Po průzkumech a přípravách začala revitalizace cenné mokřadní lokality Na Skřivánku.

18.11.2025 09:21 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jan Moravec
Diskuse: 1
Foto | Jan Moravec / ČSOP
Místo pro přírodu Na Skřivánku nedaleko Jihlavy právě uzavřelo jednu etapu své historie a otevřelo novou. Dobrovolnický den na začátku listopadu byl symbolickým završením kampaně na výkup této unikátní mokřadní lokality do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a zároveň zahájením její revitalizace. Lidé se tak přímo v terénu mohli dozvědět, proč je ochrana a obnova mokřadů tak důležitá, a sami si vyzkoušet, jak o ně pečovat.
 
„Když se před dvěma lety objevila možnost vykoupit prvních osm hektarů a požádali jsme veřejnost o pomoc, nabídli jsme dárcům různé odměny,“ vzpomíná Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody. „Jednou z nich byla i možnost vyzkoušet si na vlastní kůži bagrování, až bude Na Skřivánku kopána první tůň. Stejnou výhru obdržela i vítězka tehdejší výtvarné soutěže na podporu výkupu. Před bagrováním ale bylo nutné provést podrobné průzkumy lokality, abychom věděli, kde něco cenného roste či žije, co je třeba chránit a zachovat, a kde naopak příroda potřebuje naši pomoc s obnovou. Proto k prvnímu kopnutí do země došlo až nyní,“ dodává.

Foto | Jan Moravec / ČSOP

Lokalita Na Skřivánku se nachází na Jihlavsku nedaleko obce Šimanov. Je jedinečná nejen svou rozlohou, ale zejména svou pestrostí. Najdeme tu totiž různorodé mokřady, od pramenišť přes rozmanité druhy mokřadních luk a porosty vrbin až po drobné vodní toky či malý rybníček, nechybí ale ani sušší místa či kousek lesa. Podrobné přírodovědné průzkumy loni na místě prokázaly vyšší desítky vzácných druhů živočichů, rostlin a hub. Některé zde byly nalezeny vůbec poprvé na Českomoravské vrchovině. K původnímu výkupu přibyly letos na jaře ještě další, takže současná rozloha Místa pro přírodu Na Skřivánku čítá 10,2 hektaru.

S cílem přiblížit význam mokřadů a jejich obnovy a ochrany široké veřejnosti byli na zahájení revitalizace Na Skřivánku přizváni dobrovolníci. Vedle bagrů tak ke slovu přišly i rýče. Na jednom ze starých odvodňovacích kanálů byly vybudovány přehrážky a dvě menší tůně pro zpomalení odtoku vody z lokality i jako místo pro život různých vodních organismů. Čas zbyl i na komentovanou vycházku po celé lokalitě. Revitalizace lokality bude pokračovat i v dalších letech.

Foto | Jan Moravec / ČSOP

Pozemky Na Skřivánku byly vykoupeny díky stovkám dárců veřejné sbírky Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz, účet č. 9999922/0800) a daru Kraje Vysočina. Pravidelnou péči o lokalitu má na starosti Pozemkový spolek Gallinago, na revitalizaci se na úrovni projektové i realizační podílejí i členové Pozemkového spolku Mokřady. Dobrovolnický den Na Skřivánku se uskutečnil v rámci projektu Naše mokřady v době klimatické změny, který je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Generálním partnerem programu ČSOP Naše mokřady je Nadační fond Veolia. Všem patří velké poděkování.

foto - Moravec Jan
Jan Moravec
Autor pracuje pro Český svaz ochránců přírody.
SV

Slavomil Vinkler

18.11.2025 10:59
Revitalizace, jinak řečeno disturbance jsou velmi užitečné k zabránění defacto škodlivé a egalizující "samoobnově" zarůstáním.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

