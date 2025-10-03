Ochránci přírody vykoupili louku plnou vzácných motýlů u Rabí
„Žije na ní opravdový klenot, soumračník bělopásný, kriticky ohrožený hnědobílý motýl, přežívající jen na několika lokalitách v České republice. Kromě něj se tu v hojném počtu vyskytuje modrásek vikvicový, dále modrásek nejmenší či modrásek hnědoskvrnný, všichni na tzv. červeném seznamu ohrožených druhů v kategorii zranitelný. Na rozkvetlých loukách najdeme také minimálně tři druhy vřetenušek, ohniváčka černokřídlého nebo perleťovce nejmenšího. A samozřejmě i mnoho dosud běžných motýlů – okáčů, baboček či dalších druhů modrásků a soumračníků, kteří to v naší krajině také nemají jednoduché a jsou za každé podobné místo vděční,“ dodává.
Soumračníka bělopásného i další druhy motýlů ohrožuje především zarůstání krajiny, ať již kvůli opouštění luk a tím přerušení péče o ně ze strany člověka nebo jejich cílenému zalesňování. Na Líšné se o vytvoření, respektive udržení ideálních podmínek k jejich životu a rozmnožování již dva roky díky dohodě s vlastníky pozemků starají členové ČSOP Jižní Čechy. Zatím probíhá jemné mozaikové kosení, připravuje se pastva. Výkup části pozemků o rozloze 0,56 hektarů je dalším krokem k záchraně této unikátní lokality, tedy i soumračníka bělopásného ohroženého v České republice vyhynutím.
Líšná je již třetím Místem pro přírodu v Pošumaví, další dvě (Velká Homolka a Chválovna) se nacházejí u Vimperka. Kampaň Místo pro přírodu je veřejná sbírka, jejíž cílem je záchrana či obnova cenných míst naší přírody prostřednictvím výkupů pozemků. Díky ní a jejím přispěvatelům a dárcům bylo vykoupeno už 213 hektarů na 59 lokalitách.
„Kampaň samozřejmě pokračuje dál, máme už v hledáčku další krásné vzácné lokality a každý dar na účet veřejné sbírky 9999922/0800 (daruj.mistoproprirodu.cz) nám pomůže je ochránit a dále o ně pečovat,“ doplňuje Martina Kišelová.
A pokud by někdo chtěl vidět lokalitu na vlastní oči a zároveň přiložit ruku k dílu, může dorazit 18. října, kdy se zde koná poslední letošní brigáda. Bližší informace na www.vikendproprirodu.cz/akce/podzimni-sec-na-lisne-u-rabi.
reklama