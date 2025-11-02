https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-vysocine-mohou-lide-pomoci-s-obnovou-mokradu-a-zucastnit-se-sazeni-stromu
Na Vysočině mohou lidé pomoci s obnovou mokřadu a zúčastnit se sázení stromů

2.11.2025 19:41 | JIHLAVA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Dean Morley / Flickr
Na Vysočině mohou lidé příští týden pomoci s budováním tůní v cenném území s mokřady Na Skřivánku poblíž Šimanova na Jihlavsku. Ochránci přírody je tam také provedou a vysvětlí, proč v této lokalitě vykupovali pozemky pomocí veřejné sbírky. Dobrovolnický den tam bude v úterý 4. listopadu. V polovině listopadu pořádají sázení stromů s účastí veřejnosti radnice v Třebíči a ve Velké Bíteši na Žďársku.
 
Na Skřivánku bude první dobrovolnická akce po vykoupení pozemků, řekl Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody. O rozšíření lokality v péči ochránců na víc než deset hektarů informoval svaz vloni. Jsou tam zachované cenné biotopy i plochy, které by bylo potřeba upravit. "Pozemkový spolek Gallinago, který se o lokalitu stará, připravil letos plán revitalizace a k prvním pracím na budování tůní dojde právě v rámci dobrovolnického dne," uvedl. Zájemci se mají předem hlásit.

Třebíčská radnice nabídla obyvatelům města počtvrté možnost zasadit a adoptovat si strom podél sportovního okruhu Zámiš - Bažantnice. K výsadbě bude tentokrát připravených 74 lip. Zájemců o ně bylo podstatně víc, účastníky radnice losovala prostřednictvím generátoru náhodných čísel. Uvedla to mluvčí města Irini Martakidisová. Adopce stojí 1000 korun, kromě stromu zahrnuje výrobu jmenovky, která bude u lípy, a adopční certifikát. Asfaltový sportovní okruh dlouhý 3,5 kilometru mohou využívat cyklisté, in-line bruslaři, běžci i chodci. Sázení stromů tam bude v sobotu 15. listopadu.

Ve Velké Bíteši budou lidé ve stejný den sázet čtyři desítky stromů u obnovené polní cesty v lokalitě Loučky. Vede od zahrádek k lesu. Původní cesta byla kdysi rozoraná při scelování polí. "Rozhodli jsme se, že ji obnovíme. Bude tam taková vycházková trasa," uvedla starostka Markéta Lavická (za KDU-ČSL). Cestu budou lemovat jabloně, hrušně a třešně. Město k nim nechá zhotovit cedulky, na kterých budou kromě odrůdy stromu jména zvolená účastníky akce.

