovědět

Nejčtenější články

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 5

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 10

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 74

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 20

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 33

Krkonoše mají Královnu hor, mariánský sloup tohoto jména je u Erlebachovy boudy

Diskuse: 15

Ostrava má nový Park nad rybníkem s pětimetrovou sochou obryně

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist