Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

19.8.2025 20:20 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Rufus46 / Wikimedia Commons
Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice a zavítal i na Slovensko, patrně doputoval do Rakouska. Rakouská policie potvrdila, že zvíře dnes bylo spatřeno mimo jiné v průmyslové zóně v dolnorakouském Mistelbachu, informovala agentura APA.
 
APA připomíná, že los jménem Emil pravděpodobně přišel z Polska a přes Českou republiku zřejmě doputoval do Dolních Rakous. Je "nanejvýš vzácné", aby byl los spatřen v Dolních Rakousích, řekl APA starosta Mistelbachu Christian Oberenzer.

Předtím byl podle APA patrně los viděn také v obcích Herrnbaumgarten, Poysdorf a Grosskrut v okrese Mistelbach. Lidé na sociálních sítích zveřejnili fotografie a videa zachycující největšího zástupce čeledi jelenovitých.

Losi jsou většinou samotáři. Dospělí jedinci mohou být vysocí přes dva metry a samci mohou vážit i více než půl tuny.

V Česku cesta mladého losa vyvolala velký zájem veřejnosti. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vybídla fotografy, aby zvíře neplašili a nepřibližovali se němu, neboť los může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit.

