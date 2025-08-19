Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích
19.8.2025 20:20 (ČTK)
Předtím byl podle APA patrně los viděn také v obcích Herrnbaumgarten, Poysdorf a Grosskrut v okrese Mistelbach. Lidé na sociálních sítích zveřejnili fotografie a videa zachycující největšího zástupce čeledi jelenovitých.
Ich hau mich ab, in Großkrut haben‘S jetzt einen Elch 🤣 pic.twitter.com/p1vVoCBQzB— El Keiler (@DerKeiler) August 18, 2025
Losi jsou většinou samotáři. Dospělí jedinci mohou být vysocí přes dva metry a samci mohou vážit i více než půl tuny.
V Česku cesta mladého losa vyvolala velký zájem veřejnosti. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vybídla fotografy, aby zvíře neplašili a nepřibližovali se němu, neboť los může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit.
