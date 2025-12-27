https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/libereckemu-spolku-cmelak-pri-obnove-krajiny-letos-pomohlo-pres-800-dobrovolniku
Libereckému spolku Čmelák při obnově krajiny letos pomohlo přes 800 dobrovolníků

27.12.2025 17:15 | LIBEREC (ČTK)
Zdroj | Čmelák
Libereckému ekologickému spolku Čmelák při obnově krajiny letos pomohlo přes 800 dobrovolníků, dvakrát víc než loni. Do 40 akcí na loukách, polích, v lesích, sadech i mokřadech se zapojili studenti, skauti, pracovníci firem i vězni. ČTK o tom informovala koordinátorka dobrovolníků ve Čmeláku Kateřina Semerádová.
 
"Bez pomoci dobrovolníků si naši práci vůbec nedovedeme představit," uvedla. Občas si podle ní dobrovolníci odnášejí i nečekané zážitky. "Letos nám třeba pomáhali vytvořit dlouhou rojnici na vyhnání srnce z jedné opravdu velké oplocenky. A nebylo to vůbec jednoduché, zahnat ho do rohu, kde byla díra v plotě. Vyšlo to až na třetí pokus," řekla.

Spolek Čmelák se ochraně a obnově krajiny věnuje od roku 1994, zaměřuje na ochranu biodiverzity, zadržování vody v krajině nebo přeměnu smrkových monokultur. Obhospodařuje přes 70 hektarů pozemků převážně v Libereckém kraji. Mezi jeho nejznámější projekty patří budování takzvaného Nového pralesa na Ještědu nebo obnova mokřadů u Jablonného v Podještědí.

Letos poprvé mu například pomáhala stovka studentů z Obchodní akademie v Liberci. "Dřív se jezdilo na chmel - člověk strávil den venku, zažil fyzickou námahu a udělal něco užitečného. Chtěli jsme studentům nabídnout podobnou zkušenost, proto jsme oslovili Čmeláka," řekla učitelka této školy Klára Veselá. Studenti hrabali posečenou trávu na loukách ve Veseckém údolí a opravovali oplocenky v Novém pralese.

Do akcí Čmeláka se letos zapojili také skauti, firemní dobrovolníci či vězni. Například skupina 12 odsouzených z liberecké věznice pomáhala s úklidem rákosu a větví v Mokřadech Jablonné a s pracemi v lesní školce.

Poslední akcí letošního roku, při níž Čmelák využil dobrovolníky, byla na začátku prosince výsadba aleje v Brništi, která je součástí projektu Nejkrásnější pole na světě. "Vysadili 35 velkých stromů - duby, javory, třešně ptáčnice a habry - a připravili oplocenky pro 1600 keřů," dodala Semerádová.

