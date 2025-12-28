V opuštěné Cihelně Chmeliště objevili odborníci 11 vzácných druhů hub
Závěrečná zpráva průzkumu uvádí 149 druhů „velkých“ hub, z toho 11 druhů patřících mezi vzácné a ohrožené. K těm nejvzácnějším patří vlhkomilný suchohřib mokřadní, rostoucí pod vrbami, čepičatka mokřadní, kterou lze nalézt na vlhkých mechatých stanovištích, vápnomilný ryzec citrónový či naopak spíše na kyselých půdách pod břízami rostoucí holubinka štíhlá. Celkově zde dominují ryzce (9 druhů) a holubinky (10 druhů). Počet není určitě konečný; během jedné sezóny nelze zachytit všechny druhy na lokalitě, navíc pro některé skupiny hub nebyl rok 2025 ideální. I tak je zjevné, že houby jsou dalším fenoménem, který je nutné brát při péči o tuto lokalitu v úvahu.
„Houby jsou často v ochraně přírody opomíjené,“ konstatuje Jan Moravec. „Obvykle se bere v plánech péče zřetel především na vzácné rostliny, ptáky, obojživelníky, motýly či brouky. Houby zůstávají ve stínu těchto populárních skupin organismů, přestože jde o velmi důležitou součást přírodních společenstev. Český svaz ochránců přírody má v rámci svých Míst pro přírodu již několik lokalit, kde jsou houby významnou součástí jejich druhové rozmanitosti. Liberecký Opičák, bělokarpatská Ščúrnica… Nyní se mezi ně zařadila i Cihelna Chmeliště.“
Mykologický průzkum Místa pro přírodou Cihelna Chmeliště proběhl v rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity, podpořeného letos Lesy České republiky, s. p. (generální partner programu), Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.
Podpořit další výkupy přírodně cenných pozemků, které díky tomu zůstanou navždy „pro přírodu“, mohou lidé prostřednictvím veřejné sbírky Místo pro přírodu (https://daruj.mistoproprirodu.cz, sbírkový účet 9999922/0800).
Každý se také v tento předvánoční čas může stát Ježíškem pro přírodu (https://jezisekproprirodu.cz) a kromě finančního daru si pro sebe či své blízké vybrat jeden z 24 darovacích certifikátů.
