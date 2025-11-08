https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/plzen-porada-den-pro-les-dobrovolnici-budou-sazet-borovice-v-zabele
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Plzeň pořádá Den pro les. Dobrovolníci sází stromky v Zábělé

8.11.2025 16:34 | PLZEŇ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Iakov Filimonov / Shutterstock
Plzeňští správci městských lesů pořádají dnes tradiční akci Den pro les. Dobrovolníci při ní sázejí stromky v některém z městských lesů. Letos bude k výsadbě v městském lese v Zábělé na severovýchodním okraji města připraveno 4000 sazenic.
 
"Tentokrát jsme zvolili lokalitu kousek za hranicemi města, kam mohou účastníci dorazit buď pěšky, po stezce na kole, veřejnou dopravou nebo i autem. Lesních pozemků mimo katastr města má totiž Plzeň více. V lesích běžně sázíme meliorační a zpevňující dřeviny, tedy duby, buky, javory, douglasky či borovice, ale například i lípy, které jsou odolnější proti klimatickým změnám. Na Zábělé budeme společně sázet borovice lesní," řekl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).

Naposledy dobrovolníci sázeli v dubnu v městském lese u vrchu Čilina asi 3500 dubů. Sešlo se přes 160 lidí.

Den pro les je podle Tolara akce vhodná hlavně pro rodiny s dětmi. "Děti přivede do lesa a k sázení stromků, přitom jim pomáhá upevnit vztah k lesu a přírodě," uvedl. Kromě vysazování nového lesa na pasece lesníci připravili pro rodiny s dětmi doprovodný program s lesní tematikou, takže se dozvědí i o hospodaření, o aktuálním stavu městských lesů. Mohou tak lépe pochopit i některé lesácké principy a postupy, například proč někde nechávají poražené stromy úmyslně ležet nebo proč se v některých částech lesa kácí a jinde ne, řekl Tolar.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Zbarvené listy třešně Foto: Dean Morley Flickr Na Vysočině mohou lidé pomoci s obnovou mokřadu a zúčastnit se sázení stromů Úklid lesa Foto: Surkov Vladimir Shutterstock Tisíce dobrovolníků po světe se zapojí do společného čištění přírody i měst Ukliďme svět Foto: ČSOP Podzimní uklízení přírody v rámci akce Ukliďme svět proběhne už o víkendu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist