Na Vysočině mohou lidé pomoci s obnovou mokřadu a zúčastnit se sázení stromů
Třebíčská radnice nabídla obyvatelům města počtvrté možnost zasadit a adoptovat si strom podél sportovního okruhu Zámiš - Bažantnice. K výsadbě bude tentokrát připravených 74 lip. Zájemců o ně bylo podstatně víc, účastníky radnice losovala prostřednictvím generátoru náhodných čísel. Uvedla to mluvčí města Irini Martakidisová. Adopce stojí 1000 korun, kromě stromu zahrnuje výrobu jmenovky, která bude u lípy, a adopční certifikát. Asfaltový sportovní okruh dlouhý 3,5 kilometru mohou využívat cyklisté, in-line bruslaři, běžci i chodci. Sázení stromů tam bude v sobotu 15. listopadu.
Ve Velké Bíteši budou lidé ve stejný den sázet čtyři desítky stromů u obnovené polní cesty v lokalitě Loučky. Vede od zahrádek k lesu. Původní cesta byla kdysi rozoraná při scelování polí. "Rozhodli jsme se, že ji obnovíme. Bude tam taková vycházková trasa," uvedla starostka Markéta Lavická (za KDU-ČSL). Cestu budou lemovat jabloně, hrušně a třešně. Město k nim nechá zhotovit cedulky, na kterých budou kromě odrůdy stromu jména zvolená účastníky akce.
