Dobrovolníci pomáhali zvýšit biodiverzitu lesa. Aby se tu dařilo i obyvatelům světlin, starých stromů a mrtvého dřeva
Dobrovolnická práce se soustředí do lesů, jejichž vlastníci a správci se rozhodli klást důraz na podporu druhové rozmanitosti.
U Volyně dobrovolníci pracovali v lese, který vyrostl bez lidské pomoci na velké holině po dřívější smrkové monokultuře. Do husté mlaziny pouštěli slunce tím, že uvolňovali koruny javorů, dubů a třešní. Tyto dřeviny budou tvořit kostru lesa na další desítky let. Les tak bude lépe připraven na změnu klimatu.
Ponechávali zde vyšší pařezy, které mohou být domovem hmyzu. Na jiném místě obnovovali starou zarůstající mez. O změny, které by vlastníkům lesů pomohly v jejich k přírodě šetrné správě, usiluje Hnutí DUHA v kampani Zachraňme lesy.
Na testování dnes vzácných, ale staletími praxe prověřených tradičních způsobů hospodaření, které udržují přírodní rozmanitost středoevropských lesů, se Hnutí DUHA v rámci projektu BeetleTrees spojilo s Biologickým centrem Akademie věd ČR. Ořezávání stromů, pařezení, ponechávání vysokých pařezů, souší či mrtvého dřeva jsou všechno metody vedoucí k tvorbě pestřejší krajinné mozaiky.
„Hmyz vázaný na světlé lesy a staré stromy patří mezi ohrožené složky naší biodiverzity. Dříve taková stanoviště udržovaly dnes prakticky zapomenuté způsoby hospodaření. Cílené zásahy, které prosvětlené lesy nebo stanoviště pro hmyz starých stromů vytváří, jsou proto velice žádoucí. Představují jednoduchý způsob podpory mizející přírodní rozmanitosti našich lesů,“ popsal Lukáš Drag, entomolog a výzkumník Biologického centra AV ČR.
„Jako vlastník jsem rád, že díky Hnutí Duha se lidé dozvěděli mnoho informací a vyzkoušeli si náročnou práci v lese. Produkce dřeva jako obnovitelné místní suroviny v budoucnu a ochrana vzácných druhů nemusí jít proti sobě. V lese obecně zasahujeme méně než je po holosečích v Čechách obvyklé. Les nám ukazuje, že potřebuje především důvěru, čas a nižší stavy spárkaté zvěře. Pak jsou dveře k odolnému a pestrému lesu otevřené,“ sdělil Pavel Štorch, lesník a vedoucí Týdne pro krajinu. Spolupráce s vědci podle jeho slov rozšiřuje obzory.
„Těším se, co tu bude v příštích letech houkat, bzučet nebo švitořit,“ dodává Štorch.
