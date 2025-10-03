https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ochranci-prirody-vykoupili-louku-plnou-vzacnych-motylu-u-rabi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ochránci přírody vykoupili louku plnou vzácných motýlů u Rabí

3.10.2025 05:10 | PRAHA (Ekolist.cz)
Modrásek nejmenší
Modrásek nejmenší
Foto | Martina Kišelová / ČSOP
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu další přírodně cennou lokalitu. Louky na úbočí vrchu Líšná nedaleko města Rabí v Plzeňském kraji hostí řadu vzácných motýlů v čele s kriticky ohroženým soumračníkem bělopásným. Výkup pozemku je důležitým krokem, jak toto motýlí bohatství ochránit.
 
„Je to fantastická lokalita plná květin, poletujících motýlů, brouků, pestřenek a dalšího hmyzu,“ říká Martina Kišelová, která má v ČSOP Místa pro přírodu na starosti.

Soumračník bělopásný
Soumračník bělopásný
Foto | Václav John / ČSOP

„Žije na ní opravdový klenot, soumračník bělopásný, kriticky ohrožený hnědobílý motýl, přežívající jen na několika lokalitách v České republice. Kromě něj se tu v hojném počtu vyskytuje modrásek vikvicový, dále modrásek nejmenší či modrásek hnědoskvrnný, všichni na tzv. červeném seznamu ohrožených druhů v kategorii zranitelný. Na rozkvetlých loukách najdeme také minimálně tři druhy vřetenušek, ohniváčka černokřídlého nebo perleťovce nejmenšího. A samozřejmě i mnoho dosud běžných motýlů – okáčů, baboček či dalších druhů modrásků a soumračníků, kteří to v naší krajině také nemají jednoduché a jsou za každé podobné místo vděční,“ dodává.

Perleťovec nejmenší
Perleťovec nejmenší
Foto | Martina Kišelová / ČSOP

Soumračníka bělopásného i další druhy motýlů ohrožuje především zarůstání krajiny, ať již kvůli opouštění luk a tím přerušení péče o ně ze strany člověka nebo jejich cílenému zalesňování. Na Líšné se o vytvoření, respektive udržení ideálních podmínek k jejich životu a rozmnožování již dva roky díky dohodě s vlastníky pozemků starají členové ČSOP Jižní Čechy. Zatím probíhá jemné mozaikové kosení, připravuje se pastva. Výkup části pozemků o rozloze 0,56 hektarů je dalším krokem k záchraně této unikátní lokality, tedy i soumračníka bělopásného ohroženého v České republice vyhynutím.

Vřetenovka mateřídoušková
Vřetenovka mateřídoušková
Foto | Martina Kišelová / ČSOP

Líšná je již třetím Místem pro přírodu v Pošumaví, další dvě (Velká Homolka a Chválovna) se nacházejí u Vimperka. Kampaň Místo pro přírodu je veřejná sbírka, jejíž cílem je záchrana či obnova cenných míst naší přírody prostřednictvím výkupů pozemků. Díky ní a jejím přispěvatelům a dárcům bylo vykoupeno už 213 hektarů na 59 lokalitách.

„Kampaň samozřejmě pokračuje dál, máme už v hledáčku další krásné vzácné lokality a každý dar na účet veřejné sbírky 9999922/0800 (daruj.mistoproprirodu.cz) nám pomůže je ochránit a dále o ně pečovat,“ doplňuje Martina Kišelová.

A pokud by někdo chtěl vidět lokalitu na vlastní oči a zároveň přiložit ruku k dílu, může dorazit 18. října, kdy se zde koná poslední letošní brigáda. Bližší informace na www.vikendproprirodu.cz/akce/podzimni-sec-na-lisne-u-rabi.

foto - Moravec Jan
Jan Moravec
Autor pracuje pro Český svaz ochránců přírody.
Pražská EVVOluce

