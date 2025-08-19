Testy DNA potvrdily, že na svobodě jsou ještě dva vlci uprchlí z výběhu v Srní
Jednu vlčici, která se zdržovala poblíž centra, zoologové odchytili minulý týden s pomocí narkotizační střely a po denním pozorování v odděleném prostoru ji vrátili zpět do hlavního výběhu ke zbytku smečky. V úkrytu v členitém výběhu našli také vlčí lebku a další pozůstatky po zřejmě uhynulém vlkovi.
"Čeká se na genetické testy, které by měly potvrdit, zda se jednalo o naše zvíře z výběhu, což je velmi pravděpodobné. To by znamenalo, že z výběhu utekli celkem tři vlci," řekl Dvořák.
Zoologové parku vítají zprávy od místních obyvatel i od turistů o výskytu vlků. Zajímavé jsou pro ně zejména informace o méně plachých zvířatech. Na místo takového hlášeného výskytu jedou a snaží se tam najít pobytové stopy - vlčí trus, srst, stopy a podobně. Právě z odebraných vzorků trusu se postupně genetickým testováním podařilo určit dvě zvířata, která původně obývala výběh v Srní.
Návštěvnické centrum s vlčím výběhem zatím zůstává pro veřejnost zavřené. Správci parku ho původně chtěli otevřít od pondělí, kvůli větší šanci na odchyt dalšího z uprchlých vlků ho ale nechají zavřené nejméně do konce týdne. Protože poslední pozorování ukazují, že jeden z vlků se vyskytuje stále blíž centra, správci opět aktivovali odchytové pasti v okolí výběhu. Lokalita je také sledována až desítkami fotopastí.
Odchycená vlčice, kterou zoologové označili na srsti barvou a vrátili ke zbytku smečky, se zatím drží stranou od ostatních vlků a víc se skrývá. Správci parku ji ale vídají u krmení. Měli obavy z možné agresivní reakce zbytku smečky na její návrat, vlčice ale nejeví známky nějakého zranění nebo napadení, uvedl Dvořák.
Pro zoology je stále prioritou odchytit uprchlé vlky. Uvítají proto i nadále hlášení lidí o výskytu vlka, doplněné o přesné místo a čas pozorování, případně o fotografii či video pozorovaného zvířete.
