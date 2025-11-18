Po průzkumech a přípravách začala revitalizace cenné mokřadní lokality Na Skřivánku.
Lokalita Na Skřivánku se nachází na Jihlavsku nedaleko obce Šimanov. Je jedinečná nejen svou rozlohou, ale zejména svou pestrostí. Najdeme tu totiž různorodé mokřady, od pramenišť přes rozmanité druhy mokřadních luk a porosty vrbin až po drobné vodní toky či malý rybníček, nechybí ale ani sušší místa či kousek lesa. Podrobné přírodovědné průzkumy loni na místě prokázaly vyšší desítky vzácných druhů živočichů, rostlin a hub. Některé zde byly nalezeny vůbec poprvé na Českomoravské vrchovině. K původnímu výkupu přibyly letos na jaře ještě další, takže současná rozloha Místa pro přírodu Na Skřivánku čítá 10,2 hektaru.
S cílem přiblížit význam mokřadů a jejich obnovy a ochrany široké veřejnosti byli na zahájení revitalizace Na Skřivánku přizváni dobrovolníci. Vedle bagrů tak ke slovu přišly i rýče. Na jednom ze starých odvodňovacích kanálů byly vybudovány přehrážky a dvě menší tůně pro zpomalení odtoku vody z lokality i jako místo pro život různých vodních organismů. Čas zbyl i na komentovanou vycházku po celé lokalitě. Revitalizace lokality bude pokračovat i v dalších letech.
Pozemky Na Skřivánku byly vykoupeny díky stovkám dárců veřejné sbírky Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz, účet č. 9999922/0800) a daru Kraje Vysočina. Pravidelnou péči o lokalitu má na starosti Pozemkový spolek Gallinago, na revitalizaci se na úrovni projektové i realizační podílejí i členové Pozemkového spolku Mokřady. Dobrovolnický den Na Skřivánku se uskutečnil v rámci projektu Naše mokřady v době klimatické změny, který je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Generálním partnerem programu ČSOP Naše mokřady je Nadační fond Veolia. Všem patří velké poděkování.
