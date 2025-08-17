https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/dobrovolnici-pomahali-zvysit-biodiverzitu-lesa.aby-se-tu-darilo-i-obyvatelum-svetlin-starych-stromu-a-mrtveho-dreva
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dobrovolníci pomáhali zvýšit biodiverzitu lesa. Aby se tu dařilo i obyvatelům světlin, starých stromů a mrtvého dřeva

17.8.2025 07:15 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Stanislav Falář / Hnutí DUHA
Přírodní rozmanitost si v lesích žádá i zásahy, které by jejich běžný návštěvník nečekal: třeba ty, které vedou k tomu, aby se v lese dařilo obyvatelům světlin, starých stromů a mrtvého dřeva. V uplynulém týdnu pomáhali dobrovolnice a dobrovolníci pestrým druhům hmyzu v malém lese ochránců přírody.
 
Dobrovolníci a dobrovolnice se letos účastní celkem pěti týdenních turnusů Hnutí DUHA v různých částech republiky, během nichž pečují o druhově bohaté louky, připravují pastviny pro ovce i místo pro jalovce a v praxi ukazují, že lesní hospodaření má mnoho podob, které si mohou vlastníci ve svých lesích zvolit.

Dobrovolnická práce se soustředí do lesů, jejichž vlastníci a správci se rozhodli klást důraz na podporu druhové rozmanitosti.

U Volyně dobrovolníci pracovali v lese, který vyrostl bez lidské pomoci na velké holině po dřívější smrkové monokultuře. Do husté mlaziny pouštěli slunce tím, že uvolňovali koruny javorů, dubů a třešní. Tyto dřeviny budou tvořit kostru lesa na další desítky let. Les tak bude lépe připraven na změnu klimatu.

Foto | Stanislav Falář / Hnutí DUHA

Ponechávali zde vyšší pařezy, které mohou být domovem hmyzu. Na jiném místě obnovovali starou zarůstající mez. O změny, které by vlastníkům lesů pomohly v jejich k přírodě šetrné správě, usiluje Hnutí DUHA v kampani Zachraňme lesy.

Na testování dnes vzácných, ale staletími praxe prověřených tradičních způsobů hospodaření, které udržují přírodní rozmanitost středoevropských lesů, se Hnutí DUHA v rámci projektu BeetleTrees spojilo s Biologickým centrem Akademie věd ČR. Ořezávání stromů, pařezení, ponechávání vysokých pařezů, souší či mrtvého dřeva jsou všechno metody vedoucí k tvorbě pestřejší krajinné mozaiky.

„Hmyz vázaný na světlé lesy a staré stromy patří mezi ohrožené složky naší biodiverzity. Dříve taková stanoviště udržovaly dnes prakticky zapomenuté způsoby hospodaření. Cílené zásahy, které prosvětlené lesy nebo stanoviště pro hmyz starých stromů vytváří, jsou proto velice žádoucí. Představují jednoduchý způsob podpory mizející přírodní rozmanitosti našich lesů,“ popsal Lukáš Drag, entomolog a výzkumník Biologického centra AV ČR.

„Jako vlastník jsem rád, že díky Hnutí Duha se lidé dozvěděli mnoho informací a vyzkoušeli si náročnou práci v lese. Produkce dřeva jako obnovitelné místní suroviny v budoucnu a ochrana vzácných druhů nemusí jít proti sobě. V lese obecně zasahujeme méně než je po holosečích v Čechách obvyklé. Les nám ukazuje, že potřebuje především důvěru, čas a nižší stavy spárkaté zvěře. Pak jsou dveře k odolnému a pestrému lesu otevřené,“ sdělil Pavel Štorch, lesník a vedoucí Týdne pro krajinu. Spolupráce s vědci podle jeho slov rozšiřuje obzory.

„Těším se, co tu bude v příštích letech houkat, bzučet nebo švitořit,“ dodává Štorch.

reklama
 
Eva Pernicová
Tisková mluvčí Hnutí DUHA.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Týdny pro les Foto: Hnutí DUHA Dobrovolníci už po 28. vyráží na Týdny pro krajinu Ukliďme svět Foto: ČSOP Prázdninové výzvy ČSOP: Pojďte pozorovat, uklízet nebo pečovat o přírodu Hrábě Foto: Michael Gil Flickr U Sněžného dobrovolníci kosili trávu v sadu s původními odrůdami ovocných stromů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 5

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 71

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 2

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 18

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 30
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist