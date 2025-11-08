Plzeň pořádá Den pro les. Dobrovolníci sází stromky v Zábělé
8.11.2025 16:34 | PLZEŇ (ČTK)
Naposledy dobrovolníci sázeli v dubnu v městském lese u vrchu Čilina asi 3500 dubů. Sešlo se přes 160 lidí.
Den pro les je podle Tolara akce vhodná hlavně pro rodiny s dětmi. "Děti přivede do lesa a k sázení stromků, přitom jim pomáhá upevnit vztah k lesu a přírodě," uvedl. Kromě vysazování nového lesa na pasece lesníci připravili pro rodiny s dětmi doprovodný program s lesní tematikou, takže se dozvědí i o hospodaření, o aktuálním stavu městských lesů. Mohou tak lépe pochopit i některé lesácké principy a postupy, například proč někde nechávají poražené stromy úmyslně ležet nebo proč se v některých částech lesa kácí a jinde ne, řekl Tolar.
