https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/testy-dna-potvrdily-ze-na-svobode-jsou-jeste-dva-vlci-uprchli-z-vybehu-v-srni
Testy DNA potvrdily, že na svobodě jsou ještě dva vlci uprchlí z výběhu v Srní

19.8.2025 16:24 | SRNÍ (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Na svobodě jsou ještě dva vlci, kteří zatím nezjištěným způsobem zřejmě na přelomu července a srpna utekli z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Potvrdily to genetické testy ze vzorků trusu, které zoologové šumavského parku odebrali v minulých dnech a týdnech v terénu. Oba vlci, kteří jsou na svobodě, se pohybují v západní části Šumavy, v širší oblasti kolem návštěvnického centra. Jedno ze zvířat se přitom podle posledních pozorování pomalu stále víc přibližuje k centru v Srní, řekl ČTK mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
 
Ve výběhu bylo původně 13 vlků. V posledních dnech tam správci opakovaně napočítali deset zvířat. Není stále jasné, jakým způsobem se vlci dostali přes oplocení tříhektarového výběhu.

Jednu vlčici, která se zdržovala poblíž centra, zoologové odchytili minulý týden s pomocí narkotizační střely a po denním pozorování v odděleném prostoru ji vrátili zpět do hlavního výběhu ke zbytku smečky. V úkrytu v členitém výběhu našli také vlčí lebku a další pozůstatky po zřejmě uhynulém vlkovi.

"Čeká se na genetické testy, které by měly potvrdit, zda se jednalo o naše zvíře z výběhu, což je velmi pravděpodobné. To by znamenalo, že z výběhu utekli celkem tři vlci," řekl Dvořák.

Zoologové parku vítají zprávy od místních obyvatel i od turistů o výskytu vlků. Zajímavé jsou pro ně zejména informace o méně plachých zvířatech. Na místo takového hlášeného výskytu jedou a snaží se tam najít pobytové stopy - vlčí trus, srst, stopy a podobně. Právě z odebraných vzorků trusu se postupně genetickým testováním podařilo určit dvě zvířata, která původně obývala výběh v Srní.

Návštěvnické centrum s vlčím výběhem zatím zůstává pro veřejnost zavřené. Správci parku ho původně chtěli otevřít od pondělí, kvůli větší šanci na odchyt dalšího z uprchlých vlků ho ale nechají zavřené nejméně do konce týdne. Protože poslední pozorování ukazují, že jeden z vlků se vyskytuje stále blíž centra, správci opět aktivovali odchytové pasti v okolí výběhu. Lokalita je také sledována až desítkami fotopastí.

Odchycená vlčice, kterou zoologové označili na srsti barvou a vrátili ke zbytku smečky, se zatím drží stranou od ostatních vlků a víc se skrývá. Správci parku ji ale vídají u krmení. Měli obavy z možné agresivní reakce zbytku smečky na její návrat, vlčice ale nejeví známky nějakého zranění nebo napadení, uvedl Dvořák.

Pro zoology je stále prioritou odchytit uprchlé vlky. Uvítají proto i nadále hlášení lidí o výskytu vlka, doplněné o přesné místo a čas pozorování, případně o fotografii či video pozorovaného zvířete.

