Libereckému spolku Čmelák při obnově krajiny letos pomohlo přes 800 dobrovolníků
Spolek Čmelák se ochraně a obnově krajiny věnuje od roku 1994, zaměřuje na ochranu biodiverzity, zadržování vody v krajině nebo přeměnu smrkových monokultur. Obhospodařuje přes 70 hektarů pozemků převážně v Libereckém kraji. Mezi jeho nejznámější projekty patří budování takzvaného Nového pralesa na Ještědu nebo obnova mokřadů u Jablonného v Podještědí.
Letos poprvé mu například pomáhala stovka studentů z Obchodní akademie v Liberci. "Dřív se jezdilo na chmel - člověk strávil den venku, zažil fyzickou námahu a udělal něco užitečného. Chtěli jsme studentům nabídnout podobnou zkušenost, proto jsme oslovili Čmeláka," řekla učitelka této školy Klára Veselá. Studenti hrabali posečenou trávu na loukách ve Veseckém údolí a opravovali oplocenky v Novém pralese.
Do akcí Čmeláka se letos zapojili také skauti, firemní dobrovolníci či vězni. Například skupina 12 odsouzených z liberecké věznice pomáhala s úklidem rákosu a větví v Mokřadech Jablonné a s pracemi v lesní školce.
Poslední akcí letošního roku, při níž Čmelák využil dobrovolníky, byla na začátku prosince výsadba aleje v Brništi, která je součástí projektu Nejkrásnější pole na světě. "Vysadili 35 velkých stromů - duby, javory, třešně ptáčnice a habry - a připravili oplocenky pro 1600 keřů," dodala Semerádová.
